Benjamín Vicuña recordó cómo comenzó su historia de amor con Analía Espasandín: “Fue en París”

En julio pasado, trascendió que Benjamín Vicuña se había puesto en pareja con una mujer llamada ‘Anita’ a quien conoció en el gimnasio en el que coinciden. Esto se dio a casi dos años de su ruptura con Eli Sulichin, la última novia con la que el actor chileno había formalizado. Semanas más tarde se supo que el verdadero nombre de la actual novia era Analía Espasandín y de invitado este lunes en Socios del Espectáculo (El Trece), Vicuña dio más detalles de esta relación amorosa.

“Todo es maravilloso”, fue lo primero que pronunció luego de que Adrián Pallares, uno de los conductores del ciclo, le refiriera este romance. “Voy a hacer una aclaración, ya que estamos... Me queda bien el amor, estoy feliz, en un súper momento”, agregó luego, algo misterioso.

Las preguntas no tardaron en multiplicarse y Benjamín dijo dónde se habría concretado la cosa: “Nos conocimos en París, el lugar del amor”. En ese momento, a pantalla partida, apareció una foto de Analía vestida de gimnasio en tonos fluorescentes. “No le pongan esa foto, por favor, que la matan”, dijo él en ese momento. “Pasa que lo tiene privado a su Instagram, que nos mande fotos ella”, le reclamó Rodrigo Lussich, el otro conductor del ciclo. “La verdad es que me da pudor hablar de ella porque no es un personaje público y es una mujer que cuida mucho su intimidad”, dijo el chileno.

“Yo la conocía, nos habíamos visto en diferentes lugares. Luego, en un viaje de trabajo en el que coincidimos, pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa, en febrero. Ahí recién comenzó todo”, dijo después, sobre el inicio del romance con Analía, quien es arquitecta y madre de dos hijos. “Ahí fue el primer beso”, le acotó la panelista Mariana Brey. “No te puedo decir, pero ahí empezó todo”, respondió él. Ante la insistencia en el pedido de detalles por parte del resto de la mesa, Vicuña se puso colorado y quiso evitar el tema.

“Existen formas para estar feliz y no hice ninguna estrategia subterránea... La verdad que no hubo tanto encierro, ni mucho menos. Existen otros circuitos: amigos, gente, hay toda una naturaleza afuera. En París empezó todo, así que estamos auspiciados por las Olimpíadas”, bromeó. Tampoco quiso hablar del supuesto ensamble entre los hijos de él y los de ella. “No, no voy a contar, porque tiene que ver con la intimidad de las familias. Pero todo muy tranquilo, en paz”, dijo ante la consulta de si los hijos de ambos ya se habían conocido.

A continuación le preguntaron si hacía mucho que no se sentía así de enamorado. “Es algo muy bonito, muy revelador, y muy profundo. Es hermoso”, dijo él, presto a seguir en esa línea enigmática; sin embargo, concedió que le gusta estar en pareja. “Hay gente que después de algunas experiencias dice: ‘No, ya está’. Pero vos no, volvés a intentarlo, te gusta”, le resaltó Lussich. “Creo que es un derecho, hay que intentarlo siempre. Es muy bonito”, cerró Benjamín.

Hace un mes, Vicuña había anticipado que estaba iniciando una relación. “Estoy conociendo a alguien maravillosa, así que estoy bien. Muy contento y muy feliz. Nos estamos conociendo”, dijo en julio pasado, ante la consulta de Socios del Espectáculo acerca de si había vuelto a apostar al amor. Y al escuchar el nombre de Anita, ahí sí no quiso dar demasiadas precisiones. “Imaginate la vergüenza que me da estar hablando de esto con la gente que vino a verme al teatro”, contestó el protagonista de Felicidades, sin desmentir la información, aunque tampoco quiso dar más detalles al respecto.

Días más tarde fue abordado por un notero de Intrusos (América) quien le preguntó al respecto. “Bueno, el otro día confirmamos romance. Así que sí, estoy muy contento”, comenzó diciendo sin ocultar sus sentimientos. Acto seguido, el actor describió cómo es su nueva novia: “Es una mujer hermosa, maravillosa”.

En ese sentido, el cronista quiso saber si esperaba encontrar un nuevo amor, luego de sus experiencias pasadas, a lo que Vicuña aclaró: “La esperanza del amor no se pierde nunca”. Y por último, se mostró agradecido por todas las personas que hoy son parte de su vida: “Tengo mucho más en la vida de lo que siempre esperé”.