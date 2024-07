Desde su internación, Juan José Camero habló sobre su salud y aclaró su situación económica

Juan José Camero

En los últimos días, la salud de Juan José Camero preocupó al mundo del espectáculo. El actor de Nazareno Cruz y el lobo, que hace unos años contó que una enfermedad le provocó la pérdida casi definitiva de la vista, fue internado en la Clínica Modelo de Caseros a raíz de una obstrucción intestinal, en un estado crítico.

Con el correr de las horas, su cuadro fue mejorando y fue pasado a una habitación individual y su situación pasó a ser “estable”, según informó la escritora Florencia Aroldi, quien había difundido la información sobre la situación del destacado intérprete. “Juan José Camero nos necesita: una visita, una carta, un llamado, todo sería de mucha compañía para él. Podemos ayudar desde el amor y la contención”, señaló la dramaturga, hija del recordado actor Norberto Aroldi, gran amigo de Camero, y María Ibarreta.

A raíz de esta situación, se generaron una serie de rumores y confusiones respecto a la situación del protagonista del clásico de Leonardo Favio. En diálogo con Teleshow, el actor aclaró que ni Aroldi ni nadie de su entorno no había solicitado ningún tipo de ayuda económica. “No se va a pedir ningún CBU para que depositen plata alguna. Es cierto que estoy con dificultades económicas, pero todavía no al punto tal de tener que pedir, cosa que tampoco haría si tuviera ya dificultades extremas”, enfatizó.

Otro tema que Camero habló con este medio fue el de su jubilación. Actualmente, el actor vive de sus ahorros, ya que está alejado de la actuación por un problema grave en la visión, según contó Aroldi, que destacó que el gremio actoral ha respondido a esta solicitud, y SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) se puso en contacto para ofrecerle una ayuda económica. “Pero él fue agregado cultural durante 10 años en Paraguay, lo cual le corresponde una jubilación mayor por este trabajo”, sumó la dramaturga.

“Estoy esperando que me regulen los honorarios que están desarticulados de ANSES, que me corresponden”, explicó Camero. ”Si no me corresponden, soy el primero que lo dice. Pero me corresponden porque los he venido cobrando, hasta que hace dos años dejé de hacerlo”, agregó el artista, que vivió en el país vecino durante parte del gobierno de Carlos Menem, desempeñando funciones culturales en la embajada argentina.

Cabe destacar que hace un año. Camero realizó un extenso posteo en su cuenta de Facebook en el que contó que tiene una ceguera relativa, que lo dejó con solo el 10 por ciento de su capacidad de visión. “Pero no me siento ser el paladín de la desdicha, ni tampoco el abanderado del dolor humano”, aseguró en el mencionado texto, que decidió compartir después de un tiempo de debate interna.

“La niebla ha cubierto mis ojos. A otras personas les suceden otras cosas, a mí me tocó esto, no puedo leer ni escribir como antes lo hacía. He intentado todo lo que se puede hacer hasta el momento, desde hace años que comenzó esta dificultad, la he venido transitando con la esperanza puesta en un sinfín de tratamientos realizados, pero los mismos no prosperaron”, manifestó el actor, que fue protagonista de la segunda película más taquillera de la historia del cine nacional.