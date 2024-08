Nicolás Grosman habló por primera vez del escándalo con Flor Regidor, expuso un chat privado y ella lo cruzó con todo (Gran Hermano 2023, Telefe)

El último fin de semana estalló un escándalo de supuestas infidelidades entre los ex Gran Hermano 2023, Nicolás Grosman y Flor Regidor que tiene como una supuesta tercera en discordia a Lucía Maidana. Según otros exconcursantes del reality, el finalista del programa habría tenido algo en un boliche con la joven salteña. Por primera vez el modelo habló de lo sucedido, desmintió todo y su ex se molestó porque él filtró su última conversación.

“Con respecto a lo sucedido, que es de público conocimiento, quiero aclarar que los hechos no fueron ni son como se están diciendo”, comenzó diciendo Nico, en un descargo que publicó en sus redes.

“De hecho, a mí fue que me dijeron que ya no daba para más y que todo estaba terminado, incluso antes de que llegue a Uruguay. No me gusta salir a aclarar este tipo de cosas, pero me veo en la obligación dado a las difamaciones hacia mi persona”, siguió, mientras adjuntaba la imagen de un chat que tuvieron.

El descargo de Nicolás Grosman y el chat que filtró de su última charla con Flor Regidor (Instagram, Nicogrosman)

¿Qué dice la última charla de pareja? En ella quedaría claro que el conflicto habría arrancado por la cercanía de él con Lucía. “Siempre al lado de X”, puso ella, mientras él eligió censurar el nombre de la involucrada. “Me tenés la pij... inflada. Tipo, no lo soporto más, en serio. Y lo que te dije en Instagram es posta. No estamos más juntos vos y yo a partir de hoy”, le escribió ella enojadísima.

“Hay que fingir demencia y listo, como te dije una vez. Te la buscaste, tenés cero responsabilidad afectiva”, continuó, muy molesta. La respuesta de él no tardó en llegar. “Bueno, mañana cuando venís hablamos. La foto que me mandaste no es verdad. La charla esa nunca existió”, le contestó él, filtrando la conversación privada que el mismo tuvo con quien era su novia.

Flor Regidor salió al cruce de Nicolás Grosman después de su descargo (Instagram, Flor.regidor)

“Me cansé de que se opine sin saber la historia completa. Ese mensaje que vieron en la historia anterior es del jueves a las 15 hs, antes de todo. Como yo no soy una persona que miente, luego terminé aclarando lo que había pasado, que fue algo mínimo en un contexto de amigos y después de haber recibido esos mensajes que ya vieron”, se defendió.

“No normalicemos dejar a una persona y volver a nuestra merced, como si nada hubiera pasado. Por eso en mi comprensión todo estaba terminado”, concluyó, filoso. Unos pocos minutos después, llegó la respuesta de Florencia. Allí afirmó que se sentía decepcionada por los dichos de quien era su pareja.

Flor Regidor criticó a Nicolás Grosman por filtrar su última charla: “Completa decepción”

La joven no se quedó callada. “No solo se escapa, sino expone chats privados, cuando yo traté de ni dar nombres y expresarme de la forma más respetuosa. Nada más triste que la decepción”, comenzó diciendo la modelo desde su red social. “Porque es eso, no estoy enojada, estoy decepcionada. Desde el jueves a la tarde yo estando en Bariloche empecé a notar y la gente me contaba situaciones en las que claramente se notaba algo entre ellos”, aseveró.

El tierno beso entre Flor Regidor y Nico Grosman cuando él salió de la casa de Gran Hermano a principios de julio

“Por eso yo, llorando, le puse todos esos mensajes porque realmente no daba más. Me dijo que cuando llegue a Uruguay íbamos a hablar. Claramente en Uruguay, como se vio en redes, me recibió como si nada, me besó como si nada y me dijo que me amaba como si nada. Todo una mentira”, se despachó.

La concursante continuó contando cómo todo lo sucedido quebró su relación. “No solo fue una mentira, sino una falta de respeto. Tuve que soportar que se rieran de mí, contándose lo que había pasado en la misma mesa en la que estábamos todos cenando. Yo siempre pedí sinceridad, y siempre di lugar a que me fuera sincero. Me dijo que no supo manejar las cosas, yo lo entendí y valoré que me lo haya admitido”, puntualizó, picante.

“Respeté y tomé su perdón, pero sin intentar seguir apostando a una relación donde la confianza está perdida. Tengo pruebas de todo lo que digo. No expondría chats privados con alguien que quise tanto, sigo manteniendo mi respeto. Repito, no es enojo, es una completa decepción. Gracias a todos por sus mensajes de amor, lo necesito mucho. Completa decepción”, concluyó Flor.