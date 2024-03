El emotivo mensaje de Ángel de Brito para Yanina Latorre por su cumpleaños: “La que me entiende con la mirada”

Ángel de Brito le dedicó un emotivo mensaje a Yanina Latorre por su cumpleaños (Instagram)

Yanina Latorre cumplió 55 años y no para de recibir sorpresas. Durante la tarde del domingo invitó a 60 personas a su casa de la localidad de Pilar, en la provincia de Buenos Aires para celebrar juntos un cumpleaños a pura música, diversión y tragos. Allí, reunió a sus amigos más íntimos junto con sus familiares, su esposo Diego Latorre, sus hijos Lola y Dieguito, y su mamá Dora. La fiesta arrancó a las 4 de la tarde y se extendió hasta la madrugada.

Entre las celebridades más destacadas se encontró Ángel de Brito, quien es el conductor de LAM, el programa en el que Yanina participa hace ya varios años por América. Pero Ángel también se convirtió en su amigo. Después de pasar juntos una divertida tarde y noche en compañía de otros amigos, como Pía Shaw, Cinthia Fernández, Marina Calabró, Lourdes Sánchez, Matilda Blanco, Amalia Granata, el conductor quiso dejarle un emotivo mensaje en su feed de Instagram. De este modo, le escribió públicamente: “Feliz cumple a mi amiga, a la panelista número 1, a la que me manda los mejores audios de indignación matinal, a la descargadora serial, a la que me entiende con la mirada, a la polifacética que nunca te deja a gamba. Me gusta siempre verte feliz con la gente que te quiere”. Al final de la misiva, le dejó tres corazones rojos, que Yanina respondió feliz en la mañana de este lunes: “¡Te amo amigo de mi alma! ¡Me enseñaste todo!”.

El mensaje que Ángel de Brito le escribió a Yanina Latorre por su cumpleaños (Instagram)

La “Yani Fest”, como la llamaron todos los presentes a la mega fiesta que realizó el domingo, comenzó en una jornada otoñal con un clima que invitaba a pasar horas al aire libre. Con la música de un DJ y sillones dispuestos por todo el parque, la ambientación se completó con la colocación de una pista de baile con luces de colores y una bola de disco en donde todos los invitados se divirtieron al ritmo de los temas más alegres. Hasta que llegó el Polaco y nadie quiso quedarse afuera de la fiesta.

Con unas bermudas blancas y una gorrita visera dada vuelta sobre la cabeza, el músico convocó a todos a bailar a la pista sus canciones más memorables. Uno de los momentos más divertidos fue cuando Diego Latorre se arrimó al escenario y bailó junto a su esposa ante las exclamaciones de todos los presentes. Después de varios temas que enardecieron a los invitados, el Polaco le cantó el “feliz cumpleaños” a Yanina. Con micrófono en mano, el cantante entonó las estrofas de la canción que acompañó toda la gente. Mientras, la panelista disfrutaba del momento junto a todos sus seres queridos.

Ángel de Brito y Yanina Latorre disfrutaron del cumpleaños de la panelista (Instagram)

Al momento de soplar las velitas, la mesa dulce fue la protagonista exclusiva, con un sinfín de bocaditos sabrosos, tortas de varios sabores y porciones individuales para que cada uno se sirviera lo que más le gustó. Entonces, Yanina se paró detrás de la mesa con su esposo al lado y rodeada de sus dos hijos. En ese instante, y antes de soplar las velitas, se acordó de un detalle: “¡Los deseos!”. Y enseguida su puso a enumerar “1, 2 y 3″ tras pensar sus anhelos, sin decírselos a nadie.

La celebración se prolongó hasta las 12. “Lo mejor de hacer un cumpleaños de día es que terminás temprano. A las 12 se fue el último invitado y yo a la 1 ya estaba en la cama dispuesta a dormir. Estoy feliz, feliz”, expresó en la mañana de este lunes tras haber vivido un día inolvidable junto a todos sus afectos más cercanos.