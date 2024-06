Así fue el reencuentro de Marina Calabró y Rolando Barbano en la radio, tras la declaración de amor en los Martín Fierro

El discurso de la periodista tras ganar la terna de Mejor Columnista de Espectáculos (Video: Martín Fierro de Radio 2024 - América)

En la ceremonia de premiación de los Martín Fierro de Radio 2024, Marina Calabró y Rolando Barbano se llevaron todas las miradas. Todo indicaba que su historia de amor había llegado a su fin, pero parece que una secuela surgió de manera imprevista este domingo por la noche. Luego de que la periodista le dedicase su victoria en la terna a su “amor”, las versiones sobre la relación que los une comenzaron a correr por los pasillos del Salón Ocre de La Rural, en especial después de que su compañero no la nombrara al conseguir el galardón minutos más tarde.

“Se lo quiero compartir a mi amor. Sí, a vos, Rolando. Gracias”, fueron las palabras con las que la integrante del equipo de Jorge Lanata dio por finalizado su paso por el escenario, tras ganar como mejor columnista de espectáculos. Por su parte, el especialista en policial y judicial, quien se llevó el galardón en esa categoría, omitió cualquier mención al respecto. Su actitud causó bastante revuelo en la fiesta, en especial por parte de algunos presentes que lo abuchearon.

En diálogo con un cronista de Teleshow, Calabró se refirió a su discurso, el cual no preparó porque “estaba convencida de que ganaba Marcela (Tauro)”. “No había armado nada siquiera en mi cabeza. Vine, sin ninguna expectativa”, sostuvo mientras sostenía su premio. Al mencionarse a Rolando, ella comentó: “Estamos muy bien, somos compañeros, nos adoramos y él es mi amor, por eso se lo dedico”.

La galardona habló de su noche y el gesto que tuvo con Rolando Barbano

Su argumento fue replicado al hablar con un notero de Desayuno Americano (América), quien le consultó sobre sus palabras en la ceremonia de premiación y si había preparado su discurso. “No porque te juro que encima que lo vas a perder, te sentís doble perdedora.”

“Sí, es mi amor y se lo dedico. No lo pensé porque si encima que lo vas a perder y tenés un discurso armado, te sentís doble perdedora”, sentenció con una sonrisa enorme, lo cual denotaba su felicidad por haber conseguido ese logro y la decisión detrás de la mención.

El día después

Luego del sinfín de emociones que se vivieron en la entrega de galardones, los protagonistas de la noche volvieron a sus obligaciones laborales. En su primera emisión de Lanata sin filtro (Radio Mitre) de la semana, se sentaron uno al lado del otro y evitaron interactuar en sus primeras horas juntos. Como era de esperarse, la conversación giró en torno a los discursos de los ganadores, lo cual dio lugar a que ambos hicieran un mea culpa.

Marina Calabró habló sobre a quiénes se olvidó nombrar tras la ceremonia (Video: Lanata sin filtro - Radio Mitre)

“Está el riesgo (de olvidarse), yo en un momento pensé en saludar a todos mis amigos. Me olvido de uno y no vuelvo a comer un asado”, explicó el especialista en judiciales del ciclo.

Por su parte, Calabró comentó: “Yo me olvidé de Alejandro Ripoll, me quiero morir, Nacho Rodríguez, que me ayuda con la edición de los videos. Bueno, no hice las cosas bien, ¿qué se va a ser? Pero eso es por no pensar, si uno piensa de antemano se lleva un punteo”. Sosteniendo esa línea, la columnista del ciclo sumó: “Tampoco agradecí a la radio ni a (Jorge) Porta. Porta debe decir ‘esta mujer me odia’. No te odio Pucho, solo es que soy un poco estúpida”.

El gesto de Marina a Rolando

La panelista del equipo se refirió al comportamiento de los periodistas en la gala (Video: Socios del Espectáculo -El Trece)

En paralelo, Nancy Duré hizo mención a lo ocurrido entre los periodistas en Socios del Espectáculo (El Trece). Sentada en la misma mesa, ella confesó que no tuvieron ninguna interacción a lo largo de la noche, ni siquiera como “colegas de trabajo”. “Cuando hablo con Marina le pregunto qué pasaba con Barbano y me dijo que nada. La interacción de los dos en la mesa no existió. Ni se hablaban. Después sube al escenario y dice eso, entonces me acerco a él y le pregunto si tiene algo para decir y me corrió diciendo que no”, sumó.

“Hace su discurso, improvisa esto, se lo dedica a Barbano y me puse a analizar sus gestos. Lo que hace él inmediatamente es tomar un vaso de agua, traga, pero como si fuera un mal trago, eso pasó en la mesa,” sumó Duré. “Entonces, yo a la periodista me acerco y le digo: ‘Vamos a hacer una notita sobre la hermosa dedicatoria que le hizo Marina’ y me sacó carpiendo…”, reveló respecto a la actitud que tuvo el periodista luego del inesperado gesto de Calabró en el escenario.

Marina Calabró reveló como es su vínculo con Barbano tras su discurso (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Tan solo unos minutos más tarde, en esa misma emisión, el equipo del programa puso al aire la nota que dio la protagonista de la noche. “Es lo que surgió del corazón y de las tripas,” explicó ante la cámara. Al ser consultada sobre la posibilidad de una segunda oportunidad a su relación, explicó: “No, acá estamos. Hoy es día del Martín Fierro, después nos tomamos un café y te chiflo.”

Una vez más fue consultada respecto al motivo detrás de su dedicatoria a Barbano y ella sentenció: “No es que se me ocurrió, me brotó”.