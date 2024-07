Survivor Expedición Robinson: uno por uno, quiénes son los 25 participantes del reality show de Telefe

Comenzó Survivor Expedición Robinson: el primer adelanto del reality show de Telefe (Video: Survivor, Telefe)

Después de 23 años volvió Expedición Robinson, esta vez bajo el nombre de Survivor Expedición Robinson, el primer reality show que conoció la Argentina allá por el 2000. Por la pantalla de Telefe, y por streaming vía Disney+, luego de dos ediciones que se emitieron por El Trece, la competencia tiene a Marley en la conducción y en su debut presentó a los 25 participantes que tendrá esta temporada.

Con un ritmo vertiginoso, se pudo ver el naufragio de los concursantes que tuvieron que saltar desde un barco con algunas pocas pertenencias y llegar en balsa hasta la isla, donde tendrán que subsistir en medio de una cruda competencia, la paradisíaca zona del Tapón del Darién en Colombia. Allí aparecieron las diferentes personalidades de quienes disputarán el millonario premio del juego.

Uno a uno, los participantes

Agustín Monzón, 22 años: doble de riesgo

Agustín Monzón, el nieto del boxeador, participante de Expedición Robinson (Video: Telefe)

“Soy Agustín, tengo 22 años recién cumplidos, soy de Santa Fe”, dice el joven, que se presentó como “actor y doble de riesgo”. Sin embargo, lo que no se adelanta en su presentación es que el participante es el nieto de Carlos Monzón e hijo de Silvia, fruto de la relación del boxeador con Mercedes Beatriz García, conocida como Pelusa. Según contó, en una entrevista que dio en el living de Susana Giménez, se formó en Timbre 4 y dio sus primeros pasos actorales con un papel en el elenco de Monzón, la serie biográfica de su propio abuelo.

Francisco Pardo, 35 años: CEO bancario

Francisco, Survivor Expedición Robinson

Con 34 años, Francisco es CEO de un banco y, según adelantaron las imágenes de su presentación, aparece muy cerca de otra participante. ¿Vivirá un romance en la isla? “No sé si voy a encontrar el amor en Survivor, pero acá todo es extremo y todo es difícil. No sabés lo que sentís, simplemente vivís el día a día”, contó. “A mí me importa demostrarme a mí mismo que soy capaz de afrontar desafíos físicos y mentales y que tengo la capacidad estratégica de entender de cómo ganar este juego. Yo quiero ganar”, aseguró, mostrando su claro perfil competitivo.

Inés Lucero, 30 años: estudiante

Inés, Survivor Expedición Robinson

“Vos estás al lado mío o atrás mío, nunca adelante”, lanzó Inés, que tiene 30 años, es estudiante y definió las características de muchos de sus compañeros. “Hay mucho ego y mucha personalidad inflada”, aseguró, para terminar diciendo que cree que tiene la fortaleza interna para imponerse en la competencia.

Martín Collante, 35 años: farmacéutico

Martín, Survivor Expedición Robinson

“Soy Martín Nicolás Collante, tengo 35 años, vivo en Villa Crespo y trabajo como empleado de una farmacia”, contó el participante en su presentación en el reality. Allí se lo ve haciendo piruetas en la playa, tirando por error una sartén que estaba en el fuego o armando un tablero de ajedrez sobre la arena. “Es importante no perder el niño interior”, afirmó, para asegurar que no le molesta que se rían de él porque “hace rato que estoy peleando conmigo mismo”.

Agustín Pérez Bardeci, 35 años: broker inmobiliario

Agustin, Survivor Expedición Robinson

Agustín P. tiene 34 años, es agente inmobiliario y en su presentación se lo ve bailando y diciendo que “quiere desarrollar nuevas habilidades que sé que las tengo, pero obviamente, al estar en la ciudad hay que despertarlas”. También aparece teniendo un divertido diálogo cuando una compañera le pregunta con picardía si se van a meter al agua. “Me voy a cambiar, estoy muy nervioso”, dice, junto a una enorme sonrisa, pero ella lo frena. “Ya si te pone nervioso una mujer, estamos al horno”, le lanza, picantísima.

