Wanda Nara se tatuó, tras su separación de Mauro Icardi, una fuerte indirecta para su ex: “Desde hace mucho quería hacerlo”

El tatuaje con una indirecta para su flamante expareja (Video: Instagram)

Wanda Nara sorprendió al mundo del espectáculo luego de confirmar su separación de Mauro Icardi. Luego de varias idas y vueltas, la empresaria decidió ponerle un fin a su vínculo con el padre de sus hijas. A pocos días de que el futbolista emprendiera su vuelo a Turquía, la conductora comenzó a transitar una nueva etapa de su vida con un radical cambio y decidió realizarse un tatuaje.

Fiel a sus redes sociales, la futura conductora de Bake Off Argentina (Telefe) comparte todo lo que sucede en su vida personal y laboral a sus más de 16 millones de seguidores. Ya sea mediante su feed o sus historias de Instagram, la modelo no pasa por alto ningún detalle, en especial cuando se trata de sus vínculos amorosos.

Con los titulares de su separación en al aire, la conductora mostró sus primeros pasos en su vida de soltera. Mientras disfruta de un buen tiempo con amigas, llevó a un tatuador para que le realizara un particular diseño. Lejos de mantenerlo en secreto, realizó un video en vivo en sus redes y compartió todo el proceso.

“Hola, soy Wanda Nara y me voy a tatuar una palabra que me quería tatuar hace un montón, se llama ‘Lealtad’”, expresó, picante al comienzo de la sesión mientras el profesional le calcaba el diseño en su antebrazo. A la par, sus invitadas le hablaban respecto a su nuevo tatuaje y ella les respondía con humor “no me hables porque me duele”.

La elección de la presentadora para su nuevo tatuaje (Instagram)

Mientras intentaba sobrellevar la molestia que le causaba la aguja sobre su piel, la presentadora siguió sin problema con su directo en la red social. Una vez que terminó, no dudó en enseñar el resultado final ante la cámara, diseño que revolucionó a sus fanáticos y que vincularon directamente con Icardi, a pocos días de anunciar su ruptura.

Respecto a su separación, Wanda no dio detalles a los medios. Pero las múltiples versiones la obligaron a lanzar un breve comunicado para intentar disipar las dudas. “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro”, escribió en sus historias,.

“Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada. Le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más que lo exterior”, continuó la hermana de Zaira Nara, quien aseguró que su prioridad “siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca”, mientras agradecía por el respeto.

Kennys Palacios habló sobre la separación de Wand Nara

Una de las personas que acompaña a la empresaria en este difícil momento es su amigo personal Kennys Palacios, quien trabaja desde hace mucho tiempo a su lado. A la hora de ser abordado respecto al tema, el estilista se expresó sin dar detalles. “Es algo a lo que ya estoy acostumbrado, pero saben que no voy a hablar... Igual prenden la cámara y no pasa nada”, comentó ante Santiago Sposato, el cronista del equipo de LAM (América).

El amigo de Wanda Nara salió a responder las consultas sobre su separación (Video: LAM - América)

“La prensa no duda solo de Wanda, sino de todo el mundo, ella misma lo dice, que entiende el juego y no creo que le afecte lo que le diga alguien del medio”, indicó el exparticipante de Bailando 2023.

También se refirió al lanzamiento del tema musical de Wanda, “Ibiza”, que coincidió con la noticia de su separación. “Es mentira, con los otros temas que lanzó nunca hubo nada”.