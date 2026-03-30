Deportes

El brutal accidente a más de 250 km/h durante una carrera que terminó con la mitad de un auto fuera de la pista

El piloto Scott McLaughlin protagonizó un fuerte choque en la segunda práctica del Gran Premio de Alabama de la IndyCar

Guardar
El brutal accidente que sufrió el piloto Scott McLaughling

La jornada de preparación para el Gran Premio de Alabama de la IndyCar en el circuito Barber Motorsports Park quedó marcada por un espectacular accidente sufrido por Scott McLaughlin, piloto de Team Penske, cuya integridad física no resultó comprometida pese a la violencia del impacto. El incidente, que ocurrió el sábado durante la segunda práctica oficial, interrumpió la actividad en pista y generó preocupación tanto en el paddock como entre los aficionados.

Como se pudo ver en la cobertura en directo, Scott McLaughlin transitaba la recta principal del trazado de Birmingham, Alabama, cuando su monoplaza tocó el césped en la aproximación a la curva uno. El auto perdió estabilidad, salió despedido hacia la zona de escape y terminó chocando de espaldas contra las barreras de neumáticos a una velocidad estimada inicialmente en 240 kilómetros por hora (149 millas por hora), aunque los comentaristas del canal señalaron que la cifra podría haber alcanzado los 270 kilómetros por hora (167 millas por hora).

El impacto fue de tal magnitud que el coche del piloto neozelandés superó la valla de protección y terminó con la mitad de su estructura en los arbustos tras el muro. El equipo de seguridad de AMR acudió de inmediato al lugar. La repetición en las imágenes televisivas mostraron a McLaughlin llevándose las manos al casco en una clara señal de preparación para el choque, un gesto que reflejó la inminencia del peligro y la rapidez de su reacción.

Un coche de carreras IndyCar negro y rojo, con logos 'Odyssey Battery' y 'Hitachi', en una curva de la pista de asfalto con césped
El piloto Scott McLaughlin sufrió un brutal choque

La bandera roja se desplegó en el circuito mientras el equipo de rescate trabajaba para retirar el vehículo, que quedó visiblemente averiado, aunque en un estado menos comprometido de lo esperado para la magnitud del accidente. La sesión terminó bajo bandera a cuadros anticipada, de acuerdo con la normativa de seguridad ante daños importantes en el trazado.

Pese a la espectacularidad del siniestro, Scott McLaughlin, que consiguió el sexto puesto en las 500 Millas de Indianápolis en 2024, logró salir por sus propios medios del monoplaza. Tras ser evaluado en el centro médico del circuito, el piloto fue dado de alta sin lesiones, lo que aportó alivio inmediato a su equipo y a la organización de la categoría.

En declaraciones proporcionadas a través de sus redes sociales, el neozelandés explicó: “Mira, sabía que todo había terminado en cuanto perdí la parte trasera derecha y trompeé. Simplemente intenté prepararme un poco, pero sí, creo que el accidente pareció mucho peor de lo que se sintió. Estoy destrozado por mis muchachos de Odyssey Battery, pero estuve mirando el coche. Honestamente, siento que podemos arreglar esto y que puedo volver a salir a darlo todo, así que solo quiero salir e ir por la pole”.

Un piloto con casco rojo y traje de carreras blanco y rojo se inclina sobre la cabina de su monoplaza, con técnicos y cámaras bajo un cielo azul
El piloto Scott McLaughlin salió ileso de su vehículo

El piloto añadió, también: “Simplemente subir al coche y seguir. No puedo esperar. El coche se siente bien, un poco suelto esta mañana, pero las bajas temperaturas lo hacían un poco diferente. Pero sí, me siento bien, me encanta este lugar y solo quiero volver a salir ahí y tener una oportunidad”.

