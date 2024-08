De incógnitos en Buenos Aires: Harvey Keitel y Britt Robertson filman “La carta” bajo la dirección de Rodrigo H. Vila

Harvey Keitel y Britt Robertson de visita en Buenos Aires para filmar una película (Fotos/Gentileza)

Con más de cinco décadas de trayectoria en la industria cinematográfica, el reconocido y premiado actor estadounidense, Harvey Keitel, se encuentra actualmente en la ciudad de Buenos Aires en pleno rodaje de una película que coprotagoniza con la espectacular Britt Robertson, bajo la dirección de Rodrigo H. Vila, socio fundador de la productora audiovisual de Argentina, Cinema 7 Films.

El film, llamado The Letter (La carta) es un drama de 90 minutos que cuenta la historia de Finn, un viejo ex marine, hombre de pocas palabras, que quiere escribir una carta de despedida a su única hija y decide contratar a una escritora fracasada, Julia, que está desesperada por conseguir dinero. A lo largo de la trama, aquella relación, que nace por puro interés, acabará cambiando la vida de ambos.

El proyecto, producido por Cinema 7 Films y Non Stop, verá la luz en marzo de 2025. Mientras tanto, todavía está en su etapa de producción y, por estos días, ambos protagonistas están rodando escenas en distintos spots porteños bajo la mirada de Rodrigo H. Vila quien, en un receso, conversó con Teleshow y dio detalles de la historia de este largometraje, cuyo disparador fueron sus ganas de volver a compartir el set con Harvey Keitel.

“Nostros habíamos trabajado juntos en la película The Last Man (El último hombre) que escribí y dirigí en 2016, en la que se generó una hermosa relación y la promesa de volver a hacer algo juntos. Años después escribí este guion junto a Sebastián Meschengieser, con un personaje pensado especialmente para Harvey. A él le encantó la propuesta y con mucho entusiasmo viajó hasta Buenos Aires a filmar esta película con nosotros. Un privilegio”, dice Vila a este medio.

Escena del backstage de The Letter. En el centro, Rodrigo H. Vila, director del film que verá la luz en marzo de 2025 (Foto/Gentileza Tan Kurttekin)

Según Vila, desde que tuvo listo el guion hasta que comenzaron a filmar pasó un año, aproximadamente. En Argentina, estuvieron cuatro semanas de preproducción y, en este momento, están en pleno rodaje: en total serán cinco semanas.

“Decidimos filmar en Buenos Aires porque los que creamos y realizamos el film somos mayormente argentinos y tomamos el desafío de hacerlo desde aquí para el mundo. Es un momento muy difícil para nuestra industria y toda oportunidad de generar trabajo es importante. Cinema 7 Films y Non Stop hicieron posible este proyecto junto a otras personas que apostaron al proyecto, que es 100% independiente. Filmamos en Avellaneda, Munro y CABA en locaciones que van desde un Bowling hasta una antigua galería en Av. Mitre y en los estudios de Non Stop. También en el Museo Ferroviario, en Av. del Libertador, y en La Boca”, confió Vila a Teleshow.

Acerca de los retos que implican poner en marcha un proyecto independiente y con la presencia de figuras internacionales de semejante tenor, como Keitel y Robertson, el director arrojó un dato clave. “Tengo entendido que en este momento somos la única película que se está filmando en Argentina, cuando en promedio se filmaban veinte. Trabajar con Harvey es un enorme desafío, no solo porque es una leyenda viva del cine con un método de trabajo muy exigente, sino porque te lleva a tu máximo nivel creativo, te aporta ideas permanentemente y no podés quedarte atrás”, contó.

“Por su parte, Britt tiene una gran experiencia en comedia y trabajó con actores como George Clooney y Gary Oldman. Tanto ella como Harvey están felices de estar aquí y reconocen el gran nivel creativo, técnico y profesional del cine argentino. Con ella es la primera vez que trabajamos juntos y ojalá podamos hacer otra película juntos, porque es increíble. Sumado a ellos están el actor canadiense, Francois Arnaud, que fue uno de los protagonistas de The Borgias (Los Borgia) junto a Jeremy Irons, y los actores argentinos Fernán Mirás y Carola Reina”, sumó.

En este momento, están en pleno rodaje en Buenos Aires: en total serán cinco semanas (Foto/Gentileza Tan Kurttekin)

Britt Robertson, la actriz reconocida por sus películas Tomorrowland y The Longest Ride, también se sumó a la conversación con Teleshow y dio detalles de cómo viene siendo su experiencia profesional con Harvey Keitel y Rodrigo H. Vila: “Es algo diferente a todo lo vivido. Es que, su capacidad para modificar una escena sobre la marcha es magistral. Ambos siempre están abiertos a hacer ajustes por el bien de la película y esas cosas no siempre estaban en mis planes. Me mantuvo viva y de una manera que no había sentido desde que era una niña. El trabajo que hicimos en la película me ha cambiado para siempre de la mejor manera. Espero poder encarar nuevos proyectos con la misma flexibilidad. Me siento muy afortunada de haber tenido esta oportunidad”.

—Esta es tu primera vez en Buenos Aires, ¿qué opinas de la ciudad y su gente?

—La ciudad de Buenos Aires es absolutamente mágica. Las personas son amables, cariñosas y muy apasionadas por el arte y el teatro, pero también por el fútbol. Siento que esta ciudad fue hecha para mi esposo (Paul Floyd) y para mí. Hemos pasado un tiempo increíble bailando, viendo tango y asistiendo a algunos partidos de los equipos locales. No voy a nombrar a qué equipos porque no quiero molestar a nadie; las rivalidades no se deben tomar a la ligera (risas).

"Filmamos en Avellaneda, Munro y CABA en locaciones que van desde un Bowling hasta una antigua galería en Av. Mitre. También en el Museo Ferroviario, en Av. del Libertador, y en La Boca”, confió el director del film a Teleshow

—¿Qué lugares pudiste conocer y cuál te gustó más?

—Créanlo o no, ir a un karaoke fue mi salida favorita de todas. Hice karaoke con una banda en vivo y el fin de semana anterior pude cantar con uno de mis mejores amigos en un escenario. Obviamente, la comida es espectacular; recomiendo ir a comer un asado a la casa de algún porteño. Definitivamente, una copa o dos de Malbec argentino y mate. Nunca olvidaré a cada persona que compartió su mate conmigo.

—Haciendo referencia al nombre de la película y a tu papel, ¿disfrutás de escribir a mano o sos más del e-mail?

—Naturalmente, soy muy resistente a la tecnología, siempre lo he sido. Solo puedo recordar las cosas si las he escrito, por lo que gran parte del trabajo que hago para los personajes que interpreto se hace con un bolígrafo y sobre el guion. Siempre he trabajado así. Muchas veces tengo notas en mi guion físico y en uno digital, pero más a menudo, las únicas notas que utilizo son las que escribí. Considero que las cartas no solo son una herramienta de comunicación, sino también una experiencia terapéutica para quien las escribe y las lee.