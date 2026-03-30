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El inicio de la primavera marca la llegada del apogeo de los cerezos en las ciudades japonesas

La concurrencia a parques y lugares emblemáticos aumenta notablemente durante la breve etapa en la que los pétalos adornan calles y templos, factor que se convierte en atracción para la población local y extranjeros

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Un barco navega junto a cerezos en flor en Tokio, Japón, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Un barco navega junto a cerezos en flor en Tokio, Japón, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Japoneses y turistas acudieron el lunes a los sitios más lindos del país con cerezos para admirar las flores en su apogeo y disfrutar bajo estos árboles.

Los pétalos blancos y rosados de las flores de los cerezos, conocidas con el nombre de “sakura”, anuncian la llegada de la primavera al archipiélago, y muchos aprovecharon este evento para visitar los parques, templos e incluso cementerios donde se realizan las tradicionales congregaciones de “hanami” (“observación de flores”).

Los japoneses albergan “sentimientos muy particulares por los sakura”, explicó Akiko Nyman, 48 años, una habitante de Tokio, mientras admiraba las flores en el popular parque de Ueno, en pleno centro de la capital.

Una mujer toma una fotografía de cerezos en flor en Tokio, Japón, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Una mujer toma una fotografía de cerezos en flor en Tokio, Japón, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

“Los amamos porque es tan corto... no dura mucho tiempo, vuelve cada año, es algo muy especial”, señaló.

En esta época del año, los meteorólogos están muy concentrados en predecir cuándo alcanzará su máximo esplendor la floración en cada ciudad, y aconsejan a los entusiasmados residentes sobre los mejores días para hacer picnics y cuánto tiempo podrían durar las flores.

En la antigua capital imperial de Kioto, las autoridades declararon el lunes el pleno florecimiento tras examinar un árbol de referencia en los predios del castillo de Nijo, sitio inscrito en el patrimonio mundial.

Una vista aérea muestra a visitantes paseando entre cerezos en plena floración en el Parque Ueno de Tokio, Japón, el 29 de marzo de 2026. Kyodo/vía REUTERS
Una vista aérea muestra a visitantes paseando entre cerezos en plena floración en el Parque Ueno de Tokio, Japón, el 29 de marzo de 2026. Kyodo/vía REUTERS

Las flores de los cerezos en los templos y santuarios históricos de Kioto son particularmente apreciadas por los visitantes y residentes.

“Observamos los cerezos en plena floración el 30 de marzo”, declaró la Oficina Meteorológica Local de Kioto.

Olivia Martell-Groves, una turista australiana, se sumió totalmente en la experiencia de la temporada vestida con un kimono con impresiones de flores para admirar los árboles en la antigua capital.

Los visitantes abarrotan una calle bordeada de cerezos en flor en Tokio, Japón, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Los visitantes abarrotan una calle bordeada de cerezos en flor en Tokio, Japón, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

“Queremos verlas porque son de verdad bellas, perfectas para las fotos y solo se pueden admirar en ciertos periodos del año”, señaló.

En Tokio, las flores alcanzaron su pleno florecimiento durante el fin de semana y se abrió así la breve temporada de cerezos.

La variedad denominada “somei-yoshino”, que representa la mayoría de los cerezos en los lugares públicos, tiene tendencia a florecer simultáneamente en una región pues los árboles son clones de un mismo espécimen.

Personas en el balcón de una cafetería observan los cerezos en flor en Tokio, Japón, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Personas en el balcón de una cafetería observan los cerezos en flor en Tokio, Japón, el 30 de marzo de 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Las flores simbolizan a la vez la energía de la juventud y la fragilidad de la vida en la cultura japonesa, pues los plenos florecimientos solo duran alrededor de una semana antes de que los pétalos empiecen a caer.

La temporada coincide con el inicio del nuevo año fiscal y escolar. Es también un periodo de separaciones, cuando los alumnos abandonan la ciudad natal tras obtener sus diploma.

(con información de AFP)

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