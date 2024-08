Noe Antonelli presentó a su hijo Salvador en vivo y dio detalles del parto: “Me agarró mucho miedo y angustia”

Noe Antonelli presentó en vivo a su hijo Salvador (Video: Telefe)

Este miércoles, Noe Antonelli presentó en sociedad a Salvador, su hijo recién nacido fruto de su relación con su novio Juan Funes Szelagowski. La periodista, quien ya es mamá de Juana por parte de su vínculo con su expareja, Federico Seeber, había anunciado la feliz noticia a través de sus redes sociales. Pero ahora lo llevó por primera vez a la televisión al visitar el estudio de A la Barbarossa (Telefe).

“Tiene un mes y medio. El día que parí vine acá al programa, estaba en la semana 37, me faltaba todavía. Salí de acá, me fui a hacer monitoreo y la obstetra me dijo que tenía contracciones cada cinco minutos”, comenzó diciendo al aire del programa que conduce Georgina Barbarossa, quien interactuó con el bebé al mimarlo y hablarle con cariño mientras estaba recostado sobre los brazos de su madre.

Continuando con su relato, la comunicadora recordó cómo se sentía en aquel momento en el que, más allá de la advertencia del especialista, no podía percibir las contracciones. “Yo no las sentía, no tenía dolor, así que de ahí fui al quirófano. Fue por cesárea y fue espectacular, Juana estaba en el colegio, me pusieron peridural, anestesia y estaba en Disney”, detalló la periodista.

Noe Antonelli y su hijo Salvador

“Me fui de acá ese viernes a las 12 y a las 5.30 de la tarde nació. Fue tan rápido, Juana salió del colegio y tenía un hermano”, expresó Noe sobre la llegada de su bebé.

Además, Antonelli contrapuso la experiencia del nacimiento de Salvador con el parto de Juana, su primera hija. “No tuve una buena experiencia con el nacimiento de ella. Juani estuvo un mes en neonatología, entonces estaba asustada cuando se adelantó el parto de Salvador, me agarraron muchos miedos y angustia”, confesó la periodista.

El anuncio del nacimiento de Salvador lo había dado a conocer a través de su cuenta de Instagram. Junto a una foto de Juana con el pequeño en brazos, la conductora escribió: “Sí. Se puede amar a dos. Salvador. 28-06-2024″. La postal fue bien recibida por sus seguidores y colegas, quienes le dedicaron mensajes de afecto en ese momento tan importante en su vida. “Hermosos esos hermanos”, “bellos hijos, ese amor de hermano es para toda la vida”, “felicidades Juani, un hermano es un amigo para toda la vida”, fueron algunos de los comentarios por parte de sus fanáticos.

El emotivo posteo de Noe Antonelli tras el nacimiento de Salvador, su segundo hijo (Instagram)

También se destacó el de Georgina Barbarossa, con quien trabajó codo a codo hasta hace unos meses atrás. “¡Qué alegría infinita! ¡Por fin Salvador querido! ¡Bebito tan deseado y esperado. Estás en las mejores manos: Juanita. Los amamos”, escribió la presentadora del ciclo, a quien luego le siguió su compañera Analía Franchín. “Ayyy ese bebito hermoso y esa hermana tan acogedora. Y vos, amiga, que no me alcanzan las palabras lindas para describirte. Que sea todo felicidad. Todo amor”, expresó la panelista del programa.

Cabe mencionar que su embarazo fue anunciado en su cuenta en la red social, donde subió una foto de su panza siendo besada por su novio y su hija. “Gracias a todos por tantos mensajes tan lindos. Todavía no caigo. Pero bueno, acá vengo, después de algunos meses desconectada para compartir con ustedes esta noticia que nos tiene flasheados y felices”, comenzó el escrito que compartió a principios de enero pasado. “Vas a tener un padre medio loco, pero con el corazón más noble que pueda existir, la mejor hermana mayor del mundo que te podría tocar y una mamá que aún tiene que entender con la razón todas las cosas de la vida, pero que mientras las descubre, las vive con el pulso propio del alma. Te amamos bebé. Bienvenido a la vida. Abrochate el cinturón”, completó en medio de la emoción por sumar un nuevo miembro a su familia.

Un mes más tarde, la periodista realizó el anuncio del sexo del bebé. Junto a sus compañeros de ciclo en Telefe, Noe abrió una caja enorme mientras los demás tenían que disparar unos tubos de serpentinas. Al final apareció el color azul, para indicar que se trataba de un varón, y emocionó a todos los presentes en el estudio del programa. “No tenemos nombre. No tengo ningún nombre de varón”, señaló la expanelista en aquel momento, quien había dejado su puesto en el equipo debido a las dificultades que tuvo durante los tres primeros meses de gestación.