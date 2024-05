Wanda Nara será la nueva conductora de Bake Off en su versión famosos: los convocados

Wanda Nara confirmó que es la nueva conductora de Bake Off y ya trascendió cuáles son algunos de los famosos convocados

En las últimas horas Wanda Nara confirmó cómo será su futuro profesional y cuáles son los proyectos que se vienen para este 2024. En ese sentido, la empresaria utilizó sus redes sociales para interactuar con sus fanáticos y ponerle fin a las especulaciones.

“¿Es verdad que vas a conducir Bake off?”, le consultó un fanático a través de las historias de Instagram a lo que Nara aclaró: “Siii, estoy muy feliz y muy agradecida a Telefe que confió en mí como conductora y me da los formatos más lindos”, sostuvo la mediática y etiquetó a las autoridades del canal.

Por medio de preguntas de sus seguidores, Wanda Nara confirmó que es la nueva conductora de Bake Off

En esa misma línea y tras la confirmación, otro usuario le preguntó cuando iniciará el ciclo y si bien la mediática no reveló esa información aclaró que desde que firmó contrato ve puras comidas y cosas dulces. También, otro fanático le consultó por Masterchef, ciclo que ya condujo por la misma pantalla y quiso saber si no extrañaba ese formato, a lo que Wanda aclaró: ”Mucho, pero me tranquiliza saber que tengo contrato para conducirlo el año que viene”, reveló.

A raíz de esta información, Teleshow se comunicó con miembros de Telefe quienes le confirmaron a este medio que efectivamente el reality regresa este año. “Damián Betular ya está confirmado como jurado y será una edición de famosos”, explicaron.

Además, Ángel de Brito adelantó en LAM que el canal ya tiene algunas figuras en mente. “Romina Uhrig y Licha Navarro de #GranHermano fueron convocados para la próxima edición de Bake Off. También están interesados en tener a Nacho Elizalde en el reality de famosos”, aclaró el conductor de América.

Ángel de Brito adelantó a qué figuras quiere Telefe para sumar a Bake Off famosos

Ante esta versión, Infobae también contacto a los exhermanitos para chequear este rumor. “Mirá te soy totalmente sincero, me enteré anoche por lo que dijo Ángel de LAM, la realidad es que propuesta formal no tuve nada, obviamente que me encantaría ser parte, encima me enteré que va a conducir Wanda con lo cual me encanta. También amo cocinar, sería un proyecto increíble. Veremos qué pasa”, sostuvo Licha, en tanto Romina no contestó a la consulta de este medio.

Otro dato no menor es que la histórica conductora del ciclo en la pantalla de Telefe fue siempre Paula Chaves, aunque lo hizo de la edición de pasteleros amateurs y no de famosos, algo similar ocurrió con MasterChef, Santiago del Moro estuvo a cargo de la edición con celebridades y Nara lo hizo de los cocineros que no eran conocidos.

Qué dijo Paula Chaves al enterarse que Wanda Nara es la nueva conductora de Bake Off

Aunque, ante la confirmación de que Wanda iba a estar al frente del ciclo, la panelista de Intrusos, Karina Iavícoli contó que se comunicó con Paula y cuál fue su reacción ante esta noticia. “Le escribí a Chaves para preguntarle si alguien le había avisado, y me respondió, ‘ni idea Kari’, y me pone una foto con Filipa, su hija más chica”, explicó la periodista.

“Estoy en el supermercado. Me estoy yendo a trabajar a Uruguay. La verdad no tengo idea, no puedo decir mucho. Aparte no tengo contrato con Telefe”, concluyó Karina sobre lo que le contestó la modelo. Acto seguido, dio su visión del tema. “Evidentemente la toma de sorpresa esta información a Paula porque está en el supermercado, pero por lo que dice nadie antes levantó el teléfono y le avisó. Yo quería saber qué pensaba porque va a entregar el cetro de mando a otra persona”.

En tanto, Guido Záffora, también panelista del ciclo de América, contó: “Esta era una información que venía circulando. A Wanda le querían dar un lugar en Telefe porque se lo habían prometido, y además la quieren mucho en el canal”, concluyó.