El insólito error de Araceli González que casi complica el festejo de cumpleaños de su hija, Flor Torrente

El insólito error de Araceli González que complicó la organización del cumpleaños de su hija, Flor Torrente

En las últimas horas, Araceli González sufrió un percance mientras armaba los preparativos para la fiesta de cumpleaños de su hija mayor, Florencia Torrente. Es que el pasado lunes 19 de agosto la joven cumplió 36 años y su madre mostró en sus redes sociales lo que le ocurrió luego de comprar los globos para decorar la fiesta hogareña.

“Vamos con el 36... 26 Totito y 36 la Tota”, comenzó diciendo Araceli en referencia a su hijo Tomás Kirzner -que cumplió años el pasado 17 de agosto- y a su hija mayor. “Me pasó algo muy raro, quise inflar un globo y, yo soy siempre como muy atolondrada, cada vez me parezco más a mi mamá. Entonces, dejé haciendo algo en un lugar, me fui corriendo a hacer otra cosa, a comprarle el regalo, que la comida, que esto, que lo otro...”, siguió la actriz a través de sus historias de Instagram y mostrando parte de la torta cumpleañera para su hija, donde se veían las velas y unas bengalitas.

“De golpe llego y veo ‘37′. Y digo: ‘No, mi hija no cumple 37...’. Me tuve que poner a hacer la cuenta. No, chicos, estoy muy mal. Estoy muy mal, pero estoy muy bien. Estoy muy mal, pero vamos bien...”, ironizó la mujer de Fabián Mazzei, riéndose de lo ocurrido. Por suerte el “problema” tuvo una rápida solución. “Tuvimos que cambiar el globito y lo bárbaro de eso es que tuve que pagarlo doble. Era 367 más o menos lo que cumplía la Tota... Así que nada, acá vamos con el 36″, volvió a reírse Araceli ante el simpático traspié.

Araceli González y Flor Torrente (Instagram)

Solo dos días antes, Araceli había celebrado en sus redes sociales el cumpleaños de su hijo Toto Kirzner, fruto de su relación con Adrián Suar, e hizo un compilado de imágenes nunca antes vista de la familia y le dedicó unas tiernas palabras que emocionaron a sus seguidores. El sábado 17 de agosto, el hijo más joven de la actriz cumplió 26 años y su madre no dudó ni un segundo en expresar el orgullo y el amor que siente por él.

Si bien la separación de sus padres, en el año 2002, fue un golpe en su vida, el joven streamer tiene muy buena relación con ambas partes y pasa una gran cantidad de tiempo con ellos. Tan es así que, Suar lo incluye en varios de sus proyectos laborales y viajan en familia. Con su madre hizo un viaje con Europa para festejar sus 57 años hace algunas semanas, del cual compartió algunas postales en sus redes.

El tierno video que la actriz hizo de Tomás incluye momentos de la infancia, cuando lo presentaron por primera vez, vacaciones familiares, recuerdos de cuando estaba en el colegio, las fotos de Toto acompañándola al altar cuando se casó con Fabián Mazzei y algunas fotos junto a su hermana mayor, Florencia Torrente. “¡Bueno! ¡Bueno! Hoy cumple años Totooo”, comenzó el posteo, la figura de Guapas, que no escatimó en palabras.

La emoción de Araceli González por el cumpleaños de Toto Kirzner

“Amorosidad a todo lo que enfrentás. ¡Y siempre con verdad! ¡Mundo grande y pequeño que nos conocemos todos! ¡Mundo grande y pequeño que escondemos todo! ¡Mundo grande y pequeño que miente a todos! ¡Mundo grande y pequeño, lleno de errores!”, expuso la exmodelo para luego destacar algunas cualidades de su hijo menor: “¡Pero en este mundo habitan seres que brillan! ¡Irradian verdad y son jóvenes que prometen lealtad! Te amo a vos y a todos los jóvenes que con la complejidad de la vida enfrentan sus miedos, errores, amores. Construyéndose para el bien cada día”.