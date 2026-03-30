Economía

Consumo en baja: los hogares argentinos compran menos y eligen cada vez más marcas económicas

Un informe privado marcó cinco meses consecutivos de caída y un cambio profundo en los hábitos de consumo. Compras más chicas, mayor peso de segundas marcas y menos despensa marcan el nuevo escenario

Guardar
Una mujer de cabello corto y chaqueta de mezclilla empuja un carrito lleno de comestibles mientras examina una caja de producto en un supermercado.
Menos visitas al súper y compras más medidas marcaron el comportamiento de los consumidores argentinos en el segundo semestre del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo en los hogares cayó en el cierre de 2025, con 5 meses consecutivos a la baja. Un estudio privado midió la magnitud del retroceso y detectó cambios en la forma de comprar: los argentinos no dejaron de consumir, pero empezaron a hacerlo de otra manera. Menos visitas al súper, canastas más chicas y la elección de segundas marcas marcaron el final del año y anticipan una tendencia que, aseguran, se profundizará durante 2026.

Según el informe Consumer Insights de Worldpanel by Numerator, durante el último trimestre de 2025, mientras la frecuencia de compra de los hogares argentinos descendió un 8,2%, el volumen de productos adquiridos cayó un 4,7% respecto al mismo periodo del año previo.

El reporte precisó que el 41% de las categorías registró baja en volumen durante el año, mientras que el 39% dejó de ser una prioridad en los hogares y solo el 17% logró crecer de forma sostenida.

Esta baja, señala el estudio, es resultado de una menor frecuencia de visitas a los puntos de venta, canastas reducidas y una polarización notoria tanto en la elección de marcas como de canales comerciales. El análisis anticipa que 2026 estará signado por un consumidor aún más cauteloso, obligado a ajustar cada vez más sus decisiones ante la presión sobre los ingresos.

Según Esteban Cagnoli, director general de Worldpanel by Numerator en la Argentina, “los hogares evitan resignar categorías y lo hacen ajustando otras variables de compra, con canastas más pequeñas y visitas más espaciadas al punto de venta”. Entre las excepciones, alimentos secos, lácteos y productos refrigerados mostraron mayor resistencia, apalancados en su carácter esencial.

El comportamiento del consumo minorista en 2025 estuvo marcado por una administración rigurosa del gasto, la reorganización del stock en los hogares y estrategias tendientes a evitar gastos elevados. La contracción, en tanto, no se explica por una desaparición de compradores, sino por la reducción del tamaño de cada compra y una frecuencia menor en las visitas.

Esta tendencia es clara: la mayoría de las familias preservó las categorías usuales, ajustando en cambio cantidades adquiridas y postergando reposiciones, una tendencia que reflejó el impacto de la inflación y de los ajustes presupuestarios.

Polarización de marcas y fragmentación del consumo según nivel socioeconómico

No todos los hogares reaccionaron igual ante el nuevo escenario. El informe destaca una marcada fragmentación: mientras los niveles socioeconómicos altos sostuvieron su volumen de compra, los segmentos de menores ingresos redujeron drásticamente sus hábitos de consumo.

Cagnoli puntualiza que “los hogares jóvenes y pequeños muestran una mayor capacidad de adaptación dentro del contexto actual”, adaptándose a la coyuntura con más flexibilidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo en los hogares cayó en el cierre de 2025 y los cambios se reflejan en las góndolas, con compras más chicas y mayor peso de las segundas marcas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una transformación clave fue la acentuada polarización de marcas. Por un lado, las marcas premium crecieron en volumen sustentadas en promociones y estrategias de diferenciación. Por otro, las llamadas value for money (relación calidad-precio) se consolidaron como refugio por su propuesta de precio y racionalidad. En contraste, las marcas mainstream resultaron las más perjudicadas, desplazadas por una “tendencia binaria: diferencial o ahorro”, señaló el estudio de Worldpanel by Numerator.

Canales de venta: auge del autoservicio y contracción del mayorista y el hipermercado

El cambio de hábito modificó la dinámica de los canales comerciales. El relevamiento indica que el consumidor argentino privilegió compras menos planificadas y reposiciones cotidianas, con menor almacenamiento en el hogar. En este contexto, los canales de cercanía se consolidaron como modalidad predilecta, gracias a su capacidad de absorber la demanda de surtido básico de manera ágil y con precios competitivos.

