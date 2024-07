La palabra de Furia, luego de que trascendió que cobraría una millonaria cifra por una presencia: “Les molesta mi brillo”

Juliana Furia Scaglione al hacer su ingreso a la casa de Gran Hermano en diciembre de 2023 (Prensa Telefe)

Esta semana se suscitó una polémica en torno a Juliana Furia Scaglione y a un supuesto cachet que estaría cobrando para presentarse en un cumpleaños de quince: 5 millones de pesos más los viáticos del viaje. Pero la propia exparticipante de Gran Hermano lo desmintió en diálogo con Teleshow y, horas más tarde, se prestó a un diálogo más extenso para poner los puntos sobre las íes.

“Hay gente a la que le molesta mi brillo. Estas cosas no me afectan en absoluto. Todo lo que es mentira no tengo que salir ni siquiera a desmentirlo. Soy una persona que está limpia. Y muy clara con todo lo hago. Obviamente, también soy una figura pública, entonces entiendo que hay muchas cosas que van a querer perjudicarme en algún aspecto. Van a haber cosas que son verdad, otras que son mentira... Lo de los 5 millones es una fake”, comienza diciendo.

Mientras está pensando a qué quiere dedicarse a futuro y tras la ruptura, en buenos términos, del contrato con Telefe, Juliana empezó a trabajar con la productora 44DK, cuyo titular es Fabián Esperón, manager de figuras diversas, como por ejemplo los hermanos Alex y Charlotte Caniggia. “Hace solo veinte horas que soy su representante. Así que lo estamos armando. Y no habrá tarifa fija: todo depende del evento, fecha y lugar. Se dicen un montón de cosas, pero todo falso. Eso que salió de 5 millones para un cumple está editado, es falso. Ojalá cobremos eso”, dice entre risas el propio Esperón ante la consulta de Teleshow.

“Estoy superasesorada. Apenas salí de la casa, me explicaron todo lo que iba a pasar. Y lo que no iba a pasar, también. Van a haber cosas sobre mi vida en las que van a mentir y cosas en las que no. Y si tengo ganas, como en este caso, puedo salir a esclarecerlas. Y si no, hago oídos sordos. Pero no me afecta. Estoy superbién, estoy preparada para trabajar, que es por lo que salí también de la casa. Estoy muy enfocada en mí, en todo lo lindo que viene y en la cantidad de gente que me apoya y me ama. Tengo un fandom muy grande, por lo cual tengo que cuidarlo, ya que me apoyaron durante siete meses. Ahora, todo lo que es la parte fea, ahí no puedo meterme. Porque es gente que, o tiene ganas de ensuciarme porque sí, o disfruta de hablar mal de mí”, dice Furia.

Furia es la nueva eliminada de Gran Hermano

—¿Qué fuiste a buscar a la casa y con qué te encontraste al salir?

—Qué buena pregunta. En realidad, cuando entré a la casa fue para jugar. Pero también el reality fue un mundo de emociones: un sube y baja constante. Nunca pensé que iba a salir e iba a tener la cantidad de gente que me quiere. El fanatismo que hay es muy zarpado, muy grande. La realidad es que nunca fui a buscar la fama; sí, a ganarme el premio. Afuera soy un referente para muchos, ellos esperan mucho de mí, quieren verme brillar, quieren verme feliz. Y es lo que estoy tratando de hacer, de enfocarme en lo lindo. También, las personas que me siguen son muy astutas e inteligentes. Y muy organizadas en las redes: parece gracioso, pero cuando ven una fake news, atacan la cuenta fake y la eliminan.

—¿Qué te gustaría hacer laboralmente? ¿Tuviste propuestas?

—Tengo muchas propuestas. También tengo que hacer un parate porque, después de haber roto el contrato en buenos términos con Telefe, frené un poco. Ellos me dejan ser libre, me dijeron: “Nosotros queremos que vos trabajes, que seas feliz”. Es una buena manera de cerrar las cosas. Adentro de la casa, yo cantaba, bailaba, actuaba... Soy una gran actriz, fui un gran personaje, entonces también apuesto a grandes cosas. Igualmente, sé que hay un montón de aspectos para pulir. Soy consciente de que muchos me ven como una artista, pero esa artista tiene que pulirse. Tuve muchos ofrecimientos, pero bueno... hay que ver que es lo mejor para mí.

—¿O sea que todavía no tenés tan claro para dónde te vas a volcar?

—No, porque tengo mucho público. Tengo un público de niños, muy importante, que me quiere demasiado. Y también tengo público adulto y en los medios. Tengo todo tipo de público. O sea que, todo lo que haga, ellos van a mirarlo. El producto, el formato, fue tan adictivo que ahora Furia no está en la tele y quieren ver a Furia en donde sea, no les importa en qué. Hay como una obsesión. Yo soy creadora de contenido desde hace bastante, pero creaba contenido deportivo. Siempre motivé al mundo desde el lado del entrenamiento. Ahora empecé a ser una figura, la gente quiere verme, entonces yo prendo TikTok y ahí tengo una charla con los que me quieren y que me apoyan. Ven en mí un referente, entonces creo que es un lindo momento para darle visibilidad a mi persona. Porque ya están viendo a Juli, no están viendo al personaje que es Furia.

