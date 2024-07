Julieta Poggio y su novio blanquearon su relación con un video que luego borraron: quién es Fabri Maida

Juli Poggio y Fabri Maida juntos en la nieve (Video: Instagram)

Hace unos meses, Julieta Poggio, quien logró posicionarse mucho más en los medios masivos tras su paso en Gran Hermano (Telefe), reveló que se encontraba en una relación abierta. Desde entonces, los seguidores de la artista comenzaron a especular sobre quién podría ser su nuevo novio. Hoy, ya no hay dudas: Fabrizio Maida es el afortunado que comparte la vida con la actriz y modelo.

Tras ser vistos en varias ocasiones juntos, finalmente la pareja decidió oficializar su relación con una serie de imágenes en las redes sociales. Fue Maida quien publicó las fotografías de una escapada romántica a Bariloche que compartió con Poggio. Allí se ve a la pareja muy abrigada y feliz frente al mar del sur argentino. Además, el joven subió un divertido video en el que ambos comen nieve entre risas, mostrando la complicidad y el buen momento que comparten.

Entre la secuencia de imágenes, también se resalta una fotografía de Julieta Poggio en solitario, donde aparece fumando, y un video final en el que Maida y Poggio brindan con cervezas. Para culminar la publicación, Fabri escribió y blanqueó: “Escapadita con mi amorchh. Te amo”, demostrando el cariño y la cercanía que tiene con la artista.

Cabe destacar que, debido a la gran repercusión que generó la publicación, Maida optó por eliminar el posteo de la exposición manteniendo su cuenta de Instagram en privado. Pese a esto, Teleshow logró capturar el video antes de su eliminación, lo que mantuvo viva la noticia en redes sociales.

¿Quién es Fabri Maida?

Aunque Poggio siempre ha definido a Fabrizio como un “amigo” en entrevistas anteriores, todo señala que la relación evolucionó considerablemente. Fabri Maida se autodenomina “modelo” en su perfil de Instagram y fue vinculado sentimentalmente con Poggio hace ya varios meses.

También en el perfil profesional de Fabrizio Maida en LinkedIn, el cual es público, revela más sobre su vida y carrera. En su resumen, menciona haber ocupado diversos trabajos, puestos de oficina, entre otros. “Emprendí un viaje hacia Estados Unidos para abrir mi mente y conocer algo totalmente distinto a lo que venía haciendo. Me sirvió mucho tanto en aprendizaje como para independizarme”, escribió Maida en esta red social laboral. Actualmente, señala haber encontrado una nueva pasión en la coctelería, campo en el que desea enfocarse plenamente.

Cómo comenzó la relación

La historia comenzó en enero de este año, cuando Julieta viajó a Punta del Este para pasar unas vacaciones con amigos. A pesar de no mostrarse con él en sus redes sociales, fueron capturados caminando abrazados por la playa, lo que encendió los rumores de un romance. Sobre esto, Julieta hace unos meses en diálogo con el programa Socios Del Espectáculo de El Trece explicó: “Fuimos a comer, fuimos a bailar, paseamos, conocimos de todo. Un viaje con un amigo. Un día me ven a ir con él, otro día me ven a ir con otro. Yo no quiero que me casen con nadie, de verdad. La soltería está hecha para disfrutarla. No hay pacto de nada.” Sin embargo, este viaje parece haber sido el inicio de algo más profundo entre ellos.

Durante su estadía en Punta del Este, Maida y Poggio también fueron vistos juntos en un boliche, consolidando aún más los rumores de una relación. En ese momento, la cuenta de Instagram @LoMásPopu confirmó: “Se la vio muy pegadita y sonriente junto a un desconocido. El desconocido se llama Fabri Maida. Me dicen que es amigo de la mejor amiga de Juli, también lo conoce al ex de ella”.

No fue solo en Uruguay donde se vieron juntos. Poco después, la pareja fue fotografiada caminando de la mano por el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Además, pasaron un fin de semana juntos en un hotel de Pilar, una escapada que ambos documentaron en sus redes sociales con imágenes desde el mismo lugar y al mismo momento, reforzando la teoría de una relación.