Juana Repetto habló de los particulares cambios físicos que se modifican durante su período menstrual

La joven dio detalles del crecimiento de su útero (Video: Instagram)

A través de su cuenta de instagram, Juana Repetto aprovecha para hablar de ciertas cuestiones con sus seguidores, desde la maternidad al cuidado de la salud, la actriz supo abarcar varias temáticas que resultan ser de interés de muchos de ellos. En esta oportunidad, la hija de Reina Reech decidió referirse a los cambios que sufre su cuerpo durante su ciclo menstrual, lo cual causó revuelo en las redes sociales.

“El cuerpo según la fase menstrual”, tituló Juana al comienzo del video que protagonizó su publicación, en la cual se refirió a cómo iba experimentando cambios físicos en el área del abdomen. “Les prometí mostrarles mi vientre en distintas fases de útero, ¿les pasa? Las leo. Cuando les mostré la primera vez muchas me comentaron que les pasaba lo mismo por diferentes problemas gastrointestinales, en mi caso es muy claro que es el útero como muchas otras de ustedes me indicaron”, señaló como explicación a las diferentes imágenes que recopiló de ese periodo de tiempo.

Una catarata de comentarios se hizo presente en poco tiempo. Varias usuarias coincidieron con Repetto, ya que explicaron que sufrían de la misma situación. “Una hinchazón tremenda y las ganas de llorar ni te cuento”, “yo estoy igual, súper inflamada”, “me re pasa y es muy molesto”, “tremendo, lo vivo igual”, “la mía parece de 9 meses”, fueron algunas de las tantas reacciones que se destacaron en las últimas horas.

Juana Repetto enseñó cómo cambiaba su abdomen anteriormente

Juana habló de su cambio físico

La hija de Reina Reech dio a concoer su lucha por cambiar sus hábitos (Video: Instagram)

Tan solo unos meses atrás, la intérprete se refirió a cómo cambió su cuerpo luego de dos embarazos. El proceso no fue para nada sencillo, ya que debió cambiar sus hábitos alimenticios y ponerle empeño a su cometido. “Toda mi vida tuve sobrepeso. En mi primer embarazo superé los 100 kg, claramente no era saludable”, indicó la expanelista en un video donde enseñó algunas imágenes de su cuerpo.

“Una vez que más o menos me acomodé con el nacimiento de mi hijo llegó el momento de empezar a ocuparme de mí también. Así arrancaba mi camino. Que nunca nadie te diga que no podés. Me encontré con mi mejor versión en todo sentido. Quedé embarazada de mi segundo hijo. Esta vez, gracias a todo lo aprendido, tuve un embarazo más saludable. Y así naturalmente, todo se fue acomodando. Se puede”, explicó respecto al camino que llevó adelante para sentirse bien con ella misma.

Juana Repetto disfrutando de la playa con sus hijos @juanarepettook

Al referirse a los pormenores de esta decisión, Repetto volvió a hacer hincapié en lo anterior: “Desde que tengo uso de razón, siempre tuve sobrepeso. Pero en mi primer embarazo me excedí, ya no era saludable e incluso podría haberme traído complicaciones. Cuando nació mi hijo, una vez que más o menos me pude acomodar, llegó el momento de empezar a alimentar bien, por mí, por mi lactancia y porque no me sentía bien viéndome”.

En cuanto a la modificación de sus hábitos, Juana mencionó: “Incorporando actividad física y gracias a eso (y terapia) también me empecé a sentir mucho mejor emocionalmente y a salir un poco de la montaña rusa en la que había entrado en el puerperio. Y acá comienza la mejor versión de mí, sin lugar a dudas. Esta terapia que empecé postparto me estaba haciendo muy bien, me sentía extremadamente feliz con mi bebé y mi rol como madre me tenía absolutamente atrapada y entusiasmada”.

Además de señalar que su buen presente laboral le ayudó a hacerle frente a este proceso de transformación, la actriz señaló que lo feliz que estaba por su hazaña. “No bajen los brazos y no se queden donde se sientan mal, se puede salir de ahí, ¡se labura y se sale! Se los prometo”, aseguró.