—¿No te consume mucha energía?

—Sí, pero logro un equilibrio. Me levanto bien temprano, medito... Obviamente, tengo trabajo y me enfoco en eso. Y cuando puedo conectarme con la gente en las redes, lo hago. Igual hay algo que hago siempre, que les encanta, que es decir: “Buenos días, Furiosos”. Eso no lo pierdo, siempre se los digo.

—¿En qué consiste hoy ese trabajo al que te referís?

—Me manejo mucho con las redes, también estoy haciendo streaming. A la noche intento conectarme. Para mí eso es trabajo, más allá de que sea un momento de conexión con el público. Las redes son trabajo... Hay que sacar un poco de lado eso de que juzgan a las personas que trabajan con las redes, o están sentadas en la computadora. Hoy cambió mucho esta perspectiva: hay nuevos streamers y youtubers. Para mí las redes siempre fueron motivación, hacia mis atletas o en el entrenamiento. Entonces yo trato de demostrarle al mundo que yo no hago negocio con mis redes, pero sí las uso para conectarme con mi público. Me han ofrecido hacer canjes, pero yo no agarro canjes si no es con un beneficio para el público. Si una marca me contrata para algo, tiene que tener un beneficio para el furioso. Porque el furioso es el que me dio a mí esto, el público fue el que me ayudó a llegar a las grandes ligas. También, obviamente, Juli existe. Furia es un personaje, pero lo que pudo hacer que Furia llegue tan lejos fue la gente. Y de eso no hay que olvidarse.

La presentación de Furia en Gran Hermano

—¿Hacés presencias en lugares?

—Por el momento no hice ninguna presencia, pero el mes de agosto lo tengo casi todo lleno. Voy a hacer dos o tres presencias en provincias, para conocer a la gente. Si bien es un trabajo, lo que intento es llegar a conocer a los que me siguen. Lo que pasa es que me reclaman: de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de toda la Argentina... Yo quiero conocer a todo el mundo y todos quieren ver a Furia.

—¿Cuál es tu cachet para esto?

—No puedo pasarte precios ni nada, eso lo podés hablar con mi manager. Antes, los precios los manejaba Telefe. Yo nunca supe mis precios, por eso también quiero salir a decirlo: yo no manejo plata ni hablo de lo que valgo. Esos precios los manejaban los que me tenían. Yo era su producto y ellos ponían el precio. Yo nunca supe lo que valía para ellos. Sí, sé lo que valgo para el afuera. Ahora, me han llegado propuestas al celular, de poder ir a una presencia a tal lugar, pero nunca contesté.

—¿Y con tus managers ya conversaste sobre este tema?

—Ellos se mueven en esto hace años. Tienen experiencia, por eso nos elegimos. Son los que saben cómo va a seguir mi camino o qué tipo de trabajos pueden ofrecerme. Empezamos ayer, así que, de acá en más, todo lo que sea con ellos, yo sé que va a ser superlindo y que me van a cuidar un montón.

—¿Viste algo de lo que fue tu paso por Gran Hermano?

—Vi muchas cosas. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue ver los capítulos y me di cuenta de que era como una miniserie. Que tenía muy buena imagen, muy buena calidad de las cámaras, los enfoques... Sentí que era como una serie de Netflix. Yo miraba a cámaras y hacía caras, sabiendo que eso se veía. Y me encantó. Pero después empecé a ver, también, toda una parte negativa. aun así, cuando lo veo me mato de risa, como si hubiera sido una actriz en un papel protagónico. Es muy loco. Mi personaje llamó mucho más la atención que el de otros.

—¿Te arrepentís de algo de lo que pasó en la casa?

—No, para nada. Creo que fue una gran experiencia y que por eso hoy también soy tan reconocida. Tal vez me perjudicó en otros aspectos, quizás en la mala prensa que se hizo en contra de mí, pero le pasó a muchos jugadores. Todos los que salieron de GH tuvieron hate, no fui la única. Pero hay que saberlo manejar, no hay que ponerse triste, no hay que ponerse mal. Simplemente, aceptarlo y tomar el mejor camino. Supe desenvolverme adentro del juego como un gran personaje. Entonces me quedo con eso, salió una Juli que no conocía y que tiene muchas habilidades para trabajar. Por eso también quiero expresar que de mi potrero no hablo mal. Así que gracias a Kuarzo por encontrarme, a todos los que me hicieron el casting, se los voy a agradecer siempre.