Karina Milei fue al teatro a ver a Daniela Mori, la ex pareja del Presidente

Daniela Mori recibió a Karina Milei en la alfombra roja del show Rock of Ages (RS Fotos)

Este miércoles por la noche el espectáculo musical Rock of Ages, que tiene funciones en el Teatro Lola Membrives, tuvo su alfombra roja y recibió como invitados a todo tipo de figuras y famosos. Entre los visitantes, se destacó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina, quien a su vez fue cuñada de Daniela Mori, una de las protagonistas de la obra.

Se sabe que en el pasado la excantante de Las Primas mantuvo una relación sentimental con Javier Milei, actual presidente argentino. Esto ocurrió entre el 2018 y 2019, e incluso se mostraron juntos en la televisión dado que ella le dedicó una canción llamada “Bomba tántrica”.

Así las cosas, Karina Milei asistió a este evento pero no lo hizo sola, ya que llegó con sus padres, Norberto Milei y Alicia Lucich, quienes mantienen una buena relación con Daniela pese a la separación del economista. “Claro que lo voy a invitar a Javier al show. Yo aparte tengo una muy buena relación con sus papás. Soy muy amiga de Beto y Ali, nos hablamos muy seguido”, había dicho la cantante días atrás, en una entrevista con Intrusos (América).

Esta buena sintonía con la familia del Presidente argentino se reflejó en la alfombra roja, dado que Daniela se fundió en un abrazo muy sentido con Karina y también con los padres de los hermanos Milei.

El abrazo entre Daniela y Karina Milei en la alfombra roja de Rock of Ages (RS Fotos)

Alicia Lucich, madre de Javier y Karina Milei, también asistió al evento y se saludó con la cantante

Norberto Milei y Daniela, en la alfombra roja de Rock of Ages (RS Fotos)

Rock of Ages es una obra de teatro musical que se estrenó en Broadway en el año 2005 y que recaló por primera vez en Argentina en el 2017. Se trata de una celebración de la música de rock de los años 80, con una banda sonora plagada de éxitos de la época. Cuenta con una ambientación inspirada en el Sunset Strip de Los Ángeles y sigue la historia de amor entre una chica del medio oeste y un chico de la ciudad, mientras luchan por salvar al legendario club de rock The Bourbon Room de que sea demolido. Con más de 20 artistas en escena, entre actores, bailarines y músicos, el show tiene una puesta cargada de espectacularidad.

“Estoy entre muy emocionada y nerviosa de hacerlo. Se unen las tres cosas en un musical: cantar, bailar y actuar. Y yo nunca había cantado y actuado con guion, es tremendo”, había dicho Daniela en la previa a su estreno, ocurrido el pasado miércoles 14 de agosto.

La intérprete de “Endúlzame que soy café” siempre fue muy elogiosa para con Javier Milei. “Me gusta cómo habla. Es una persona que me da mucha confianza, es muy inteligente. Y por sobre todas las cosas tiene un gran sentido del humor: me hace reír mucho, y eso es muy importante en la vida”, había expresado sobre el economista cuando estaban en pareja. Incluso, lo definió como alguien “tierno” y “caballero”. En 2019, ella misma blanqueó en Intrusos que la cosa entre ellos no iba más. “Nos dejamos de querer”, resumió en aquel momento.

Daniela, la cantante, habla de la nueva relación de Javier Milei

El año pasado, cuando trascendió que Milei estaba en pareja con Fátima Florez, Daniela volvió a ser elogiosa para con su ex. “Yo a Javier lo quiero muchísimo. Fue una relación muy linda. Estamos separados hace cuatro años. Quedamos amigos. Me estoy enterando ahora, estoy súper contenta”, dijo, y a la vez se refirió con palabras muy cálidas hacia la humorista: “Fátima me parece un mujer estupenda. Me la he cruzado en programas y también he ido a ver su espectáculo, me parece una mujer talentosísima y encima muy buena persona”.

También habló del vínculo que actualmente Milei lleva con Yuyito González. “Me parece una mujer maravillosa, con todas las letras, y si en este momento están viviendo un amor me parece perfecto porque están solteros y tienen todo el derecho de estar juntos. Es una mujer muy hermosa, muy atractiva, física y mentalmente, es muy tranquila, es una dama en todos los sentidos. Yo tuve la oportunidad de conocerla y es una mujer muy querida por todos, no habla mal de nadie”, dijo.