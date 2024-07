El fuerte relato de Maite Peñoñori tras las críticas a su imagen: “¡No opinen de cuerpos ajenos!”

Maite Peñoñori respondió a través de sus redes sociales sobre una crítica que recibió sobre su cuerpo

Maite Peñoñori decidió dar un gran salto en su carrera y su vida personal al trasladarse a Miami, Estados Unidos, junto con su esposo, Martín Pietruszka. La reconocida periodista, quien en enero había anunciado su salida de LAM, programa donde trabajaba como panelista, se mudó no con la intención de probar suerte, sino con un contrato laboral ya en marcha dentro del mismo rubro de la comunicación.

Desde el momento del anuncio, se mostró mucho más activa en las redes sociales compartiendo los pormenores de cada una de las instancias de su nuevo presente, Así, por caso, se pueden ver desde las entrevistas que realiza y sus participaciones en televisión, así como sus jornada de descanso y de descubrimiento de la ciudad que la cobijó, con datos y tips para quienes tienen la intención de hasta allí trasladarse.

Justamente una publicación de hace apenas unos días reflejaba una jornada de descanso junto con amigos en Miami Beach, donde se los podía ver a todos disfrutando de las playas. Allí fue donde recibió un comentario cuya relevancia trascendió la publicación. “¿Por qué no te sacás algo de lolas? Te estilizaría muchísimo y te haría más elegante”, destalló una de sus seguidoras. Y pese a que allí mismo no contestó, la comunicadora se refirió al tema el día siguiente.

El mensaje a Maite Peñoñori que derivó en la reflexión

Maite, a través de un escrito, comenzó con un enunciado que no deja lugar a dudas: “¡No opinen de cuerpos ajenos!” para luego dejar en claro que “esto no es para exponer ni atacar a nadie, porque sé que esta seguidora no lo comentó con maldad. Pero entendamos que está mal, que puede hacer mucho daño”, intentado hacer reflexionar sobre cómo las palabras de un tercero pueden repercutir.

“No sabemos qué batallas está dando el otro. En mi caso ya tengo 32 años, varios de terapia, hermosas amigas a mi alrededor y un marido muy compañero”, al dar cuenta de la importancia del entorno y de las relaciones en temas que pueden resultar sensibles. Tra ello, explicó que “me costó mucho aceptarme, sigo sufriendo a veces con los vestidos sin espalda, con las bikinis y los looks para TV. Tengo una postura horrible porque siempre me encorvé para ocultar mis lolas. Tengo una postura horrible porque siempre me encorvé para ocultar mis lolas”.

La reflexión de Maite Peñoñori tras los cuestionamientos a su cuerpo

Sin embargo, al volver a referirse a quien había realizado la crítica, aclaró: “Le digo que sí, alguna vez lo pensé. Pero gracias a Dios tengo buena salud y nunca entré a un quirófano, no quiero someterme a una operación por estética, al menos no por ahora. No opinen, no elogien diciendo ‘flaca’, no señalen cuando alguien subió de peso, ni sugieran operaciones. Y cuando escuchen esos comentarios, no los dejen pasar. La edad no es una excusa, vi muchas personas grandes entender y cambiar. Intentémoslo”.

Maite Peñoñori está instalada junto a su esposo en Miami

De inmediato, la publicación se llenó no solo de comentarios en favor de sus palabras, sino de quienes aportaron su propia historia, como una seguidora que le expresó: “Yo tenía un montón, encima la gravedad nos mata y ahí junto con la gravedad de las niñas van nuestras vértebras cervicales, dorsales. Llega un momento que es más que traumático en lo físico. Yo tuve que operarme pero sólo por gigantomastia, para conservación de mi columna. Te digo, no me sacaron mucho, me quedó, pero me sostiene como si fuera un sostén natural, una reconstrucción. Ya me quedaron geniales y sin ponerme esos corpiños doble tira. No es por un tema estético, de hecho me lo hicieron gratis porque jode a la columna. Es priorizar. Igual sos chica, más adelante se verá lo fisiológico. Besos, y están bárbaras y al único que le tenés que hacer caso es al mastólogo”.