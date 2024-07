Furia apuntó a sus fanáticos con una serie de pedidos: “No son dueños de mi vida”

Furia habló de cómo se va a manejar con sus redes (Video: X)

Si bien hace bastante tiempo que dejó la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana Furia Scaglione supo mantenerse como tema de conversación. La doble de riesgo se encontró con un sinfín de oportunidades para ser parte del ámbito del espectáculo, tales como el programa de streaming de Alex Caniggia. También dio por cerrado su contrato con el canal, el cual le permitió darle rienda suelta a sus ambiciones. Pero no todo fue de color de rosa, ya que esto la envolvió en versiones falsas que ocasionaron revuelo en las redes sociales.

Uno de los inconvenientes con los que se encontró la exparticipante fueron algunos de sus fanáticos. A través de sus cuentas oficiales, Scaglione se vio obligada a ponerles un freno y separar el amor hacia ella y las propuestas laborales. La flamante figura de la productora 44DK, cuyo titular es Fabián Esperón, le puso los límites a sus seguidores, quienes parecen continuar reacios a aceptar sus indicaciones.

Esto llevó a que Juliana volviera a referirse a la complicada situación generada por sus adeptos. “Furiosos en redes solo pueden armar tendencias sin el logo de la productora. Apagones, blindajes, ¿quién los activa? No tengo control sobre mi propio fandom. Es absurdo”, escribió sobre el video que compartió con sus 824 mil seguidores. “No manden mensajes a la productora. Estamos tratando de eliminar las fake, o sea eliminar falsas noticias. Cuarta vez que lo pido”, les solicitó.

“La cantidad de mensajes que me llegan, no puedo leer ni siquiera uno. Por eso estamos organizándonos”, comenzó diciendo en un video que subió a la plataforma de Instagram y luego compartió en X (previamente conocida como Twitter) y mostrando la cantidad de mensajes que le llegan. “Va a ver una productora que se encargue de mi trabajo. Respeten esto, es increíble”, aclaró mirando a cámara.

El enojo de la exjugadora contra quienes hace dinero en su nombre (Video: X)

Sosteniendo esa misma línea, la mediática continuó en otro video y agregó: “¿Por qué explico esto? Porque el fandom, o los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida sino que son gente que se representa o me quiere. Lo que es laboral no pueden meterse en absolutamente nada”. En ese sentido, les explicó a sus fanáticos que si “quieren hacer cosas graciosas, divertirse, hacer memes, todo eso, eso es lo que pueden hacer. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme en esto, no significa que puedan meterse en lo laboral. No me gustan los chusmeríos, no me interesan, no me manden más mensajes de eso, solo a tra-ba-jar”.

“Pueden ver mi progreso desde lo que publico en mis redes oficiales, nada más, no lo repito más”, hizo hincapié por cuarta vez, según enumeró ante los internautas, quienes se comunicaron en reiteradas ocasiones con su nuevo manager y su empresa, según dejó saber Juliana.

Furia se abrió paso a una nueva etapa en su carrera tras terminar su contrato con el canal (TikTok)

Cabe recordar que hace menos de una semana que causó revuelo su presunto nuevo trabajo: la aparición de la excompetidora en eventos privados. “Hay gente a la que le molesta mi brillo. Estas cosas no me afectan en absoluto. Todo lo que es mentira no tengo que salir ni siquiera a desmentirlo. Soy una persona que está limpia. Y muy clara con todo lo hago”, dijo Furia a Teleshow.

“Obviamente, también soy una figura pública, entonces entiendo que hay muchas cosas que van a querer perjudicarme en algún aspecto. Van a haber cosas que son verdad, otras que son mentira... Lo de los 5 millones es una fake”, completó Scaglione, quien fue respaldada por su representante, que comentó que era “todo falso” y estaba editado.