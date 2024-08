La angustia de Cinthia Fernández por alejarse de sus hijas y su novio: “No quiero irme”

Cinthia contó en detalle cómo se siente al dejar a sus hijas (Foto/Instagram)

Cinthia Fernández deja en claro de manera continua el gran amor que siente por sus hijas, Charis, Bella y Francesca, y cuánto le fascina estar a su lado. Pero en esta ocasión le surgió la oportunidad de atender un compromiso laboral lejos de las niñas que tuvo con Matías Defederico. Esto no le gustó nada a la bailarina y tampoco a las pequeñas, pero son los famosos gajes del oficio y la decisión ya estaba tomada.

Hace muy pocas horas arribó a Miami para cumplir con algunos compromisos de trabajo, en su posteo escribió con más detalles: “Hello Miami LLEGUEEEEEEEEEE!!!! Vine a trabajar y les voy a mostrar cosas zarpadas SALE, CAMPAÑAS, lugares...Préndanse en las historias. Que es lo más les gustaría ver. LOS LEO”. Con esas palabras invitó Cinthia a sus seguidores a compartir sus jornadas laborales.

Cinthia Fernández se fue por trabajo a Miami

Ante la idea de separarse de ellas, la modelo compartió su angustia en las redes sociales. “Alguien se va y no quiere dejar a ningún pollito. Hace mucho no me voy sin ellas. Si bien es para laburar, sé que debería estar contenta y no lo estoy. No quiero irme y dejar por unos días a los que amo”, confesó la panelista de LAM (América) en la última publicación en su feed de Instagram, la cual acompañó con un carrete de imágenes donde lució una expresión de tristeza junto a las pequeñas. Y ante la idea de extrañarlas, Cinthia les consultó a sus seguidores: “¿A ustedes les pasa o estoy medio chapa?”.

Cinthia compartió con sus seguidores su angustia de tener que alejarse de sus hijas

Lejos de tratarse de un caso aislado, Cinthia se encontró con que varios usuarios coincidieron con lo que estaba atravesando y se sucedieron los comentarios en la misma sintonía. “Claro, ¡cómo no las vas a extrañar!”; “Tranqui, ellas saben mejor que nadie lo que sos como mamá”; “Me pasa Cin, pero a veces es necesario aunque nos cueste”; “Es parte de la maternidad”; “Es bravo dejar a la familia por un tiempo y más cuando estás todo el día con ellas”; “A toda madre le cuesta dejar a sus hijos”, fueron algunas de las reacciones que se respondieron a la consulta que planteó Fernández en la publicación que superó los 74 mil “Me gusta” a tan solo horas de subirlo al ciberespacio.

Las tres pequeñas no fueron las únicas personas a las que Cinthia dejó en claro que iba a extrañar. Su pareja, Roberto Castillo, le dedicó un romántico posteo a raíz de la distancia física que los separa a ambos debido a su viaje, en el cual se podía apreciar a ambos compartiendo un apasionado beso ante la cámara. Por su parte, la bailarina replicó el gesto de su novio y le respondió: “Las ganas que tengo de estar junto a vos, mi amor”.

El posteo que le dedicó su novio tras su viaje

El reclamo de Cinthia a Defederico

Además de la angustia por alejarse de su pareja y de las tres nenas, la panelista mostró su indignación por la falta de contacto entre su exmarido, Matías Defederico y sus hijas. Una vez más utilizó las plataformas sociales para hablar al respecto y causó un gran revuelo al ser consultada al respecto. “¿Ven al papá?”, quiso saber uno de sus más de seis millones de seguidores. Ella fue contundente y señaló que “casi nunca”.

“No tiene registro hace un año y no soluciona el tema. Dice que no puede, que tiene que esperar que alguien lo lleve y lo traiga. Así que dependemos de eso”, explayó Fernández respecto a la excusa que le impide al exfutbolista pasar su tiempo con las tres chicas. Por si fuera poco, señaló que tampoco cuenta con un vehículo propio para movilizarse, a diferencia de ella, quien en incontables ocasiones se la vio arriba de su vehículo, llevando a las tres pequeñas a diferentes actividades de su rutina cotidiana.

La indignación de Cinthia con su expareja (Foto/Instagram)

En ese sentido, ella indicó que esta situación podría resolverse si él “va, paga las multas, rinde los exámenes y listo”. “Judicialmente, se le levantaron todas las restricciones con el acuerdo. No sé por qué no se estaría ocupando”, sentenció completamente indigna por el poco tiempo que pasan con ellas.