El impactante regalo de Cande Ruggeri a su hija y la reacción de sus seguidores

El regalo de Cande Ruggeri

Un regalo sorprendente que dividió opiniones fue la causa de una gran repercusión en las redes sociales recientemente. La actriz principal de esta novela es Cande Ruggeri, quien compartió en su perfil el momento en que su hija Vita recibió un particular obsequio: un bebé de juguete con rasgos tan realistas que muchos pensaron que era verdadera.

En el video se podía ver la reacción de la pequeña, de un año y medio, al abrir el regalo. En el texto que acompaña a las imágenes,. la modelo destacó: “Feliz día a mi B Vita que tanto amo. Mi compañerita para toda la vida”. Aunque la menor se veía muy feliz, la publicación en la cuenta de instagram de la también influencer que cuenta con más de dos millones de seguidores generó controversia. Muchos de los que día a día siguen sus pasos mostraron opiniones encontradas acerca del muñeco, cuya apariencia fue descripta como asombrosamente real.

Los comentarios reflejaron una clara división. Varios de ellos mostraron su rechazo, al señalar lo inquietante que les parecía el juguete. “Dios, qué horror esos bebotes que parecen de verdad... me da mucha impresión, yo regalaría un muñeco más normal”, escribió una de los internautas. Otros cuestionaron la conveniencia de regalarle a una niña tan pequeña un bebé falso: “Es el día de las infancias y le regalan un bebé para que aprenda maternar cuando apenas ella si sabe caminar”.

Vita, junto con la muñeca que le regaló su madre, Cande Ruggeri (Instagram)

No todos los comentarios fueron negativos; hubo quienes defendieron el regalo y la felicidad evidente de Vita al recibirlo, como “Qué belleza de regalo, yo también tengo uno igual”, o incluso yendo más allá y destacar: “¡Feliz día a todas las niñas! No hay regalo más maravilloso que un bebé. La familia y el amor es el bien más grande”.

Sin embargo, la controversia principal giró en torno al nivel de realismo del muñeco y a las implicaciones que algunos padres y expertos vieron en la entrega de este tipo de juguetes a niños tan pequeños. La publicación de Cande Ruggeri y las reacciones que suscitó demuestran cómo incluso los detalles cotidianos pueden desatar debates con distintas miradas en las redes sociales, como ya le ocurrió en el último tiempo.

Hace apenas unos meses, compartió una nueva experiencia de la menor, al publicar unas imágenes en video en que se la puede ver a Vita interactuando con instrumentos y libros, acompañada tanto de su madre como también bajo la supervisión de una profesional, con un texto que acompaña: “Adivinen, ¿quién empezó clases de música en inglés? Tan, tan hermosa fue la clase”.

Las clases de inglés de la hija de Cande Ruggeri

Pese a que usualmente sus seguidores se muestran siempre de su lado y festejan cada uno de los logros y progresos de la menor, esta vez los comentarios negativos no se hicieron esperar y hubo una lluvia de críticas que esgrimían, entre otras cosas, argumentos como que exponer a su hija a este tipo de actividades tan tempranamente es innecesario y puede ser perjudicial.

Uno de los primeros comentarios destacó: “Todavía no habla el español y ya la quiere hacer estudiar inglés”, en tanto que otro afirmó que: “Los millonarios gastan plata en bolud...”, mientras que otra usuaria recomendó “No la satures, es una bebé, incentivala vos en tu casa con juegos... ¿Clases de música en inglés? Por qué no se me ocurrió antes, linda manera de hacer plata”.

Desde la otra vereda, la influencer, que cuenta con más de 2 millones de seguidores, recibió algunos comentarios positivos respecto de la estimulación temprana, con declaraciones como: “Cuánta gente comentando cosas negativas. Es estimulación temprana, si ellos pueden pagar todo eso, bien por ellos. A la bebé le hace bien, es muy linda”, mientras que otra expresó: “Dios, ¿pero qué cornos les pasa? ¿Quiénes son para juzgar si está bien o mal que la lleve a música en inglés? Pero qué gente envidiosa, ya quisieran ustedes poder hacer miles de cosas con sus hijos. La verdad que la felicito si tiene la posibilidad. Bienvenido sea. Esa niña va a tener de todo, además del amor que le dan sus padres. Hermosa Vita”.