Janet Duarte, 28 años: actriz

Janet, Survivor Expedición Robinson

Janet es actriz, tiene 28 años y contó que “siempre tengo comida porque me entretiene cazar”. Además, reconoció que cuando se aburre suele pelear y generar conflictos. “No es que me cagu... en el camino, sino te hubiese dicho que no tenía ganas de jugar y listo”, se la escucha decir en una tensa discusión con sus compañeros.

Mauro Guarnieri, 43 años: empleado administrativo

Mauro, Survivor Expedición Robinson

De Mauro se sabe que tiene 43 años y es empleado administrativo. Lo primero que se ve de él son sus medias del Pato Donald mientras intenta abrir un coco. “Yo como muchísimo en mi casa. Me encanta comer y hoy, en este momento, tengo mucha hambre”, cuenta. En su presentación aparece llorando y siendo contenido por una compañera, para terminar diciendo que su estrategia es llegar a la final con quienes cree que les puede ganar.

Malvina Ramírez, 51 años: directora de escuela

Malvina, Survivor Expedición Robinson

“Nunca había tenido esta situación de no tener que comer. Pasar hambre por una dieta no es lo mismo que pasar hambre por necesidad”, cuenta Malvina, que tiene 51 años y es directora de una escuela rural, mientras asegura que “si nos organizamos, estamos tranquilos y nos concentramos, somos imbatibles”.

Braian Zarate, 28 años: empleado gastronómico

Braian, que tiene 28 años y es empleado administrativo, dejó en Buenos Aires a su hijo de un año y medio para darle a su familia una mejor calidad de vida. “Lo extraño un montón”, dice, conmovido. “Mi sueño es poder sacar a mi hijo del barrio y tener mi casa propia”, cuenta y jura que no le interesa la fama. “Te amo, Oliver”, suelta, ya cubierto de lágrimas mientras le tira un beso a la cámara.

Giselle Margonari, 42 años: croupier en casino

Giselle, Survivor Expedición Robinson

Croupier de casino y de 42 años, Giselle se define como una “chica de ciudad” a la que no le gustan nada los bichos. En su presentación también habla de la importancia del trabajo en equipo. “Si vos me decís a quién votar, no sé por qué son todos buena onda”, sintetiza. ¿Terminará cambiando de idea?

Iván Chirinian, 29 años: entrenador físico

Iván, Survivor Expedición Robinson

El joven de 29 años, oriundo de Neuquén, se presenta como entrenador físico. Se crió en la localidad de Azul y actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires. En su presentación, el participante destacó la importancia de transitar el desafío desnudo, para así conectar con la naturaleza.

Fiorela Fraccaro, 32 años: personal trainer

Fiorela, Survivor Expedición Robinson

La participante del reality, de 32 años, es personal trainer. En su presentación habló sobre su alimentación y destacó que es vegana. En ese sentido, afirmó hacerle un favor a la naturaleza, aunque destacó no saber cómo llevará su alimentación. Al mismo tiempo, se refirió a ella misma como una de las candidatas a ganar, ya que no esquiva los desafíos ni la competencia.

Juan Pablo “Goldi”, 35 años: colectivero

Goldi, Survivor Expedición Robinson

A diferencia de otros participantes, Juan Pablo, de 35 años y oriundo de Córdoba, trabaja como colectivero. Según resaltó, no le interesa destacarse como líder, ya que considera que las decisiones se deben tomar en grupo.

Gabriel Velázquez, 25 años: paratleta

Gabriel, Survivor Expedición Robinson

Conocido como Torito. Tiene 25 años, fue presentado como paratleta y en las imágenes se lo vio practicando el lanzamiento de disco. “Siempre me esfuerzo en todos los sentidos para dar lo mejor de mí”, afirmó el joven, que mostró su fortaleza para varios de los desafíos, aunque aclaró cuál era su debilidad: “La verdad tengo un hambre: unas ganas de comer un guiso o un arroz con pollo. Yo soy de comer mucho y bien”.

