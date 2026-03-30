Consumo en baja: los hogares argentinos compran menos y eligen cada vez más marcas económicas

Menos visitas al súper y compras más medidas marcaron el comportamiento de los consumidores argentinos en el segundo semestre del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo en los hogares cayó en el cierre de 2025, con 5 meses consecutivos a la baja. Un estudio privado midió la magnitud del retroceso y detectó cambios en la forma de comprar: los argentinos no dejaron de consumir, pero empezaron a hacerlo de otra manera. Menos visitas al súper, canastas más chicas y la elección de segundas marcas marcaron el final del año y anticipan una tendencia que, aseguran, se profundizará durante 2026.

Según el informe Consumer Insights de Worldpanel by Numerator, durante el último trimestre de 2025, mientras la frecuencia de compra de los hogares argentinos descendió un 8,2%, el volumen de productos adquiridos cayó un 4,7% respecto al mismo periodo del año previo.

El reporte precisó que el 41% de las categorías registró baja en volumen durante el año, mientras que el 39% dejó de ser una prioridad en los hogares y solo el 17% logró crecer de forma sostenida.

Esta baja, señala el estudio, es resultado de una menor frecuencia de visitas a los puntos de venta, canastas reducidas y una polarización notoria tanto en la elección de marcas como de canales comerciales. El análisis anticipa que 2026 estará signado por un consumidor aún más cauteloso, obligado a ajustar cada vez más sus decisiones ante la presión sobre los ingresos.

Según Esteban Cagnoli, director general de Worldpanel by Numerator en la Argentina, “los hogares evitan resignar categorías y lo hacen ajustando otras variables de compra, con canastas más pequeñas y visitas más espaciadas al punto de venta”. Entre las excepciones, alimentos secos, lácteos y productos refrigerados mostraron mayor resistencia, apalancados en su carácter esencial.

El comportamiento del consumo minorista en 2025 estuvo marcado por una administración rigurosa del gasto, la reorganización del stock en los hogares y estrategias tendientes a evitar gastos elevados. La contracción, en tanto, no se explica por una desaparición de compradores, sino por la reducción del tamaño de cada compra y una frecuencia menor en las visitas.

Esta tendencia es clara: la mayoría de las familias preservó las categorías usuales, ajustando en cambio cantidades adquiridas y postergando reposiciones, una tendencia que reflejó el impacto de la inflación y de los ajustes presupuestarios.

Polarización de marcas y fragmentación del consumo según nivel socioeconómico

No todos los hogares reaccionaron igual ante el nuevo escenario. El informe destaca una marcada fragmentación: mientras los niveles socioeconómicos altos sostuvieron su volumen de compra, los segmentos de menores ingresos redujeron drásticamente sus hábitos de consumo.

Cagnoli puntualiza que “los hogares jóvenes y pequeños muestran una mayor capacidad de adaptación dentro del contexto actual”, adaptándose a la coyuntura con más flexibilidad.

El consumo en los hogares cayó en el cierre de 2025 y los cambios se reflejan en las góndolas, con compras más chicas y mayor peso de las segundas marcas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una transformación clave fue la acentuada polarización de marcas. Por un lado, las marcas premium crecieron en volumen sustentadas en promociones y estrategias de diferenciación. Por otro, las llamadas value for money (relación calidad-precio) se consolidaron como refugio por su propuesta de precio y racionalidad. En contraste, las marcas mainstream resultaron las más perjudicadas, desplazadas por una “tendencia binaria: diferencial o ahorro”, señaló el estudio de Worldpanel by Numerator.

Canales de venta: auge del autoservicio y contracción del mayorista y el hipermercado

El cambio de hábito modificó la dinámica de los canales comerciales. El relevamiento indica que el consumidor argentino privilegió compras menos planificadas y reposiciones cotidianas, con menor almacenamiento en el hogar. En este contexto, los canales de cercanía se consolidaron como modalidad predilecta, gracias a su capacidad de absorber la demanda de surtido básico de manera ágil y con precios competitivos.

El informe da cuenta de un cambio relevante: el autoservicio emerge como el formato más resiliente de 2025, enfrentando mejor que otros la presión sobre el poder adquisitivo. Los supermercados e hipermercados, pese a estrategias comerciales más agresivas, intensificaron su caída con una baja interanual del 8,9% en el último trimestre. El canal mayorista, incluso, retrocedió un 12,7% interanual en ese mismo periodo, según Worldpanel by Numerator.