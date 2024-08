Cinthia Fernández contó la insólita excusa por la que Matías Defederico no visita a sus hijas: “Él dice que no puede”

Cinthia Fernández y Matías Defederico son padres de Bella, Charis y Francesca

Como si fuera una historia de nunca acabar, Cinthia Fernández volvió a apuntar contra su expareja, Matías Defederico. La actual panelista de LAM (América) habilitó una “cajita de preguntas” para interactuar con sus seguidores y, ante la consulta de un usuario, contó que el exfutbolista no visita a sus tres hijas con frecuencia y explicó el insólito motivo.

“Las nenas, ¿ven al papá?”, quiso saber uno de los 6.3 millones de followers de Fernández. Ella respondió de manera contundente: “Casi nunca”. Luego se explayó: “No tiene registro hace un año y no soluciona el tema. Por eso dice que no puede, que tiene que esperar que alguien lo lleve y lo traiga. Así que dependemos de eso”.

Según Fernández, el problema gira en torno a la falta de un vehículo propio por parte de Defederico, que podría resolverse si él “va, paga las multas, rinde los exámenes y listo”. “Judicialmente, se le levantaron todas las restricciones con el acuerdo. No sé por qué no se estaría ocupando”, cerró.

Desde su separación en 2016, Fernández y Defederico se han enfrascado en una larga batalla judicial por la manutención y el régimen de visitas de sus hijas Bella, Charis y Francesca. A pesar de haber llegado a un acuerdo en abril de este año, Fernández insiste en que su ex no cumple con las visitas acordadas, y así suele exponerlo en sus redes.

Cinthia Fernández acusó a Matías Defederico de no ver a sus hijas y detalló su insólita excusa (Foto/Instagram)

Sobre la licencia de conducir de Defederico, vale recordar que se la quitaron en 2021, luego de que Cinthia lo denunció por utilizar su celular mientras manejaba y también por llevar a una de sus hijas en el asiento de adelante y sin cinturón de seguridad. Lo hizo luego de que le llegara un video que él mismo grabó y compartió en las redes sociales. De inmediato, las autoridades de Seguridad Vial le suspendieron la licencia al exfutbolista y le indicaron que hiciera una reevaluación psicofísica de aptitud para conducir, pero la desaprobó y fue inhabilitado por 180 días.

“Al ser un personaje público, este caso tomó notoriedad y fue un claro ejemplo de lo que no hay que hacer al volante. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial agradecemos el trabajo en conjunto con las jurisdicciones para ponerle un freno a estas de conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. Manejar tiene que ser entendido como una responsabilidad, donde no haya lugar para este tipo de imprudencias, en las que la vida de una persona inocente puede estar en peligro. Para quien no lo entienda así, estas son las consecuencias”, indicó, en ese momento, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano.

Capturas del video que grabó Matías Defederico con su hija sin cinturón de seguridad

Con la noticia dada a conocer, Defederico se descargó en su Twitter dando su versión de los hechos y exigiéndoles a los agentes de la ANSV que tomen medidas ejemplares con todos y no solo con él por ser una persona pública. “Espero que de ahora en más le saquen las licencias a toda persona pública y no pública que se filman manejando y que ponen en riesgo la vida como me dijeron a mí, cuando filmé a mi hija adentro de mi barrio privado, si no, lo tomaría como algo personal”, dijo el exfutbolista en el primero de sus tuits, arrobando a la ANSV y a Martínez Carignano.

Luego dejó un filoso mensaje a través de sus estados de WhatsApp: “Soy enemigo de las traiciones, del malagradecido y del que muerde la mano que le da de comer. Soy de los que creen que respeto, con respeto se paga y que la lealtad y la sinceridad valen más que el oro. Corta”.