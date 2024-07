Bake Off Argentina 2024: todos los detalles de la nueva edición del ciclo culinario

Se conocieron las primeras figuras convocadas al reality (Video: Intrusos - América)

Si bien todavía queda tiempo para su llegada a la pantalla de Telefe, las ansias de los televidentes aumentan a medida que conocen nuevos detalles de Bake Off Argentina. El reconocido reality culinario se sumará con una edición completamente renovada, la cual no solo tendrá una nueva figura en la conducción sino también en el jurado. Además, en esta oportunidad le abrirá sus puertas a las celebridades para que pongan a prueba sus dotes en la cocina para lograr convertirse en el mejor pastelero del país.

Si bien en las últimas ediciones estuvo al mando de Paula Chaves, a mediados de mayo se conoció por parte de Wanda Nara que iba a reemplazarla. “Ya firmé mi contrato para conducir”, indicó la empresaria, que supo hacerse su lugar en el canal con la última temporada de MasterChef, a través de las redes sociales. Además, sostuvo que estaba muy feliz y agradecida por ser convocada para ese formato, el cual fue confirmado por varios periodistas. Por su parte Chaves a la hora de conocerse su desplazo de la conducción del programa, se mostró bastante triste.

“‘Me dolió me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos. Sino que es un proyecto que hice durante tanto tiempo, que me encantó hacer, que marcó un montón en mi vida y en mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio y de más”, comentó ante un cronista de LAM (América). Además, expresó: “Hice tres temporadas de Bake Off y yo creo que las hice bien. La verdad es que siempre me tiraron palabras lindas. Y todos, tanto del canal, como la gente y como ustedes, los del medio, siempre me han tirado muy buena onda, mucho amor. Así que yo no soy la que te puedo decir que no estoy porque no les gustó mi trabajo”.

Wanda y su regreso como conductora del reality (Instagram)

Por otro lado, el jueves pasado, Guido Záffora se refirió al elenco que vestirá los delantales del ciclo. En un comienzo hubo especulaciones respecto a si iban a participar los exhermanitos de la última temporada de la casa más famosa del país, pero el panelista de Intrusos (América) no dio certezas al respecto. En ese marco, Záffora reveló que la campeona de la primera edición famosos de MasterChef Claudia Villafañe, Dalma Maradona, Damián de Santo y Miguel Ángel Rodríguez habrían recibido la propuesta formal. De estas figuras explicó que no tenía confirmaciones, pero sí que el trato se cerró con Camila Homs, lo cual la convirtió en la primera concursante confirmada para la inminente nueva temporada.

El nuevo jurado del certamen culinario (Video: Intrusos - América)

Los tres cocineros integrarían el jurado de esta edición

Otro de los factores importantes del ciclo culinario son los integrantes del jurado. En las ediciones previas, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar, como también Christophe Krywonis en la temporada emitida durante la pandemia, supieron encarar la tarea de calificar el trabajo de los participantes. Pero en esta oportunidad se sumó Maru Botana, lo cual marcó su regreso a los estudios del canal. “Estoy muy contenta, disfrutando del momento y con muchas ganas de empezar”, indicó la pastelera en diálogo con un cronista del programa de espectáculos. “No quiero meter la pata, estoy en esa etapa de cerrar lo mío. Estoy muy contenta de que me hayan convocado…”, sumó al ser consultada respecto a los pormenores de la nueva temporada, las cuales intentó evadir. También se confirmó la presencia de Krywonis, lo cual descolocó a varios, que en un inicio mencionaron que estaba fuera de la convocatoria e Irigoyen iba a ser el tercer integrante del trío.

Quiénes fueron los ganadores del certamen

Bake Off contó con tres temporadas en la televisión argentina, las cuales fueron encabezadas por Chaves, como se mencionó previamente. Como en el formato original que se emitía en Reino Unido, el reality contó con la colaboración de grandes figuras que pusieron a prueba las habilidades de los competidores, los cuales eran pasteleros amateurs. Esta próxima temporada será la primera que contará con celebridades, lo cual se asemejará al otro ciclo que supo liderar la intérprete de “Bad Bitch”.

La primera temporada del certamen se llevó a cabo entre abril y junio de 2018. El título se lo llevó Gastón Salas, un joven que en ese entonces con tan solo 20 años logró superar la competencia. La promesa chubutense se llevó el galardón de 500 mil pesos, el cual le dio pie para abrirse paso en el rubro. Tan solo dos años más tarde se dio la segunda entrega del reality, el cual culminó con la consagración de Damián Pier Basile, quien ocupó el puesto luego de la escandalosa descalificación de Samanta Casais, quien entró al concurso pese a que era una profesional en la materia y había participado en varios programas y negocios.

Damián se consagró como ganador, tras la descalificación de su compañera (Bake Off Argentina - Telefe)

Finalmente, la tercera edición desembarcó en la pantalla chica en 2021. El certamen integrado por catorce pasteleros dio a lugar a que Carlos Martinic ocupara el primer puesto. El docente de primaria oriundo de Río Grande, Tierra del Fuego, supo hacerse notar con sus creaciones y afán por la decoración, la cual le valió la atención del jurado.