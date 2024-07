La picante indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi después de su separación: “Saqué de mi equipo un par de jugadores”

Wanda Nara le dedicó una picante indirecta a su expareja (Video/TikTok)

En medio del escándalo por su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara redobló la apuesta en las redes sociales. A pocos días del regreso del futbolista a Turquía, parecería que la empresaria le declaró la guerra y le tiró una indirecta, usando como puntapié un fragmento de la letra de su último tema, Ibiza.

Fue a través de la red social TikTok, donde la artista tiene más de un millón de seguidores. La secuencia dura apenas unos segundos y se la ve a ella en primer plano. Con su nueva canción de fondo, la mamá de Francesca e Isabella Icardi le dedicó a su expareja una dura frase que se robó la atención de varios. “Soy tan buena jugando sola que saqué de mi equipo a un par de jugadores”, escribió junto a un emoji de corazón partido, el cual varios interpretaron como un mensaje para el jugador del Galatasaray.

“La más linda de todas”; “Más hermosa, imposible”; “La uno sin dudas”; “Wanda siendo Wanda”; “Por algo ya es así genia”; “Está filosa, Wandita”, fueron algunas de las reacciones ante el video. Por otro lado, un usuario se animó a aventurar que el mensaje haya sido otro: “Creo que no solo fue para Icardi, más bien para L-Gante. Miren esa campera, ¿les recuerda a alguien? Creo que se los sacó a los dos de encima. Es única, la amo”, comentó uno en referencia al rompevientos blanco que lleva puesto la mediática.

El diseño que eligió la modelo para su tatuaje (Instagram)

Cabe recordar que esta no fue la única indirecta que disparó Wanda Nara contra Mauro Icardi. El fin de semana, la cantante decidió realizarse un tatuaje con un picante mensaje en su piel. Luego de pasar por las manos del profesional, ella misma mostró la palabra con la que selló su antebrazo: “Lealtad”. Además, señaló que quería hacerlo “hace un montón de tiempo”. Casualmente, coincidió con su ruptura.

También hizo lo mismo con el lanzamiento de su último tema, en el cual señala: “Necesito cambiar de aire, soy yo la que más vale. Haré que siempre me recuerdes, porque el que se enamora, pierde”. Por si fuera poco, en medio del videoclip donde se la pudo apreciar entre embarcaciones y autos de alta gama, Wanda afirmó una frase que para varios estaba dirigida a la China Suárez, con quien mantiene una rivalidad desde el Wandagate. “¿Te gusta copiarme, mi amor? Este es mi juego, ¿querés jugar?”, recita la artista con el ritmo de su composición musical.

Wanda y su separación

Los rumores corrieron rápido y llegaron a los medios. Esto llevó a que, el lunes pasado, Luis Ventura a que se comunicara con la presentadora, quien le confirmó sin detalles su ruptura. Luego, en diálogo con Teleshow, su abogada y amiga, Ana Rosenfeld, indicó: “Ella ya lo dijo. Está separada. Y no va a decir nada más”. Todo eso generó un sinfín de versiones sobre el motivo principal de la decisión de Nara. Aunque ella intentó mantenerse ajena y resguardarse, finalmente decidió comunicarlo de manera oficial para cuidar a su familia. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde escribió un breve texto en el cual dejó en claro el difícil momento que atraviesa.

La empresaria oficializó su sepración a través de un comunicado (Instagram)

“Con lo difíciles que son los finales y la mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, expresó al inicio del mensaje, el cual realizó en la aplicación de notas de su celular.

“Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, continuó Wanda al respecto. Además, señaló que su prioridad siempre fueron sus hijos, por lo que se enfocará en ellos, en especial en Isabella y Francesca, las menores de la familia y a quienes tuvo durante su matrimonio con el futbolista argentino.

“Gracias por el respeto”, cerró Wanda ante sus millones de seguidores, quienes siguieron con atención cada palabra.