Darío Barassi regresó a sus actividades tras su internación: “No estoy al diez pero vuelvo a laburar”

Darío Barassi volvió al trabajo tras su internación (Video: Instagram)

Darío Barassi generó preocupación entre sus seguidores luego de ser internado y tener que frenar, por un par de días, las grabaciones de Ahora Caigo (El Trece). Tras realizarse una serie de estudios, volvió al ruedo y compartió en sus historias de Instagram cómo fue su reincorporación al trabajo después de todo lo sucedido y dio detalles del problema de salud que lo tuvo convaleciente.

Vale aclarar que el conductor se presentó a la clínica con mareos y la presión arterial alta, a causa de esto decidieron mantenerlo en observación por unas horas y luego lo dejaron ir a su casa. Durante el fin de semana le contó a sus casi cinco millones de seguidores que estuvo con un holter y luego aseguró que viene de épocas complejas, pero que va a mejorar.

A lo largo de la jornada, el exconductor de 100 argentinos dicen, fue compartiendo algunos fragmentos de su día y lo que más extrañó durante su ausencia: “No estoy al diez, pero hoy se vuelve a laburar y eso a mí me pone de buen humor”, aseguró el abogado sentado en su auto con la música de sus hijas de fondo.

Al pasar una gran cantidad de horas grabando su camarín está completamente equipado, con todas las cosas que necesita para no tener que salir a menos que sea necesario: “He vuelto a mi camarín, a mis desayunos, a mis petates y medicaciones, a mi espejo, pero sobre todo a mi trono”, comentó mientras mostraba las instalaciones y, fiel a su estilo cómico, le cantaba una canción de amor al inodoro.

Darío Barassi habló de su estado de salud

Para sumar un ingrediente más al fin de semana movido, el sábado fue el cumpleaños de su hija menor, Inés, y los festejos coincidieron con la realización de uno de sus estudios. A pesar de la incomodidad, pudo ser parte de la celebración y lo reflejó con su particular estilo. “Lo di todo, llegué más o menos entero. Nunca me tomé tantos miorrelajantes en mi vida”, reveló sobre cómo se las ingenió para ser parte del cumpleaños.

Luego de mucha incertidumbre, aclaró cuál fue el problema de salud que lo tuvo alejado del trabajo: “Aparentemente, es 100% cervical lo que me pasó, así que le pusimos huevo y disfrutamos”, expresó. Para tratar esta dolencia, comentó que está trabajando con un kinesiólogo para resolver el malestar muscular y solucionar el problema de manera profesional.

Previamente, el animador tuvo que subir un video aclarando qué fue lo que había pasado, ya que sus seguidores no tardaron en agrandar el asunto y se sucedieron diversos rumores acerca de la salud: “Me escribe gente que no conozco para darme el pésame, diciendo que era obvio que iba a morir. No estuve en ningún momento internado, no estoy en una situación de salud excesivamente compleja”, comenzó diciendo el actor de Educando a Nina.

“Sentí una sensación de inestabilidad, de mareo, tuvimos que cortar el programa, me tuvieron que tomar la presión, me medicaron y listo, no hubo mucho más que eso”, dijo asegurando que él pidió el día para poder hacerse una gran batería de estudios y descartar cualquier problema. “Agradezco mucho la preocupación, espero que haya Barassi para rato, no solamente para ustedes, sino también para mi familia y para mí mismo. Y quédense tranquilos que hago todo lo que está a mi alcance para tener la mejor salud posible”, cerró Barassi su declaración.