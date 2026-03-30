Teleshow

Los conmovedores mensajes de las hermanas de Sofía Sarkany a 5 años de su muerte

Clara y Josefina, las hijas del diseñador Ricky Sarkany, la recordaron con frases y postales desde cuando eran niñas en un emotivo repaso de sus vidas juntas

Guardar
La diseñadora e hija de Ricky Sarkany fue recordada por sus hermanas a cinco años de su muerte (Instagram)
La diseñadora e hija de Ricky Sarkany fue recordada por sus hermanas a cinco años de su muerte (Instagram)

Cinco años después de la muerte de Sofía Sarkany, su recuerdo sigue marcando el día a día de la familia. El 29 de marzo de 2021, la vida de los Sarkany cambió para siempre: aquella mañana, el reconocido diseñador Ricky Sarkany despedía a su hija Sofía, la joven artista y emprendedora, tras una extensa lucha contra el cáncer de útero. El dolor de la ausencia se siente en cada aniversario, y esta vez no fue la excepción. Como cada aniversario, las redes sociales de las hermanas de Sofía se llenaron de recuerdos, mensajes y fotos que retratan la intimidad de un vínculo inquebrantable.

Josefina, la mayor, fue la primera en expresar su sentir. Eligió una serie de fotos junto a Sofía, y escribió un texto que es, en sí mismo, una secuencia de escenas cotidianas que definen el amor entre hermanas. “Vos y yo, de lo mejor de esta vida. Todo lo que te extraño a vos y me extraño a mí con vos”, comenzaba el mensaje, que luego se transformó en una lista de momentos compartidos que hoy cobran otro valor.

Josefina repasa viajes, charlas, costumbres y hasta pequeñas manías que solo entiende quien creció compartiendo cuarto y secretos. “Cantidad y cantidad de viajes solas. Que dejes toda la ropa tirada. Comer arroz con muchísimo queso. Sábados en el taller de Dani. Tomar té con alfajor. Que me hagas comida en tu departamento. El olor a cúrcuma, espirulina o ni idea qué, al entrar. Compartir cuarto en cada viaje familiar since 1992. Irnos de fiesta con tus amigas. Volver juntas del colegio. Que me muestres canciones, bandas, CDs. Fines de semana solas en Camino Real", continuó enumerando.

Josefina recordó a su hermana con una serie de recuerdos y emotivas palabras
Josefina recordó a su hermana con una serie de recuerdos y emotivas palabras
Ambas hermanas, Josefina y Sofía, sonriendo frente a la cámara
Ambas hermanas, Josefina y Sofía, sonriendo frente a la cámara

“Los dramas amorosos. Que me pidas que no llore. La telepatía para trabajar. Acompañarte siempre a algún lugar distinto. Que me hables todo el día de lo que te desespera Luca. Todo lo que me olvido y me duele olvidarme, pero lo llevo muy adentro. Te quiero con todo mi corazón. Siempre juntas”, resumió Josefina, a modo de cierre de su posteo.

Después llegó el turno de Clara, quien eligió compartir su homenaje desde las historias de Instagram. En una de las imágenes se la ve junto a Sofía en una selfie en blanco y negro. Ambas sonríen, con esa complicidad de hermanas que ni el tiempo ni la distancia parecen poder borrar. “Como todo 29 de marzo, duele más el corazón. El olvidándote de momentos o detalles con el paso del tiempo puede ser desesperante”, confiesa Clara, dejando ver la lucha por mantener vivos los recuerdos y el peso de la ausencia.

Otras postales que compartió Clara tienen sabor a verano y amistad: en una de ellas, Sofía posa junto a otras amigas sobre una lancha, todas en bikini, bajo el sol y con el mar de fondo. La felicidad se refleja en las sonrisas y en el aire distendido de la foto. “Ya nos volveremos a cruzar. Mientras tanto seguimos disfrutando este plano, que es lo que más querrías que hagamos y lo que mejor me enseñaste”, le dedica Clara, mostrando cómo la presencia de Sofía sigue siendo motor y guía en su vida.

"Todo lo que extraño de vos y lo que extraño de mí con vos", escribió Josefina en el quinto aniversario de la muerte de Sofía
"Todo lo que extraño de vos y lo que extraño de mí con vos", escribió Josefina en el quinto aniversario de la muerte de Sofía
Josefina y Clara durante su infancia
Josefina y Clara durante su infancia

En otra imagen, Clara y Sofía aparecen sentadas en un banco de piedra, rodeadas de vegetación, abrazadas y con gestos de ternura y complicidad. El texto que acompaña la foto dice: “Te admiro, te amo y te extraño siempre”. La publicación también tiene lugar para los pequeños rituales y costumbres que definen el vínculo de hermanas: “Los 29 me gustan. Veo fotos nuestras, te recuerdo con esa sonrisa y esa pasión, tu voz, nuestra forma de caminar siempre de la manito, horas escuchando nuestras canciones favoritas de Rihanna y Beyoncé, nuestras charlas de amores a la noche, tus consejos sabios de hermana mayor y muchísimo más”.