Malena Kerschen, 27 años: diseñadora de indumentaria

Malena, Survivor Expedición Robinson

A sus 27 años, la joven se presenta como diseñadora de indumentaria. En su presentación manifestó que una de sus mayores preocupaciones es la comida, más en situaciones de hambre. Al mismo tiempo, afirmó sentirse estresada por el estado de su pelo a lo largo de las pruebas.

Samanta Herdt, 27 años: modelo

Samanta, Survivor Expedición Robinson

Con 27 años, la joven modelo fue la primera mujer que Telefe mostró antes de que inicie la competencia. En el adelanto se mostró divertida enseñándole a hacer twerk a las otras concursantes y aclaró sus fortalezas: “Me veo bien para los desafíos, creo que tengo mucho para dar y liderazgo también”, sostuvo decidida a darlo todo en la isla.

Baltasar López Barraza, 18 años: emprendedor

Baltasar, Survivor Expedición Robinson

Uno de los más jóvenes de la competencia. Con 18 años, oriundo de Pilar, el participante se presentó como emprendedor y afirmó que uno de sus mayores problemas será consensuar las decisiones, ya que generalmente le gusta hacer las cosas a su manera.

Julieta Clemente, 24 años: estudiante de derecho

Julieta, Survivor Expedición Robinson

Estudiante de derecho, la joven de 24 años afirmó sentirse confiada respecto a los desafíos de supervivencia. “Nunca se espera mucho de mí en ese sentido, pero sorprendo para bien”, comentó en su presentación.

Juan Pablo Busilachi, 32 años: abogado y comerciante

Juan Pablo, Survivor Expedición Robinson

El abogado y comerciante de 32 años resaltó que la comida será uno de los mayores problemas del desafío, ya que se caracteriza por comer mucho. “En eso voy a tener que ganarle la batalla a la cabeza”, afirmó. En cuanto a sus virtudes, el participante subrayó ser positivo ante las situaciones complejas.

Aixa Legarreta, 24 años: artista circense

Aixa, Survivor Expedición Robinson

A sus 24 años, la joven artista circense se mostró receptiva ante las dificultades que afrontará: “Me gusta manchar mi cuerpo, desafiarlo, llevarlo a cosas que no son comunes. Creo que la distracción de la mente ayuda. Creo que lo interesante va a ser ver a las personas en falta de sus comodidades, eso puede sacar lo peor o generar un aprendizaje”.

Eugenia Propedo, 32 años: Ingeniera química

Eugenia, Survivor Expedición Robinson

En cuanto a sus motivaciones para afrontar este desafío, la ingeniera química de 32 años comentó: “Me gustaría vivir de manera más relajada, así que renuncio a todo para meterme de lleno en esta experiencia”. Al mismo tiempo, se describió como una persona sumamente competitiva, que no le gusta perder nunca, y resaltó su decisión de ganar el certamen.

Martina Musillo, 19 años: estudiante de periodismo deportivo

Martina, Survivor Expedición Robinson

La segunda participante más joven, con 19 años, se presentó como estudiante de periodismo deportivo. Si bien se mostró alegre, resaltó su mal carácter: “Cuando me enojo, soy lo peor que les puede pasar. No me gusta la gente que va por atrás”.

Tomás Piñero, 28 años: piloto privado

Tomás, Survivor Expedición Robinson

Oriundo de la ciudad de 9 de julio, el joven piloto de 28 años se presentó como una persona de carácter fuerte. “Soy bastante tranquilo hasta que me salta la térmica. A los otros participantes les diría que se van a encontrar con una persona competitiva. Me banco que llueva, dormir en el piso, pasar frío y calor”.

Martín Lobo, 53 años: ex bombero rescatista

Martín, Survivor Expedición Robinson

Lejos del espíritu competitivo de los demás, el farmacéutico de 35 años destacó que no ve al resto de los participantes como enemigos. Actualmente, vive en el barrio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Maru Corona, 32 años: docente

Maru, Survivor Expedición Robinson

Desde Rosario, la docente de 32 años se animó a afrontar los desafíos más extremos del reality. En cuanto a su preparación, la participante comentó: “Mentalmente, estoy preparada para esto y eso me hace estar a la altura de cualquiera de mis compañeros. Cada mañana que me despierto digo qué estoy haciendo acá en el medio de la nada”.