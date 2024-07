Alex Caniggia habló de su vínculo con su mamá, Mariana Nannis: “No sé nada de ella hace dos años”

Alex Caniggia dejó en claro cómo es el vinculo su mamá Mariana Nannis (Video: Noche al Dente - América)

Este martes por la noche, Alex Caniggia pasó por el estudio de Noche al Dente (América) y se sinceró ante Fer Dente sobre muchos aspectos de su vida. El mediático no solo habló en detalle sobre su presente, sino que también aprovechó para mencionar a su mamá, Mariana Nannis. Durante el intercambio de palabras con el conductor, el mediático dejó en claro la nula relación que tiene con la mujer y el tiempo que pasó sin verla desde que conoció a su hija, Venezia, producto de su relación con Melody Luz.

En un mano a mano con el productor teatral, Alex reveló quién de su familia es más compulsivo a la hora de realizar compras. “Mi mamá puede gastar 200 mil dólares por día”, mencionó en un momento de la entrevista, lo cual descolocó al presentador e hizo potenciar su curiosidad. “¿Tu vieja trabaja su guita, la mueve…?”, le consultó ante semejante cifra.

Lejos de darle la respuesta que quería, Caniggia abrió su corazón. “Mi vieja no sé qué está haciendo directamente porque no hablo con ella hace dos años. Así que no sé qué hace, nada, te soy honesto”, señaló el invitado en alusión al tenso vínculo que mantiene con su mamá en los últimos años. Cabe recordar que cuando estaba a punto de nacer su nieta, ella echó a su hijo y a su nuera del departamento en el que vivían.

Durante la entrevista con Dente, cuando Caniggia disparó sin filtro que no tenía relación con su mamá, Fer intentó cambiar el foco de la conversación y decidió mencionar a su hermana: “Y Charlotte, ¿cómo es el vínculo con la plata?”. Esseguida Alex se explayó al respecto: “Con Charlotte hacemos mucho reality. Somos los reyes del reality, pagan mucha guita, ¿vos querés saber cuánto llegué a ganar en una semana? Por ahí, por semana, 20 mil euros”.

El mediático habló a corazón abierto sobre su vida privada (Noche al Dente - América)

También, en otro momento de la entrevista, habló del vínculo que su hermana mantiene con su hija. Entusiasmado, Caniggia señaló: “Charlotte la ama a Venezia mal, Venezia cuando la ve a Charlotte quiere agarrarla”. Cabe mencionar que la pequeña cumplió un año recientemente, y su crecimiento les cambió el estilo de vida a sus padres.

“Se duerme tipo 4 de la mañana y después se despierta tipo 10, pero se levanta Melody temprano y yo duermo como un oso hasta las 2 de la tarde”, indicó Caniggia, explicando cómo funciona la dinámica familiar. Si bien sus horarios de sueño dieron de qué hablar, él le aseguró al conductor que le encanta ejercer su rol como padre, el cual lleva delante de manera activa. “Cambio pañales a morir, soy alto padre, pero no puedo hacer tantas jugadas y jugar, por ejemplo, a la Play…. Es otra etapa, ya está. Los que tienen hijos, te cambia la vida y es otra vida”, aseguró respecto a esta etapa que lleva transitando hace tiempo con su novia.

Alez Caniggia junto a su hija, a quien adora profundamente (Instagram)

Además, habló de la posibilidad de tener más hijos, a partir de la llegada de Venezia a su núcleo familiar. “Ahora quiero otro hijo, pero Melody me dice que no”, indicó con un toque humorístico respecto a la decisión de la bailarina. En ese marco, Dente aprovechó para consultarle si alguna vez sintió que su hija podría verse afectada por sus dichos ante el ojo público. Entonces, el mediático se mostró contundente ante la cámara. “No, no creo. Aparte, le voy a dar todo lo que ella quiera. Va a ser caprichosa mal, y quiero tener tres o cuatro hijos más”, aseguró, una vez más, al mencionar sus deseos de darle más hermanos a la pequeña en un futuro.