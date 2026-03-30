Los conmovedores mensajes de las hermanas de Sofía Sarkany a 5 años de su muerte

La diseñadora e hija de Ricky Sarkany fue recordada por sus hermanas a cinco años de su muerte (Instagram)

Cinco años después de la muerte de Sofía Sarkany, su recuerdo sigue marcando el día a día de la familia. El 29 de marzo de 2021, la vida de los Sarkany cambió para siempre: aquella mañana, el reconocido diseñador Ricky Sarkany despedía a su hija Sofía, la joven artista y emprendedora, tras una extensa lucha contra el cáncer de útero. El dolor de la ausencia se siente en cada aniversario, y esta vez no fue la excepción. Como cada aniversario, las redes sociales de las hermanas de Sofía se llenaron de recuerdos, mensajes y fotos que retratan la intimidad de un vínculo inquebrantable.

Josefina, la mayor, fue la primera en expresar su sentir. Eligió una serie de fotos junto a Sofía, y escribió un texto que es, en sí mismo, una secuencia de escenas cotidianas que definen el amor entre hermanas. “Vos y yo, de lo mejor de esta vida. Todo lo que te extraño a vos y me extraño a mí con vos”, comenzaba el mensaje, que luego se transformó en una lista de momentos compartidos que hoy cobran otro valor.

Josefina repasa viajes, charlas, costumbres y hasta pequeñas manías que solo entiende quien creció compartiendo cuarto y secretos. “Cantidad y cantidad de viajes solas. Que dejes toda la ropa tirada. Comer arroz con muchísimo queso. Sábados en el taller de Dani. Tomar té con alfajor. Que me hagas comida en tu departamento. El olor a cúrcuma, espirulina o ni idea qué, al entrar. Compartir cuarto en cada viaje familiar since 1992. Irnos de fiesta con tus amigas. Volver juntas del colegio. Que me muestres canciones, bandas, CDs. Fines de semana solas en Camino Real", continuó enumerando.

Josefina recordó a su hermana con una serie de recuerdos y emotivas palabras

Ambas hermanas, Josefina y Sofía, sonriendo frente a la cámara

“Los dramas amorosos. Que me pidas que no llore. La telepatía para trabajar. Acompañarte siempre a algún lugar distinto. Que me hables todo el día de lo que te desespera Luca. Todo lo que me olvido y me duele olvidarme, pero lo llevo muy adentro. Te quiero con todo mi corazón. Siempre juntas”, resumió Josefina, a modo de cierre de su posteo.

Después llegó el turno de Clara, quien eligió compartir su homenaje desde las historias de Instagram. En una de las imágenes se la ve junto a Sofía en una selfie en blanco y negro. Ambas sonríen, con esa complicidad de hermanas que ni el tiempo ni la distancia parecen poder borrar. “Como todo 29 de marzo, duele más el corazón. El olvidándote de momentos o detalles con el paso del tiempo puede ser desesperante”, confiesa Clara, dejando ver la lucha por mantener vivos los recuerdos y el peso de la ausencia.

Otras postales que compartió Clara tienen sabor a verano y amistad: en una de ellas, Sofía posa junto a otras amigas sobre una lancha, todas en bikini, bajo el sol y con el mar de fondo. La felicidad se refleja en las sonrisas y en el aire distendido de la foto. “Ya nos volveremos a cruzar. Mientras tanto seguimos disfrutando este plano, que es lo que más querrías que hagamos y lo que mejor me enseñaste”, le dedica Clara, mostrando cómo la presencia de Sofía sigue siendo motor y guía en su vida.

"Todo lo que extraño de vos y lo que extraño de mí con vos", escribió Josefina en el quinto aniversario de la muerte de Sofía

Josefina y Clara durante su infancia

En otra imagen, Clara y Sofía aparecen sentadas en un banco de piedra, rodeadas de vegetación, abrazadas y con gestos de ternura y complicidad. El texto que acompaña la foto dice: “Te admiro, te amo y te extraño siempre”. La publicación también tiene lugar para los pequeños rituales y costumbres que definen el vínculo de hermanas: “Los 29 me gustan. Veo fotos nuestras, te recuerdo con esa sonrisa y esa pasión, tu voz, nuestra forma de caminar siempre de la manito, horas escuchando nuestras canciones favoritas de Rihanna y Beyoncé, nuestras charlas de amores a la noche, tus consejos sabios de hermana mayor y muchísimo más”.

El último homenaje de Clara es una imagen que transmite calma y dulzura: Sofía, de perfil, sostiene en brazos a un bebé pequeño, su hijo Félix, mientras sonríe con el mar de fondo. El mensaje que acompaña la foto es breve pero contundente: “Te siento muy cerquita”.

Por su parte, Clara decidió recordar a su hermana con una serie de fotos juntas

"Te siento muy cequita", escribió Clara con una emotiva foto de su hermana (Instagram)

Los posteos de Josefina y Clara, a cinco años de la muerte de Sofía, volvieron a poner en palabras y en imágenes el lazo indestructible de las hermanas, la importancia de los recuerdos y el amor que atraviesa el tiempo y la distancia.