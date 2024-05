Cande Ruggeri reveló en qué actividad anotó a su hija de un año y se abrió un debate entre sus seguidores

Las clases de la hija de Cande Ruggeri (IG caleruggeri)

Cande Ruggeri sigue enfrentando desafíos en su rol como madre, un año después de dar a luz a su hija, Vita. Y es a través de sus redes sociales que la influencer detalla el paso a paso de la menor. Así, destacó que desde enseñar a caminar a su hija hasta encontrar actividades que combinen diversión y aprendizaje son parte de las tareas educativas para su niña.

En las últimas horas, compartió una nueva experiencia de la menor, al publicar unas imágenes en video en que se la puede ver a Vita interactuando con instrumentos y libros, acompañada tanto de su madre como también bajo la supervisión de una profesional, con un texto que acompaña: “Adivinen, ¿quién empezó clases de música en inglés? Tan, tan hermosa fue la clase”.

Pese a que usualmente sus seguidores se muestran siempre de su lado y festejan cada uno de los logros y progresos de la menor, esta vez los comentarios negativos no se hicieron esperar y hubo una lluvia de críticas que esgrimían, entre otras cosas, argumentos como que exponer a su hija a este tipo de actividades tan tempranamente es innecesario y puede ser perjudicial.

Uno de los primeros comentarios destacó: “Todavía no habla el español y ya la quiere hacer estudiar inglés”, en tanto que otro afirmó que: “Los millonarios gastan plata en bolud...”, mientras que otra usuaria recomendó “No la satures, es una bebé, incentivala vos en tu casa con juegos... ¿Clases de música en inglés? Por qué no se me ocurrió antes, linda manera de hacer plata”.

Cande Ruggeri y su hija Vita (Foto: Instagram)

Desde la otra vereda, la influencer, que cuenta con más de 2 millones de seguidores, recibió algunos comentarios positivos respecto de la estimulación temprana, con declaraciones como: “Cuánta gente comentando cosas negativas. Es estimulación temprana, si ellos pueden pagar todo eso, bien por ellos. A la bebé le hace bien, es muy linda”, mientras que otra expresó: “Dios, ¿pero qué cornos les pasa? ¿Quiénes son para juzgar si está bien o mal que la lleve a música en inglés? Pero qué gente envidiosa, ya quisieran ustedes poder hacer miles de cosas con sus hijos. La verdad que la felicito si tiene la posibilidad. Bienvenido sea. Esa niña va a tener de todo, además del amor que le dan sus padres. Hermosa Vita”.

Hace apenas unos meses, la hija de Oscar Ruggeri reveló: “Vita tiene 10 meses y no duerme bien de noche. Se levanta fácil cuatro o cinco veces porque toma teta todavía y estoy muy cansada”. Para solucionar el problema, la mediática recurrió a la profesora de yoga Natalia Franzoni.

Cande Ruggeri mostró su técnica especial para lograr que su bebé duerma de corrido

“Si tu bebé no duerme bien y estás cansada: haz tapping. Los beneficios son infinitos; vas a poder liberar tu angustia, cansancio y renovar las energías para empezar a buscar soluciones para que tu bebé descanse mejor y se pueda relajar”, escribió la influencer en el video que mostraba la particular técnica.

Sentadas en el jardín, sobre una manta blanca, ambas se prepararon a iniciar el trabajo. Luego de que Ruggeri contara el problema en cuestión. “Vamos a hacer un tapping express”, comenzó diciendo Franzoni. Acto seguido, las dos empezaron a golpearse el costado de las manos mientras repetían la frase: “Estoy cansada, estoy muy cansada, estoy agotada. Me acepto total y completamente”.

Luego pasan a realizarse golpecitos en su frente mientras dicen: “No puedo dormir. Mi bebé se levanta toda la noche. La amo y estoy muy cansada. A veces me siento mal porque no puedo dormir. Y aunque estoy feliz de ser mamá, estoy muy cansada”, fueron parte de algunas de las frases que repetía Cande Ruggeri.