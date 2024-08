El enojo de Jimena Barón con su novio porque casi les hace perder el vuelo a Río de Janeiro: el motivo

El enojo de Jimena Barón con su novio Matías Palleiro porque casi les hace perder el vuelo a Río de Janeiro

En las últimas horas, Jimena Barón sorprendió a sus seguidores con una serie de revelaciones acerca de su relación con su novio Matías Palleiro. La cantante y actriz, que disfruta compartir detalles íntimos de su vida a través de sus redes sociales, viajó recientemente a Brasil para disfrutar de unas nuevas vacaciones junto a su pareja aunque lo que se esperaba que fuera un viaje romántico, comenzó con una anécdota que casi les cuesta el vuelo a Río de Janeiro.

A través de su cuenta de Instagram, Barón expresó su indignación cuando su novio insistió en ir a entrenar antes de viajar, lo cual casi los hace perder el avión. “Matías no podía no ir al gimnasio. Casi perdemos el vuelo. Estamos peleados. Llegamos, literal, corriendo”, comenzó diciendo la actriz en las historias de esta red social.

Acto seguido, la situación se tornó aún más cómica cuando su pareja intentó enmendar su error con un gesto. “Me compra un café para hacerse el copado y que lo perdone”, agregó Jimena, generando risas entre sus seguidores.

La aventura de Jimena y Matías al llegar a Brasil

En ese sentido y a modo de broma, Barón continuó con el relato y expresó que la cosa no estaba bien entre ellos aunque sus seguidores, que ya la conocen, se dieron cuenta que era simplemente una anécdota divertida y no una verdadera crisis. “No nos hablamos”, afirmó en otra historia. Sin embargo, la pareja logró reconciliarse pronto. “Ya nos amigamos. Ahora sí, allá vamos a pasar unos días solos”, sostuvo la artista, destacando el esfuerzo de ambos por disfrutar de sus vacaciones juntos pese a los inconvenientes iniciales.

Tras el conjunto de historias en el aeropuerto rumbo a destino, la pareja llegó a Río de Janeiro, un lugar donde Jimena ya había anticipado con emoción como una escapada romántica. No obstante, la artista siguió con la misma línea de relato y reveló cuál fue el plan que eligieron para iniciar sus vacaciones.

La primera actividad de la pareja en Brasil: escalar una montaña

En vez de disfrutar de la playa y el sol, tuvieron planes más aventureros. “Acabamos de pagarle a un guía para subir una montaña. Son 7 horas subir y bajar”, compartió la actriz junto con una imagen. Además explicó que la travesía incluía una parte peligrosa con 850 metros de piedra que necesitaba escalarse con arnés por prevención, aunque pese al miedo que tenían estaban dispuestos a afrontar juntos esta actividad.

Cabe destacar que la sinceridad de Jimena Barón en sus publicaciones siempre fue un rasgo distintivo que la mantiene cercana a su público. Su capacidad para manejar situaciones cotidianas con humor y transparencia es algo que sus fanáticos apreciaron particularmente en esta ocasión y en otras. Así la cosa, la pareja se encuentra disfrutando de su aventura en Río de Janeiro, coleccionado destinos y dejando todo registrado en las plataformas para los millones de usuarios que los siguen día a día.

El mensaje de Jimena para Matías por su cumpleaños

El pasado 9 de agosto, la actriz utilizó sus redes para saludar a su novio en el día de su cumpleaños con un romántico posteo y una serie de imágenes de los días juntos. “Q de mi corazón, el compañero más bueno, lindo, divertido, ansioso, comilón, sano, aventurero, deportivo, enérgico, matero y siestero que me podía tocar, feliz cumpleaños”, lo saludó, enumerando las virtudes de su novio.

El posteo de Jimena Barón saludando a su novio

Con fotos de vacaciones en la nieve, en las esperas de los aeropuertos y la intimidad de entrecasa maquillándose, Jimena continuó con su dedicatoria: “Ojalá la vida te dé todo lo que quieras y ojalá me sigas queriendo siempre para compartirla conmigo”, agregó, y también miró hacia el futuro.

“Ojalá se ponga difícil, como hace la vida siempre, y sigamos juntos pasando las olas hasta que esté tranquilo de nuevo, como hace la vida siempre. Ojalá te rías mucho, ojalá lloremos juntos, ojalá nos siga pasando de todo! ¡Sé feliz mi Q! ¡Sé feliz! Te quiero mucho más de lo que pensás”, concluyó.