Durante la transmisión, los comentaristas de Fox Sports 1 insistieron en la importancia de los sistemas de seguridad implementados en la IndyCar Series, que permitieron controlar la velocidad del coche y evitar consecuencias más graves. Uno de los reporteros describió: “Chicos, al final del día, todo este equipo (de seguridad) cumplió absolutamente su función. Reducía la velocidad del coche”. Otro de los integrantes del equipo periodístico comparó los cables de sujeción interna del monoplaza con los de un avión de combate: “Esos cables absolutamente mantuvieron a McLaughlin dentro del estadio y fuera del parque”.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAutomovilismoScott McLaughlinIndyCar

Últimas Noticias

Scaloni confirmó a Messi como titular en el amistoso de la Selección ante Zambia y reveló que le dio a la AFA la prelista de cara al Mundial

El entrenador campeón del mundo habló con los medios en el Predio de Ezeiza antes del último entrenamiento

Scaloni confirmó a Messi como titular en el amistoso de la Selección ante Zambia y reveló que le dio a la AFA la prelista de cara al Mundial

Los chats y las actuaciones de los árbitros que siembran dudas sobre arreglos de partidos en el fútbol argentino

Luis Lobo Medina, Fernando Espinoza, Adrián Franklin y Jorge Nelson Sosa están siendo investigados por sus contactos con dirigentes de peso

Los chats y las actuaciones de los árbitros que siembran dudas sobre arreglos de partidos en el fútbol argentino

El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

Joseph Baena participó por primera vez en una competencia oficial y ganó el primer puesto en tres categorías de un evento

El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

La emblemática pareja comenzó su vínculo en 1997 y se ha convertido en un imán para los fanáticos. El conflicto con su hijo Brooklyn que quebró el hermetismo de su intimidad

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

Por qué el Alpine de Gasly le saca diferencia al de Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1

Qué le faltó a Franco para igualar al francés: algunos problemas en su coche y circunstancias de competencia lo perjudicaron

Por qué el Alpine de Gasly le saca diferencia al de Colapinto tras las primeras carreras de la Fórmula 1
DEPORTES
Impacto antes del Mundial: una figura de la selección de Uruguay sufrió una grave lesión y se perderá la Copa del Mundo

Impacto antes del Mundial: una figura de la selección de Uruguay sufrió una grave lesión y se perderá la Copa del Mundo

Scaloni confirmó a Messi como titular en el amistoso de la Selección ante Zambia y reveló que le dio a la AFA la prelista de cara al Mundial

Los chats y las actuaciones de los árbitros que siembran dudas sobre arreglos de partidos en el fútbol argentino

El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

TELESHOW
Pía Slapka se emocionó al contar la inesperada señal que sintió de su mamá a casi 7 años de su muerte

Pía Slapka se emocionó al contar la inesperada señal que sintió de su mamá a casi 7 años de su muerte

El fuerte accidente de tránsito del hijo de Piñón Fijo en una ruta de Brasil: “Pensé que nos dábamos vuelta”

El hijo de Yanina Zilli contundente contra Andrea del Boca en Gran Hermano: “Me parece una soberbia total”

Facundo Arana abrió su corazón para hablar de su “tío papá”, el hombre que lo crió e inspiró: “Todo en luz”

Expectativas en Gran Hermano por la nueva integrante que ingresará este domingo: ¿Graciela Alfano?

INFOBAE AMÉRICA

Qué función tendrá el microsatélite argentino ATENEA que participa de la misión Artemis II de la NASA

Qué función tendrá el microsatélite argentino ATENEA que participa de la misión Artemis II de la NASA

La sombra de una organización terrorista relacionada a Irán detrás de una cumbre que se inicia en Brasil

Cigarrillos electrónicos y cáncer: una nueva investigación advierte sobre los peligros del vapeo

Lluvias en Bolivia provocan derrumbes y dejan intransitables varias carreteras del país

El episodio médico sin precedentes que obligó a la NASA a evacuar de urgencia a un astronauta de la Estación Espacial Internacional