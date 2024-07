Nació el amor en Survivor, Expedición Robinson: quién es la primera pareja del reality

Los participantes compartieron su primer gesto romántico (Video: Expedición Robinson - Telefe)

Survivor, Expedición Robinson (Telefe) logró causar sensación entre los televidentes con su regreso a la pantalla chica. Por dos meses, los participantes debieron someterse a las condiciones más extremas que tiene la naturaleza para ofrecerles y, en consecuencia, ganar el gran premio. Sin embargo, esto no fue problema alguno para que surgieran los sentimientos románticos entre dos participantes, quienes se olvidaron por un momento de las cámaras y la competencia para darle paso al amor.

Tal como relató el conductor del ciclo, Marley, “en medio de la noche, bajo un cielo lleno de estrellas, nace el amor en Survivor”. Y pronto contó al detalle de quiénes se trataba: Francisco y Aixa, los integrantes más jóvenes del equipo Sur. Si bien los últimos días no fueron los mejores para su grupo, la dupla encontró cómo hacerle frente al mal tiempo a la hora de pasar su tiempo juntos, lejos de las miradas de sus compañeros.

En medio de la noche, la pareja compartió un par de besos

“Acá uno siempre necesita tener buenas conexiones con las personas, uno está muy solo y las alianzas cercanas siempre son positivas. No sé si podría encontrar el amor en Survivor o no. La verdad, acá todo es extremo, todo es difícil y no se sabe bien qué es lo que sentís en el día a día”, comentó el hombre de 34 años que es CEO de un banco, mientras las cámaras mostraban el momento en que se encontraban acostados juntos luego de una larga jornada llena de tareas y desafíos para sobrevivir en la isla. Mientras mantenía una conversación íntima, los competidores compartieron un par de besos, lo cual subió la temperatura en el ambiente.

A la hora de referirse al hecho, la artista de 24 años se mostró un poco más reacia al expresarse al vínculo con su compañero. “No quisiera que se vea esa parte de mí, no vine a eso. Me gustaría que se me vea a mí en el juego y nada más, eso sería mi ideal. Si lo puedo tapar, mejor, pero bueno, es imposible porque estamos vigilados. Pero no me gusta”, sentenció, a solas, en el confesionario luego de su romántica velada con el participante.

El bancario coincidió con el pensamiento de la muchacha, pese a que no pudo oírla. Por lo que en un intento de dar como finalizado el tema, expresó: “Yo la verdad no voy a decir nada. Yo voy a jugar a competir, vine a ganar, tratar de llevarme bien con las personas y divertirme. Nada más, para eso vengo”, sentenció, con un toque de timidez, ante las cámaras.

Quiénes son los jugadores enamorados

El jugador de 34 años dejó ver su faceta competitiva

Según su presentación al inicio del reality, Francisco es CEO de un banco pese a tener tan solo 34 años. Desde el principio se lo mostró muy cerca de Aixa, lo cual comenzó a levantar sospechas de la inminente conexión entre ambos. “No sé si voy a encontrar el amor en Survivor, pero acá todo es extremo y todo es difícil. No sabés lo que sentís, simplemente vivís el día a día”, contó en su momento.

Además, dejó entrever su lado competitivo para abrirse paso y alcanzar la victoria del certamen: “A mí me importa demostrarme a mí mismo que soy capaz de afrontar desafíos físicos y mentales y que tengo la capacidad estratégica de entender de cómo ganar este juego. Yo quiero ganar”.

La joven artista de circo tampoco se quedó atrás al demostrar sus ganas de ganar (Video: Expedición Robinson - Telefe)

Por su parte, la joven artista circense dejó en claro su postura ante las adversidades que deberá hacerle frente durante su paso por la isla. Lejos de mostrar miedo por los desafíos, señaló: “Me gusta manchar mi cuerpo, desafiarlo, llevarlo a cosas que no son comunes. Creo que la distracción de la mente ayuda. Creo que lo interesante va a ser ver a las personas en falta de sus comodidades, eso puede sacar lo peor o generar un aprendizaje”.