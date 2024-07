Zoe Bogach reveló que no recibió el auto que ganó hace 70 días en Gran Hermano

Zoe Bogach contó que no recibió el auto que ganó hace 70 días en Gran Hermano (Video/Se picó)

Pasaron más de dos meses desde que Zoe Bogach fue eliminada de Gran Hermano (Telefe), el reality show que terminó hace casi tres semanas con el triunfo de Bautista Mascia, y todavía un poco más desde que la exparticipante se ganó un auto 0 kilómetro tras resultar vencedora en un juego dentro de la competencia. Sin embargo, según contó recientemente, todavía no lo recibió.

El pasado 8 de mayo Zoe eligió la llave número 64, entre las 200 opciones posibles, y le dio marcha a un automóvil de una reconocida marca que pasó a ser de su propiedad. Dos semanas después, la joven quedó eliminada del juego. Al aire de Se Picó (Generación Z), su excompañera de convivencia Florencia Cabrera le preguntó qué había pasado con el auto. “Preguntan acá en el chat si ya te dieron el auto que te ganaste”, planteó. “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... Hay como un atraso en todo”, respondió Bogach entre risas. “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque, hay lista de espera”, justificó Gastón Trezeguet, conductor del ciclo y panelista de El Debate de Gran Hermano.

Zoe Bogach abandonó la casa de Gran Hermano en mayo, un mes y medio antes de que terminara el reality

No es la primera vez que se da a conocer una demora excesiva en la entrega de un premio a un exparticipante de este reality. Sin ir más lejos, es lo que el año pasado le ocurrió a Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022. Recién en octubre pasado se publicaron las fotos del concursante salteño firmando los documentos en las oficinas de Roca Viviendas Americanas, la empresa que le otorgó la casa del premio final.

Sin embargo, el último programa del reality se había llevado a cabo en marzo de 2023. Es decir, Marcos tuvo que esperar 190 días para recibir su premio. Asimismo, el ganador también se llevó 19.400.000 de pesos que, dada la espera, perdió parte de su valor debido a la inflación. El asunto es que en el contrato que los participantes firman con el canal se establece que se pueden demorar al menos seis meses en entregar el premio.

Por aquellos días, se realizaron cuentas para determinar cuánta había sido la plata que había perdido Marcos por la inflación. “A Marcos se le está devaluando el premio, esto es lógico, primero por cómo está la Argentina y segundo porque el contrato dice que el ganador, Marcos o quien fuera, podía retirar el premio seis meses después. Esto es muy habitual en los realities y programas que entregan dinero”, dijo Ángel De Brito, al aire de LAM (América).

“17 de octubre, arranca GH y se anuncia el premio de 15 millones de pesos, con el dólar a 287. En ese momento el premio que se llevaría en dólares era de 52.265 dólares. Un mes después, el dólar está a 307, por lo que el premio pasa a 48.860 dólares. El 17 de diciembre, dos meses, el dólar a 321 ya era 46.729″, ejemplificó el conductor del ciclo. “El 17 de enero, tres meses, dólar 378, el premio baja a 39.682. El 17 de febrero, cuatro meses, dólar 377, el premio 39.788. 17 de marzo, cinco meses, dólar a 383, ya son 39.164 dólares. 27 de marzo, la final, el dólar 390, premio 38.461. Con el premio de Mercado Pago, eran 19.441.132 pesos, dólar a 390, le quedó 49.849 dólares. Hoy, arriba de los 400, le quedaría en 41.015 dólares”, cerró.