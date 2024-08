Emilia Attias se sumó a una tendencia de los años 90 para una campaña de lencería y trajes de baño

Emilia Attias apuesta a los 90 en una nueva campaña

Emilia Attias volvió a sorprender con su audaz estilo, al consolidarse como una figura clave en las tendencias de moda para la temporada primavera-verano 2025. Tras la resonada separación del Turco Naim, la modelo se tomó un tiempo de silencio para luego retomar sus obligaciones contractuales, y en las últimas horas volvió a convertirse en tema de conversación.

Elegida por una marca reconocida para protagonizar una nueva campaña de ropa interior, las primeras imágenes difundidas ya generaron un verdadero revuelo en las redes sociales. Este contenido confirma que la también actriz sigue dominando el uso de la enteriza ultra cavada, una prenda que se espera sea una de las más destacadas en la próxima temporada verano.

Emilia Attias mostró en sus redes un adelanto de la próxima campaña

El nuevo look se inspira en los años ‘90 en la campaña de lencería y trajes de baño, un estilo audaz y retro en esta nueva colaboración que de inmediato cosechó los más variados elogios de figuras como Jimena Barón, quien destacó que “estoy en pareja, sino podíamos ensamblar familia”, además de Gimena Accardi quien no dudó en expresar: “Amiga en serio, esto no puede ser legal directamente”. O incluso el “abran paso que llegó la bomba”, de Pía Slapka, que resume el sentimiento de muchos de los comentaristas y seguidores de Attias, en una publicación que casi alcanza los 100.000 likes.

Uno de los aspectos más llamativos de esta campaña es el uso de cortes profundos y detalles que resaltan la figura de la modelo. La lencería presenta un diseño elevado que destaca por su sofisticación y glamour, mientras que los trajes de baño continúan esta línea con un toque moderno que tampoco pasa inadvertido.

Emilia también se tomó un tiempo para disfrutar del catering

Attias no sólo mostró el resultado final sino que también compartió parte del detrás de escena de la producción. En dichas fotos, se la puede ver interactuando con el equipo de trabajo y disfrutando del catering disponible, capturando momentos más relajados, como cuando posó con un sándwich en la mano y rodeada de latas de gaseosa.

En los últimos días, Emilia decidió viajar a la ciudad de París para ser parte del público que asistió a los Juegos Olímpicos, de la mano de una marca de cerveza, a casi tres meses de su escandalosa separación con el Turco Naim y durante el tiempo que estuvo en la capital francesa compartió los espectaculares looks que eligió para los distintos eventos, pero uno de ellos se llevó todas las miradas.

Las imágenes de Emilia Attias cosecharon los más variados elogios

No es ningún secreto que es fanática del deporte y no deja pasar la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre. Por esa razón, durante su estadía en la ciudad de la luz, decidió salir a correr por las calles parisinas, siendo este un gran método para recorrer. En sus historias de Instagram, la actriz de Casi Ángeles mostró el conjunto que eligió para realizar este recorrido y rápidamente generó una catarata de comentarios en redes sociales.

La mujer que encaró el papel de Cielo en la novela de Cris Morena decidió jugársela con un catsuit o mono de color gris, completamente pegado al cuerpo. El conjunto lucía la espalda abierta y el escote redondo, por lo que la actriz lo combinó con un corpiño deportivo de color blanco.

Emilia Attias mostró también el backstage de la producción realizada

La actriz compartió su look deportivo con dos fotos desde el balcón del hotel en el que se hospedaba en la ciudad. En la imagen se la podía ver con el pelo suelto y los edificios de fondo. “Bonjour París”, escribió en la primera foto que compartió en su Instagram.

En la segunda se la ve parada en el mismo lugar, pero con una pose diferente. Mientras levantaba su brazo sobre su cabeza se podía apreciar en su totalidad su outfit. “A correr un ratito por la ciudad”, fue todo lo que comentó Attias. Los últimos posteos de Emilia resaltan la ropa que eligió para su estadía en París. En los comentarios de sus publicaciones, sus fanáticos no tardaron en felicitarla por su buen gusto y por la gran selección de prendas que hizo para el viaje.