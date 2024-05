Julieta Poggio reveló que tiene una pareja abierta y contó el acuerdo que tiene con su novio: “Ya no soy más celosa”

Julieta Poggio reveló que tiene una pareja abierta (Video: Te Pido Mildis - Telefe)

Desde que tomó estado público de manera retroactiva su relación trunca con Marcos Ginocchio, la vida sentimental de Julieta Poggio volvió a estar en el centro de la escena. Es que la actriz reveló que estuvo enamorada del salteño, su compañero en la casa de Gran Hermano, aunque el sentimiento no fue correspondido. Y sin que se le conociera otra pareja oficial en el largo año de exposición que lleva, tras su salida del reality, en las últimas horas sorprendió con sus declaraciones.

Vale recordar que cuando ingresó a la casa en octubre de 2022, Julieta llevaba un noviazgo de dos años con Lucca Bardelli. Al finalizar la competencia en la que quedó segunda detrás de Marcos, su explosión mediática terminó por erosionar su relación, con algún que otro escándalo y pases de facturas. De los días del encierro, el vínculo con el salteño nunca quedó del todo aclarado. Como si fuera poco, esto se vio potenciado desde las redes, ya que los fans los shippearon con el hashtag Marculi. Con el tiempo, la actriz se animó a dar algunos detalles.

Julieta Poggio confirmó que estaba enamorada de Marcos Ginocchio, pero su amor no fue correspondido

Invitada al stream de Telefe Te pido mildis, del que participa su hermana Lolo, la protagonista de Coqueluche aseguró estar en una relación abierta y confesó las bondades de dicho acuerdo de pareja. “Tener una relación abierta es poder hacer todo lo que querés estando de novia. Por ejemplo, ‘pollerear’, tener una persona que te habla siempre, que está ahí para vos, que te escucha y, al mismo tiempo, estar soltera”, analizó.

En ese momento, Juan Otero, uno de los conductores del ciclo, le planteó un escenario de aparente dificultad. “¿Y si todo eso lo hace el otro?”, indagó el hijo de Flor Peña. Pero Julieta no tuvo dudas: “¡Me ch... un huevo! Te juro. Estoy tan segura de mí misma, y a él le pasa lo mismo, que sé que a él no le va a gustar nadie más que yo”.

“Entonces, ¿hay alguien?”, deslizó Sabrina Cortez, exparticipante de la actual edición del reality. “Sí, sí. No es que ya lo llevé con mi familia, pero sí… “, admitió Juli. “Como amigos con derechos”, intervino Lolo, y su hermana amplió: “Es una relación en la que cuando estamos es súper intenso y después ya está, cada uno con su vida”.

Julieta Poggio afirmó que tiene una relación abierta

“Yo siento que si estás en una pareja abierta y salís con 3, con 4 o con 5, y uno ya te cambia algo de lo que sentís por tu pareja, ahí hay algo que está mal”, analizó Otero, y Julieta se mostró de acuerdo: “Por ahora, no me pasó”, admitió. “¿Se habla cuando estuviste con alguien?”, quiso saber Sol Ulloa, y la actriz contestó de manera afirmativa: “Si me pregunta, le cuento. Ese es el pacto que hice con mi novio. A mí me encanta hablar las cosas. Ya no soy más celosa, se me pasó”.

Fue entonces que el hijo de Florenca Peña quiso indagar más y le consultó a Poggio: “¿Tenes la vara baja o alta en el amor?”. Tras unos segundos de duda, la joven respondió: “La vara está un poco baja la verdad, conformarte con poco, con un mensajito, con un detalle que no tendríamos que enaltecerlo. Está baja la verdad”. Para cerrar el tema se sumó Sol Ulloa, quien opinó al resoecti: “La vara está tan baja que romantizás hasta el mínimo detalle”.