El informe da cuenta de un cambio relevante: el autoservicio emerge como el formato más resiliente de 2025, enfrentando mejor que otros la presión sobre el poder adquisitivo. Los supermercados e hipermercados, pese a estrategias comerciales más agresivas, intensificaron su caída con una baja interanual del 8,9% en el último trimestre. El canal mayorista, incluso, retrocedió un 12,7% interanual en ese mismo periodo, según Worldpanel by Numerator.

Temas Relacionados

consumoconsumo minoristasupermercadossegundas marcastendencias de consumogastoúltimas noticias

Últimas Noticias

Mercados: vuelven a subir las acciones argentinas impulsadas por las ganancias en el exterior

Los indicadores de Wall Street mejoran entre 0,2% y 0,4%. La suba del petróleo empuja al alza de las acciones de YPF y Vista. El riesgo país sube a 620 puntos

Mercados: vuelven a subir las acciones argentinas impulsadas por las ganancias en el exterior

El salario mínimo perdió el 38% de su poder adquisitivo durante el actual gobierno

El nivel del ingreso salarial más bajo quedó en niveles inferiores a las crisis del 2001. En los últimos 8 meses, el empleo formal perdió casi 300.000 puestos de trabajo

El salario mínimo perdió el 38% de su poder adquisitivo durante el actual gobierno

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en abril 2026

El valor vigente para quienes realizan tareas de aseo en domicilios particulares permanece estable en el cuarto mes del año, mientras se mantiene la modalidad formal de registro laboral y se aplican los adicionales previstos

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en abril 2026

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 30 de marzo

El dólar al público avanzó 15 pesos o 1,1%, detrás de la suba del tipo de ces ofrecido a $1.410 para la venta en el Banco Nación. El blue se mantiene a $1.415

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 30 de marzo

Para Sebastián Maril, es “mínima la chance de que los jueces revisen el fallo” por YPF pero el caso podría seguir en el Ciadi

El conflicto judicial mantiene la atención de inversores y analistas, mientras el fondo Burford Capital explora nuevas vías legales. El Gobierno se mantiene aliviado ante la decisión de la justicia norteamericana de la semana pasada

Para Sebastián Maril, es “mínima la chance de que los jueces revisen el fallo” por YPF pero el caso podría seguir en el Ciadi
DEPORTES
Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del amistoso de la selección argentina contra Zambia

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa antes del amistoso de la selección argentina contra Zambia

Los chats y las actuaciones de los árbitros que siembran dudas sobre arreglos de partidos en el fútbol argentino

El brutal accidente a más de 250 km/h durante una carrera que terminó con la mitad de un auto fuera de la pista

El hijo de Arnold Schwarzenegger debutó en una competencia de fisicoculturismo y la diferencia con su padre causó furor

La historia de amor de David Beckham y Victoria Adams: el boleto de tren eterno, la fortuna en conjunto y los rumores de infidelidad

TELESHOW
El fuerte accidente de tránsito del hijo de Piñón Fijo en una ruta de Brasil: “Pensé que nos dábamos vuelta”

El fuerte accidente de tránsito del hijo de Piñón Fijo en una ruta de Brasil: “Pensé que nos dábamos vuelta”

El hijo de Yanina Zilli contundente contra Andrea del Boca en Gran Hermano: “Me parece una soberbia total”

Facundo Arana abrió su corazón para hablar de su “tío papá”, el hombre que lo crió e inspiró: “Todo en luz”

Expectativas en Gran Hermano por la nueva integrante que ingresará este domingo: ¿Graciela Alfano?

Los conmovedores mensajes de las hermanas de Sofía Sarkany a 5 años de su muerte

INFOBAE AMÉRICA

Lluvias en Bolivia provocan derrumbes y dejan intransitables varias carreteras del país

Lluvias en Bolivia provocan derrumbes y dejan intransitables varias carreteras del país

El episodio médico sin precedentes que obligó a la NASA a evacuar de urgencia a un astronauta de la Estación Espacial Internacional

Un grupo de senadores de Estados Unidos visita Taiwán en pleno debate por el aumento del gasto militar

El inicio de la primavera marca la llegada del apogeo de los cerezos en las ciudades japonesas

Crecer sin pantallas: el experimento social de una comunidad que desafía la era digital