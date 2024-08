Furia ya comenzó a entrenar para el Cantando 2024: el video que se volvió viral

Furia cantando Queen

Juliana Furia Scaglione, exconcursante de Gran Hermano (Telefe), sorprendió al comenzar a registrar en video el momento en que se encontraba cantando y compartir su actuación en redes sociales. Esto generó de inmediato especulaciones entre sus seguidores sobre la posibilidad de que la doble de riesgo pueda participar en la próxima edición de Cantando (América), según diversos medios de comunicación.

En las imágenes que se vieron, la deportista interpretó canciones de icónicas bandas y artistas como Queen, Rammstein y David Guetta. La recepción de sus seguidores fue mixta: algunos la elogiaron por su voz y su audacia, mientras que otros sugirieron que debería seguir focalizándose en su carrera de entrenamiento. Además, algunos usuarios insinuaron que nunca fue convocada y que podría tratarse de una estrategia de promoción para hacerse un hueco en el conocido reality show producido por Marcelo Tinelli.

En la red social X (anteriormente Twitter), el programa LAM preguntó: “¿Furia al Cantando?”. El conductor del ciclo, Ángel de Brito, mencionó al aire los días anteriores que “quieren a Furia para el Cantando 2024. Ella ya está liberada y fue convocada”. Esta declaración impulsó aún más los rumores y la ola de comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que la entrenadora personal, quien ganó notoriedad en Gran Hermano por su fuerte personalidad y su estilo directo, sigue manteniéndose en el ojo público a través de su actividad en plataformas digitales. A pesar de esto, hasta el momento, ni confirmó ni desmintió si realmente se unirá al elenco de Cantando 2024. En lugar de ello, optó por mantenerse en silencio sobre el tema, disfrutando de su fama y de la interacción con sus seguidores en redes sociales.

Furia cantando David Guetta

El impacto de su posible participación en el concurso generó diversas reacciones. Algunos usuarios no dudaron en mostrar su entusiasmo: “Tremenda voz” y “Amo que sea tan completa”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer. Otros, en cambio, mostraron escepticismo pero reconocieron su talento: “No me cae bien, pero canta muy bien” y “Para no haber estudiado, canta muy bien”.

Este interés de la audiencia no es infundado, ya que Furia demostró tener un carisma único y una capacidad para atraer la atención del público. Su presencia podría generar un impulso significativo para el programa de Marcelo Tinelli, quien supo capitalizar la polémica y las personalidades fuertes para mantener altos índices de audiencia.

De más está decir que el paso de la participante por el reality de convivencia le aportó una base de seguidores fieles, quienes están atentos a cada uno de sus movimientos. Esta fidelidad se traduce en una interacción constante y en el seguimiento de cada proyecto en el que se embarca. A lo largo de los meses, supo diversificar su contenido, al compartir desde rutinas de ejercicios hasta reflexiones personales, lo que mantiene su relevancia mediática.

Furia pide organización a sus fanáticos

Sin embargo, sobre esos mismos fanáticos que fueron los que afianzaron su figura en las redes destacó: “La cantidad de mensajes que me llegan, no puedo leer ni siquiera uno. Por eso estamos organizándonos”, comenzó diciendo en un video que subió a la plataforma de Instagram y luego compartió en X, mostrando la cantidad de mensajes que le llegan. “Va a haber una productora que se encargue de mi trabajo. Respeten esto, es increíble”, aclaró mirando a cámara.

“El fandom, o los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida, sino que son gente que se representa o me quiere. Lo que es laboral no pueden meterse en absolutamente nada”. En ese sentido, les explicó a sus fanáticos que si “quieren hacer cosas graciosas, divertirse, hacer memes, todo eso es lo que pueden hacer. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme en esto, no significa que puedan meterse en lo laboral. No me gustan los chusmeríos, no me interesan, no me manden más mensajes de eso, solo a tra-ba-jar”.