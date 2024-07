Ángel de Brito anunció que no estará al frente de LAM por unos días: los motivos y quién lo reemplazará

Este lunes, Yanina Latorre estuvo al frente de LAM (Video/LAM América)

A través del canal de Instagram que tiene LAM, Ángel de Brito anunció que no estará al frente del ciclo que conduce todos los días de 20 a 22 por la pantalla de América. Allí, ante sus más de 44 mil miembros, explicó los motivos de su ausencia y se refirió al motivo.

“Me voy a tomar unos días porque me quedé sin voz”, escribió. Además, aseguró que serán sus panelistas quienes tomarán la posta. “LAM lo hacen las chicas desde hoy”, agregó el periodista sin especificar por cuánto tiempo. Vale destacar que hace dos semanas, De Brito regresó de unas vacaciones en Nueva York, que compartió con su amiga, Mariana Fabbiani.

Así la cosa, este lunes, pasadas las 20.30 horas, fue Yanina Latorre quien apareció de pie en el estudio. “Ángel no está. Hoy a la mañana estuve con él en Bondi, hicimos un pase y no se sentía bien. Me dijo: ‘Mirá si no llego a esta noche’. Creí que me estaba cargando, pero no. Fue al médico cuando terminó el programa, porque le costó hacerlo, y se quedó sin voz. No sabemos cuando le retorna”, dijo y luego deslizó que ella tampoco estaba “óptima”.

“A mí en este momento me duele la cabeza. Compartimos mate. Me duele la garganta, la cabeza y la panza. Igual hizo mucho frío”, sumó preocupada.

Ángel de Brito contó que no estará al frente del ciclo que conduce todos los días de 20 a 22 (Foto/Franco Fafasuli)

Noticia en desarrollo...