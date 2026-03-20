Política

Chaco: el gobernador Leandro Zdero acordó con el vicepresidente de Paraguay el emplazamiento de un nuevo puente internacional

El mandatario provincial se reunió con Pedro Aillana. Ya se gestiona el financiamiento internacional para la obra

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Leandro Zdero acordó con el
Leandro Zdero acordó con el vicepresidente de Paraguay la construcción de un puente internacional entre Chaco y el país vecino

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, viajó a Paraguay y se reunió con el vicepresidente del país vecino, Pedro Aillana. Una de las conclusiones de la cumbre fue reactivar el proyecto de un nuevo puente internacional. A pesar de que había varias alternativas, desde la administración chaqueña hicieron trascender que la traza del cruce pasaría por su territorio.

La conexión sobre el río Paraguay uniría Puerto Las Palmas (Argentina) con el departamento de Ñeembucú (Paraguay). El distrito guaraní está ubicado en el extremo suroeste del país vecino. También limita con Formosa y Corrientes.

Hasta ahora, Chaco es la única provincia argentina fronteriza que no tiene vinculación física con Paraguay.

“Impulsamos la integración regional y el desarrollo de infraestructura”, indicó Zdero a través de un posteo en sus redes sociales. El mandatario destacó el puente internacional como “una obra estratégica”. La conexión permitirá “mejorar la conectividad y potenciar el crecimiento productivo, comercial y logístico de la región”, evaluó el mandatario tras la cumbre llevada a cabo días atrás.

Aillana estuvo acompañado en la reunión por el cónsul en Resistencia, Fabio López. El vicepresidente paraguayo tiene una agenda activa en las provincias del noreste argentino. En diciembre, asistió a la asunción de Juan Pablo Valdés como nuevo gobernador de Corrientes.

El nuevo cruce uniría Puerto
El nuevo cruce uniría Puerto Las Palmas (Argentina) con el departamento de Ñeembucú (Paraguay)

El vicepresidente del vecino país también posteó en sus redes el encuentro con Zdero, pero no mencionó el puente. Solo precisó que se abordó el “fortalecimiento de los vínculos entre el departamento de Ñeembucú y la provincia chaqueña”.

Los detalles de la obra

El ministro de Infraestructura de Chaco, Hugo Domínguez, también participó de la cumbre Zdero - Aillana. Tras destacar el valor de la reunión, señaló en declaraciones al medio local Ciudad TV, que el proyecto del puente era algo “perdido”.

Al respecto, consignó que las otras alternativas para un nuevo vínculo no pasaban por Chaco. “Estaba planteado el cruce por la ciudad de Formosa o (el enlace) Puerto Cano (Paraguay) - Pilar (Formosa)”, indicó. “Venimos trabajando de manera silenciosa en el planteo de que el mejor paso, estratégicamente, es Las Palmas - Ñeembucú”, consignó.

El gobierno de Chaco buscará
El gobierno de Chaco buscará financiación para la obra a través de Fonplata, un organismo multilateral

“No es una cuestión caprichosa. Además de generar desarrollo donde no hay, no tiene restricciones ambientales”, lo que sí habría en Formosa, según advirtió el funcionario chaqueño.

En esta labor sin estridencias, Domínguez involucró a la administración del país vecino. En esa línea, dijo que la cumbre Aillana - Zdero es producto de “una definición política del gobierno paraguayo con el gobernador de Chaco y la República Argentina de que la traza será por Puerto Las Palmas”.

“Ya está definido totalmente con el Gobierno paraguayo”, remarcó. En esta línea, destacó el rol de Aillana quien, siendo de la localidad de Pilar, optó porque el cruce se haga en otro punto a fin de “desarrollar el sur paraguayo”.

Asimismo, sumó que también está decidido buscar financiación para la obra a través de Fonplata, un organismo multilateral. De la misma manera, está cerrado el trabajo de los equipos técnicos chaqueños y paraguayos, expresó Domínguez. “Ya estamos organizando reuniones”, puntualizó.

“El puente tendrá un kilómetro, más o menos. Más pronto que tarde será un hecho”, estimó.

En otro tramo de la entrevista, recordó que el proyecto del paso fronterizo formaba parte del plan estratégico para la provincia que Zdero presentó en campaña.

Al señalar la importancia de la vinculación física, precisó que hoy por hoy la conexión con el sur paraguayo se hace vía Clorinda (Formosa) o dando “una vuelta por Posadas (Misiones) hasta Encarnación (Paraguay)”. En el paso formoseño “hay colas de camiones que podrían cruzar por Las Palmas”, acotó.

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