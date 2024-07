Marina Calabró habló de su viaje a Miami, lejos de Rolando Barbano: “Fue súper sanador”

Marina Calabró contó cómo vivió sus vacaciones en Miami

La historia entre Marina Calabró y Rolando Barbano tuvo varios capítulos: tras las idas y venidas públicas, la pareja se separó y días después la periodista oficializó su salida de Lanata sin filtro (Radio Mitre), donde compartía espacio con el especialista en policiales. Su renuncia tomó por sorpresa a sus compañeros y la prensa que estaba expectante tras su discurso en los Martín Fierro de Radio 2024. Cerrada esta etapa, la columnista decidió tomarse un descanso de su trabajo en radio El Observador y armó sus valijas para irse a Miami.

Tras regresar de su viaje, Marina le dio una nota a los Socios del Espectáculo (ciclo que conducen Adrian Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece) y contó cómo le fue en esta escapada al exterior mientras se prepara para su nuevo desafío profesional del que aún no quiso revelar muchos detalles.

”Estuvo divino, muy tranquilo, me acompañaron amigas y estuvimos compartiendo todo: almuerzo, merienda, cena. También muchas charlas en la playa, mucho paseo: amortizamos los días estuvo buenísimo“, aseguró Calabró quien se refugió en su círculo íntimo luego de la tormenta mediática.

Acto seguido, el cronista quiso saber si este viaje le sirvió para desconectar de todo lo que estuvo viviendo estos últimos días: “Mirá, sí. Me propuse no mirar las redes. Sí los comentarios de mi Instagram, porque subí alguna que otra foto del viaje y me hizo bien leer los buenos deseos, pero no miré Twitter, ni portales. Así que eso fue un detox para mí, fue algo súper sanador”.

El particular comentario de Calabró durante su descanso en Miami (Instagram)

Con respecto a un nuevo proyecto laboral tras su salida de Mitre, Calabró no quiso dar muchos indicios: “Algo hay, pero estamos viendo compatibilidades de horarios y exclusividades con otros trabajos. Me han llegado varias propuestas, pero hay una especialmente que me gusta mucho y que también me dan ganas para trabajar con alguien que quiero desde hace mucho tiempo”, reveló la periodista, aunque sin revelar nombres propios.

Con respecto a sus días en Miami, la politóloga disfrutó de las blancas arenas y aguas cristalinas de la ciudad estadounidense. Esta travesía no fue realizada sola, sino que contó con la compañía de su hija Mía, quien la apoya incondicionalmente en todos los proyectos de vida, y también de algunas de sus amistades. A través de su cuenta de Instagram, la periodista compartió algunas fotos de su escapada, y una en especial se robó la atención de los internautas.

“¡13:00, pleno mediodía! Y la bancamos sin Photoshop”, señaló la conductora de LN+ junto a una imagen donde se la vio luciendo un traje de baño de dos piezas de color blanco y unos anteojos negros, mientras a sus espaldas se apreciaba el paradisíaco destino donde desembarcó. Previamente, había compartido una primera imagen donde se la veía en esa misma posición, saliendo del mar, con una malla de tonalidades vibrantes como el rojo y el violeta.

El comentario de Marina acerca de que no estaba utilizando ningún retoque digital causó una gran repercusión en las redes, frente a la enorme cantidad de influencers y celebrities que hacen uso y abuso de las herramientas digitales. Sin embargo, Calabró no fue la única que se la vio disfrutando de una semana lejos de las preocupaciones cotidianas, sino que pasó lo mismo con su expareja. El equipo de LAM (América) fue el encargado de mostrar a Barbano en un boliche de la zona porteña de Costanera Norte, donde se lo vio sonriente y abrazado a una mujer. “Esta chica estuvo toda la noche. Obviamente, terminaron donde las bocas se terminan juntando y se fueron”, señaló Pepe Ochoa, quien aseguró que “no está haciendo nada indebido, ya terminó su relación” respecto a Marina.