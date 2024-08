Playlist, el ciclo que da voz a los artistas emergentes: hoy, El Purre y su crecimiento en público

Playlist Capítulo N° 13 - El Purre

Nació como José Giménez Zapiola en 1997, pero es más conocido como El Purre, un actor y cantante argentino que inició su recorrido artístico en el teatro. El protagonista de esta nueva entrega de Playlist, el ciclo audiovisual en el que Infobae busca darle espacio a los artistas emergentes, formó parte de varios elencos juveniles de Disney y Nickelodeon. Hasta que en 2018 fue seleccionado para protagonizar el primer proyecto infantojuvenil de la plataforma Netflix, llamado Go!, con el que logró una popularidad muy grande, que incluso trascendió las fronteras de la Argentina.

En el 2019, junto con el elenco de aquella serie, realizó muchos shows en el Teatro Ópera, también en el Luna Park, además de una gran gira nacional e internacional que se vio interrumpida por la pandemia. Pero fue justo en ese momento de confinamiento en que El Purre encontró un espacio para desarrollar su faceta más musical y empezó a componer sus primeras canciones.

Así vio la luz “Enamorado”, su primer single, el lanzamiento de su carrera musical. El tema sería precedido por una serie de canciones hasta derivar en su primer EP, en el año 2023. Y en abril de este 2024 vio la luz su primer álbum, titulado Nuestro Truman Show, el cual cuenta con artistas invitados como Coti Sorokin y Jaime Ramona.

Video El Purre - Enamorado

María Figueiras: —¿Cómo fue arrancar en el mundo del entretenimiento a una edad muy temprana?

El Purre: —Fue hermoso arrancar a trabajar desde tan chico. La verdad es que yo pintaba para hacer otra cosa en mi vida. Me había anotado para estudiar Arquitectura en la UBA. Cuando terminé el colegio estudiaba teatro y tocaba la guitarra, pero al empezar la carrera dije: “Quiero hacer otra cosa”. Y me acuerdo de que ese año empecé a estudiar producción de televisión, pero duré dos meses en la facultad. Yo no quería hacer producción, quería estar adelante. Entonces dejé. Le dije a mi vieja: “Estoy para actuar, para cantar”. No tenía bien claro lo que quería, pero sabía que era por ahí. Así fue que empecé a hacer castings, hice un par de publicidades... Mi primer trabajo fue a los 18 y fui creciendo. Hace como 9 años que estoy laburando y es un montón. Para mí voló el tiempo.

María Figueiras: —¿Recordás algún momento significativo?

El Purre: —La bisagra a nivel visibilidad fue Go! Fue un antes y un después, porque la serie era 360: teníamos shows en vivo donde cantábamos y bailábamos, y tuvo dos temporadas a las que les fue espectacular.

María Figueiras: —¿Sentiste alguna vez, después de estos 9 años de carrera, que quizás soportarte cosas que hoy en día no callarías?

El Purre: —Mi familia no es del medio, entonces yo no conocía el ambiente. En ese sentido, para mí era todo nuevo y muy divertido: era como estar en Disney, una locura. Siento que viví cosas que no estaban en mis planes y por eso me sorprendía de todo lo que me pasaba: los laburos, los viajes... Para mí la vida del actor, que ahora se me combina con la de músico, es como un electrocardiograma. Hay veces que estás con mucho laburo, pero después se termina un proyecto, y hasta que no viene el próximo, estás en tu casa esperando que salga lo que hiciste. O nada, vagueando.

El Purre tiene una prolífica carrera como actor pero también en la música (Foto/@elpurre)

María Figueiras: —Pasaste de ser un actor de tiras juveniles a tener otra faceta, ¿cómo fue despegarse de esa imagen?

El Purre: —Yo siento que renegar de eso es una lástima. Porque al fin y al cabo yo estoy acá sentado gracias a todos esos proyectos. También pasa que uno empieza a quedar afuera de esos proyectos por la edad. Porque ya no doy para hacer de un pibe de 18. Ya robé un montón de tiempo: hasta los 25, 26 hacía de un pibe de 18, pero en un momento se corta. La bisagra se da por la edad y también por los proyectos de los que uno es parte. Este año se estrena el proyecto más importante del cual fui parte, que es la serie de Cromañón. Y creo que ahí hay un cambio en la temática, por ser un hecho histórico que ocurrió en la Argentina.

María Figueiras: —¿Te contactaste con los familiares para la serie?

El Purre: —Tuvimos un montón de charlas con sobrevivientes que formaron parte también de la escritura a la hora de escribir la serie. Fueron meses de mucho laburo donde yo dije que… yo creo que es el primer proyecto que me pasó de terminar de trabajar y llevármelo a casa. Como que era muy difícil de soltar, muchas veces, porque era muy duro. Para mí fue un antes y un después. Más que en mi carrera, en mi vida.

María Figueiras: —Este año sacaste tu disco. ¿Qué importancia le das al feedback del público?

El Purre: —Obviamente, hago canciones para que las escuche la mayor cantidad de gente posible. Igual creo que perdí un poco el conocimiento de qué es lo que quiere escuchar la gente, sino más lo que quiero escuchar yo. A este álbum lo siento superhonesto y la gente también lo recibió mucho mejor que a la música que había sacado antes, que era más: “Hay que hacer esto porque es lo que funciona hoy en día”. Creo que este disco tiene mucho de José.

"Para mí la vida del actor, que ahora se me combina con la de músico, es como un electrocardiograma", dijo El Purre (Foto/Candela Teicheira)

María Figueiras: —¿Sentís una presión por mantener las expectativas ajenas o un tipo de imagen?

El Purre: —No sé si siento presión porque yo creo que podría desaparecer, en el sentido de cerrar mi Instagram, y si no quisiera dedicarme más a esto, no pasa nada. Va a haber otro que me reemplace. Creo que la presión me la pongo yo. Mis ganas de salir a tocar enfrente de cada vez más gente, que mi música llegue a más personas, o tener desafíos actorales que sean cada vez más desafiantes. Pero a mí no me come qué es lo que está esperando la gente de mí. Sí, me dan ganas de cumplir con sus expectativas, no es que me da lo mismo. Pero siento que si mañana no me quisiera dedicar más a esto, lo puedo hacer.

María Figueiras: —¿Cómo lidiás con la fama y la atención del público?

El Purre: —Ya me acostumbré, pero obviamente al principio es un flash que te pidan una foto... Cuando salió Go!, salía a la calle y lo sentía todos los días. En las redes también. Por primera vez pensé: “No puedo salir y pasar por la puerta del colegio a las cuatro de la tarde”. Pasé una vez y no me podía ir...

María Figueiras: —¿Qué consejos les darías hoy a los jóvenes que quieren arrancar?

El Purre: —El mismo que me dieron mis papás: uno tiene que prepararse para ser el mejor. No importa si no lo es, pero sí estar tranquilo de que uno se preparó y dejó todo para ser el mejor. Eso fue lo que me dijeron mis padres el día que dejé la facultad y les dije que quería dedicarme a esto. Me dijeron que me tenía que preparar y estudiar. Y eso fue lo que hice.