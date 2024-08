Flor de la V dio a conocer un gran cambio familiar: “Cuando la vida te sorprende”

La conductora subió un enigmático posteo que causó sensación en las redes (Video: Arriba Argentinos - El Trece)

Aunque su trabajo frente a la cámara le demanda mucho tiempo, Florencia de la V siempre encuentra espacio para dedicar amor a su familia, especialmente cuando recibe noticias importantes. En las últimas horas, la presentadora vivió una situación emocionante que la llevó a hacer un anuncio inesperado para sus seguidores y causó incertidumbre en las redes sociales.

En esta oportunidad, la figura principal de Intrusos (América) compartió un particular posteo que dejó a más de uno sin palabras. “Cuando la vida te sorprende”, escribió junto a una serie de fotos que mostraban lo que parecía ser la celebración de la llegada de alguien especial a su familia. Esto llevó a circular rumores de un nuevo hermano para sus dos hijos, aunque estas versiones se apagaron casi al instante.

Además, en las postales se podía apreciar otros detalles de la celebración como, por ejemplo, un champagne para brindar por la feliz noticia y una caja llena de galletitas con el mismo animalito que ocupaba la decoración. También los platos estaban adornados, lo cual enterneció a los usuarios a la hora de pasar por cada imagen que tenía la publicación en la plataforma de Meta.

Pero el misterio se acabó. Fue el equipo de Arriba Argentinos (El Trece) el encargado en esclarecer las dudas y dar rienda suelta a la emoción que se encuentra atravesando Flor y su círculo cercano. “Es una noticia que pasó desapercibida, hasta que ayer, en su propio Instagram, Flor publicó esto y todo el mundo decía ‘che, ¿qué pasó? ¿Otra vez va a ser mamá Flor de la V?’. Porque había muchos arreglos que hacían referencia a un bebé y no, ¿sabés qué? Va a ser abuela, pero lo va a ser otra vez”, contó la periodista May Martorelli este lunes por la mañana.

Los globoso y los peluches de gran tamaño protagonizaron las postales (Instagram)

En ese marco, la periodista explicó que más de uno de los fanáticos de la actriz se mostraron confundidos por la corta edad de sus hijos, por lo que ella aprovechó para aclarar que se trataba de los hijos de su pareja, Pablo Goycochea. A su vez, comentó lo que respondió a la hora de ser consultada por si se imaginaba contándole sus anécdotas a sus nietos, a lo cual “ella dice: ‘Yo soy abuela. La hija mayor de Pablo, mi pareja, tiene un hijo llamado Rafaelo y ahora el hijo mayor, el varón, también va a ser papá. Así que voy a tener dos nietos’”, sumó la presentadora del noticiero matutino respecto a la explicación que le dio la propia Florencia.

La disipación de las inquietudes dejó en claro que estaba celebrando una cena de baby shower con temática de ositos y globos de tonalidades como marrón, gris y blanco, al conocerse la noticia en el ámbito privado.

Un enorme peluche de oso protagonizaba una de las postales de la conductora (Instagram)

La temática de ositos estuvo presente tanto en la decoración como en los untensilios (Instagram)

La familia de la conductora brindó por la llegada del nuevo integrante (Instagram)

La mesa preparada para el gran momento familiar: la llegada de un nuevo bebé (Instagram)

Una caja de galletitas con el mismo animalito peludo (Instagram)

Su historia de amor

Cabe recordar que la animadora y Pablo se encuentran casados hace más de una década. En 2008, sellaron su historia al contraer matrimonio y, tan solo unos años más tarde, llegaron sus retoños a sus vidas: Isabella y Paul. Desde ese momento, la figura televisiva habla abiertamente del gran aprecio que tiene por su familia, en especial por su marido, quien la acompañó en momentos bastante difíciles. Esto lo dejó en claro en más de una oportunidad en el ciberespacio, aunque su discurso por sus 13 años de casados tocó la fibra sensible de más de uno en ese entonces.

Flor de la V y su familia

“Hoy es un día muy especial para mí, y quería compartir con ustedes (como siempre) algo de lo que viví. Sucede que hace exactamente 13 años me casé con Pablo”, escribió como introducción al emotivo texto que publicó en 2021. “Es importante que la gente que me quiere sepa que, lejos del glamour, de las luces y de las fiestas espectaculares, hay un amor que creció y maduró en silencio, con la ternura de lo cotidiano, que me hace sentir cada vez más plena como persona y como mujer. Un amor grande que se nutre de lo pequeño, como ha sido desde siempre. Te amo más que el primer día que te conocí”, agregó.

Además, en esa misma publicación donde se la ve besando a su marido, Florencia completó: “Jamás imaginé que la vida me iba a dar esta familia tan hermano. Nuestra historia de amor es un ejemplo de lucha, resistencia y amor del bueno. Palo de corazones, ¡feliz aniversario!”.