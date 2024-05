Paula Chaves habló tras haber sido reemplazada por Wanda Nara en la conducción de Bake Off: “Me dolió”

Paula Chaves habló tras haber sido desplazada de la conducción de Bake Off

Luego de que se confirmara que Wanda Nara estará al frente de la próxima edición de Bake Off Argentina, el reality show de pastelería que tendrá su cuarta temporada en el país y que volverá a emitir Telefe, en LAM (América) fueron a buscar a Paula Chaves, la conductora de las anteriores ediciones, para que diera su punto de vista.

“¿Te dolió que no fueras convocada para Bake Off?”, le preguntó el notero Santiago Sposatto al abordar a la mujer de Pedro Alfonso. El primer reflejo de Paula fue dudar y pensar hacia adentro una respuesta, hasta que finalmente asintió con la cabeza. “Mmm, sí, sí, me dolió. Quise usar otra palabra, no sé si es que ‘me dolió’. Me duele pero también entiendo la situación”, comenzó expresando la conductora.

“‘Me dolió’ me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos. Sino que es un proyecto que hice durante tanto tiempo, que me encantó hacer, que marcó un montón en mi vida y en mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio y de más”, agregó Chaves a continuación.

“Pero obviamente que es triste pero entiendo la situación del canal, donde ya tenía contratada una producción, que tenía contratada a una conductora, donde iban a hacer un formato que no se pudo hacer como Masterchef, terminan haciendo Bake Off y ya tenían un equipo contratado. Y bueno, es lógico. Laburo hace muchos años en esto y entiendo también estas situaciones”, dijo después, como justificando y comprendiendo la circunstancia.

Paula Chaves

“Entonces estás tranquila de que no fue por cómo lo hiciste...”, acotó Sposato. “No sé, igual. Ni idea, no me voy a poner en eso, eso solo lo saben los directivos de Telefe. Yo creo que lo hice muy bien y la pasé muy bien haciéndolo, me divertí”, respondió ella.

“Hice tres temporadas de Bake Off y yo creo que las hice bien. La verdad es que siempre me tiraron palabras lindas. Y todos, tanto del canal, como la gente y como ustedes, los del medio, siempre me han tirado muy buena onda, mucho amor. Así que yo no soy la que te puedo decir que no estoy porque no les gustó mi trabajo. O si es por esto que te estoy hablando, de que a veces hay conductoras contratadas, producciones y bueno, hay que hacer formatos. Y es así la televisión”, agregó la exmodelo.

“Y justo se da la casualidad de que es la hermana de Zaira...”, le apuntó el notero en referencia a la rivalidad que surgió con la menor de las Nara luego de que comenzara una relación con Facundo Polito Pieres, quien en el pasado fue pareja de Chaves. “¿Y qué tiene?”, contestó Paula con una sonrisa cargada de ironía. “Por el morbo de los programas, que dicen: ‘Uy, justo le ponen a la hermana de su enemiga...’”, agregó el movilero del programa que conduce Ángel de Brito. “Ay, tampoco enemiga, un montón”, contestó la conductora, queriendo desdramatizar la situación.

Por otro lado dijo que no hubo ningún tipo de llamado de parte de Wanda o de Zaira al respecto, pero que tampoco es algo que le afecte. “No hubo un llamado, nada. Tampoco es que todo quedó sepultado. Ya está. La vida misma”, cerró Paula con otra sonrisa.

Wanda Nara conducirá la cuarta edición de Bake Off Argentina, la cual estará protagonizada por participantes famosos

A comienzos de mayo, la propia Wanda había confirmado que estaría al frente de este ciclo. “¿Es verdad que vas a conducir Bake off?”, le consultó un fanático a través de las historias de Instagram a lo que Nara aclaró: “Siii, estoy muy feliz y muy agradecida a Telefe que confió en mí como conductora y me da los formatos más lindos”, sostuvo la mediática y etiquetó a las autoridades del canal.

Según pudo saber Teleshow de parte de la producción de Telefe, es que Damián Betular ya está confirmado como jurado y que la próxima edición de Bake Off será protagonizada por famosos.