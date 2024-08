Marina Calabró y Rolando Barbano, cerca de la reconciliación y a punto de cumplir un proyecto pendiente

Marina Calabró y Rolando Barbano ¿reconciliados? (Video: LAM, América)

Marina Calabró y Rolando Barbano estarían dándole una segunda vuelta a su relación. Según contaron en LAM (América), la pareja tiene confirmado un viaje a Londres, Inglaterra, para los primeros días de octubre. Todo comenzó cuando Pepe Ochoa, desde su lugar de columnista del ciclo de Ángel de Brito, dio la noticia a modo de enigmático. “Es una pareja que no lleva mucho tiempo junta”, destacó el panelista.

“¿La hermana es muy famosa?”, preguntó Ximena Capristo, dando por sentado que había adivinado el interrogante. “Sí, muy famosa”, aseguró Pepe, y luego de un breve intercambio con el resto de las angelitas, terminó revelando que la politóloga y el periodista de policiales se estarían reconciliando.

Una vez descubierto el enigma, Ochoa dio más detalles. “Tienen previsto un viaje juntos a Londres, ya tienen reservado el alojamiento en un hotel cinco estrellas para la semana del 29 de septiembre al 7 de octubre”, agregó. “The Londoner se llama, la habitación cuesta 500 libras la noche y ella lo invitó a él”, destacó, mientras recordaba un viaje anterior fallido en el que Barbano había rechazado la invitación de su novia.

“Vamos a ver si llegan juntos a esa fecha”, comentó de Brito. “Es que es una pareja muy oscilante”, afirmó entre las risas de las angelitas. En tanto, Pepe contó que el alojamiento incluye desayuno, y que la habitación que tienen reservada es una king room.

Marina Calabró y Rolando Barbano habrían pasado la noche juntos

Hace diez días, Marina Calabró tuvo un percance con su automóvil porque lo dejó estacionado frente a la cochera de una casa. En ese momento, nada hacía sospechar que ese hecho develaría algo más: a la vuelta de ese sitio vive Rolando Barbano y, según comentaron en LAM (América), la pareja habría pasado la noche junta.

Todo ocurrió cuando Marina estacionó en un lugar prohibido y con el correr de las horas, cuando la propietaria de esa vivienda quiso entrar a su casa y no pudo, se alarmó el grupo de vecinos del barrio. Entre todos, averiguaron que el auto mal estacionado pertenecía a la periodista. “Efectivamente Marina Calabró y Rolando Barbano pernoctaron el jueves a la noche”, aseguró Pepe Ochoa, quien estuvo todo ese día tratando de averiguar sobre el tema.

Acto seguido, el panelista continuó con su relato. “Este auto quedó toda la noche allí y uno de los vecinos, odiado, no durmió y se puso una alarma muy temprano. En el medio de todo esto, la policía la multó con una sanción de 50 mil pesos. A la mañana, uno de los vecinos le pegó un cartel al auto y se quedó esperando a Marina. Pero el que llegó fue Barbano a buscar el auto. Rolando le dice al vecino: ‘Disculpame, mi chica dejó mal estacionado el auto’”, y el vecino le dijo: ‘Tu chica es muy maleducada porque le escribimos todos los vecinos por Instagram y tu chica no contesta’”, relató el periodista. “Por suerte la grúa no llegó nunca, porque la habían llamado los vecinos indignados con la situación”, finalizó con la información de lo que había sucedido.

Marina Calabró dejó su auto mal estacionado a la vuelta de la casa de Rolando Barbano (LAM, América)

Cabe destacar que, tras la separación, Marina se fue de viaje a Miami para tomarse unos días de relax y alejarse del escándalo que se había producido luego de la ruptura con su novio. Tras regresar de sus mini vacaciones, la periodista le dio una nota a los Socios del Espectáculo (ciclo que conducen Adrian Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece) y contó cómo le fue en esta escapada al exterior mientras se prepara para su nuevo desafío profesional del que aún no quiso revelar muchos detalles.

“Estuvo divino, muy tranquilo, me acompañaron amigas y estuvimos compartiendo todo: almuerzo, merienda, cena. También muchas charlas en la playa, mucho paseo: amortizamos los días estuvo buenísimo”, contó Calabró sin hacer alusión al duelo por la ruptura. Sin embargo, acto seguido, habló de sus sentimientos. “Me propuse no mirar las redes. Sí los comentarios de mi Instagram, porque subí alguna que otra foto del viaje y me hizo bien leer los buenos deseos, pero no miré Twitter, ni portales. Así que eso fue un detox para mí, fue algo súper sanador”, concluyó.