El último homenaje de Clara es una imagen que transmite calma y dulzura: Sofía, de perfil, sostiene en brazos a un bebé pequeño, su hijo Félix, mientras sonríe con el mar de fondo. El mensaje que acompaña la foto es breve pero contundente: “Te siento muy cerquita”.

Por su parte, Clara decidió recordar a su hermana con una serie de fotos juntas
Por su parte, Clara decidió recordar a su hermana con una serie de fotos juntas
"Te siento muy cequita", escribió Clara con una emotiva foto de su hermana (Instagram)
"Te siento muy cequita", escribió Clara con una emotiva foto de su hermana (Instagram)

Los posteos de Josefina y Clara, a cinco años de la muerte de Sofía, volvieron a poner en palabras y en imágenes el lazo indestructible de las hermanas, la importancia de los recuerdos y el amor que atraviesa el tiempo y la distancia.

Temas Relacionados

Ricky SarkanySofía SarkanyMuerte de Sofía SarkanyAniversarioClara SarkanyJosefina Sarkany

Últimas Noticias

Nico Cabré superó su primer Ironman, el desafío más exigente de su vida deportiva: “Hoy soy más corredor que actor”

Tras nadar y pedalear con normalidad, el actor enfrentó la competencia más dura en la etapa de running. El apoyo de Rocío Pardo y sus palabras de agradecimiento

Nico Cabré superó su primer Ironman, el desafío más exigente de su vida deportiva: “Hoy soy más corredor que actor”

Ian Lucas habló sobre sus próximos proyectos en México lejos de Evangelina Anderson: “Es un caso cerrado”

El ganador de Masterchef Celebrity manifestó su cansancio ante las preguntas sobre su relación con la modelo y dejó un rotundo mensaje: “Pasar de página”

Ian Lucas habló sobre sus próximos proyectos en México lejos de Evangelina Anderson: “Es un caso cerrado”

Pampita se suma a Infobae con un ciclo de entrevistas

Desde este miércoles, Carolina Ardohain explorará emociones, desafíos personales y relatos inéditos de invitados destacados en un ambiente de confianza

Pampita se suma a Infobae con un ciclo de entrevistas

Escandalosa pelea a los gritos de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano: “¡Mantenida! ¡Yo hace 57 años que trabajo, mami!”

La actriz lanzó frases filosísimas contra su compañera de juego en medio de reclamos cruzados por una sanción que les dieron en el reality

Escandalosa pelea a los gritos de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano: “¡Mantenida! ¡Yo hace 57 años que trabajo, mami!”

La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”

Un aviso severo sobre la reiteración de faltas llevó al programa a reducir el presupuesto y el tiempo de compra de alimentos, generando inquietud entre los participantes

La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”
DEPORTES
El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

Por qué el Alpine de Gasly le saca diferencia al de Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

Luisina Giovannini sigue en ascenso: se consagró campeona en Junín y quedó a un paso de Roland Garros

Román Burruchaga coronó una gran semana con el título en el Challenger de San Pablo y un salto en el ranking ATP

TELESHOW
Nico Cabré superó su primer Ironman, el desafío más exigente de su vida deportiva: “Hoy soy más corredor que actor”

Nico Cabré superó su primer Ironman, el desafío más exigente de su vida deportiva: “Hoy soy más corredor que actor”

Ian Lucas habló sobre sus próximos proyectos en México lejos de Evangelina Anderson: “Es un caso cerrado”

Pampita se suma a Infobae con un ciclo de entrevistas

Escandalosa pelea a los gritos de Andrea del Boca con Solange en Gran Hermano: “¡Mantenida! ¡Yo hace 57 años que trabajo, mami!”

La dura sanción de Gran Hermano que enardeció la casa: “No jueguen con mi paciencia”

INFOBAE AMÉRICA

Secretaría de Inteligencia de Uruguay estudia opciones para imitar el modelo de Estados Unidos

Secretaría de Inteligencia de Uruguay estudia opciones para imitar el modelo de Estados Unidos

Trump advirtió a Irán que destruirá sus centrales eléctricas, pozos de petróleo, la isla de Kharg y las plantas desalinizadoras si no hay acuerdo rápido

Voltaire, filósofo francés: “Quien tenga el poder de hacerte creer absurdos, puede hacerte cometer injusticias”

Polémica en Uruguay: Orsi definió cómo será la mayor reforma del tránsito en Montevideo

El más irresponsable de los impuestos de un mal gobierno: el tráfico