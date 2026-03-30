Economía

El salario mínimo perdió el 38% de su poder adquisitivo durante el actual gobierno

El nivel del ingreso salarial más bajo quedó en niveles inferiores a las crisis del 2001. En los últimos 8 meses, el empleo formal perdió casi 300.000 puestos de trabajo

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FOTO ARCHIVO: Una persona cuenta billetes de pesos argentinos en una tienda, en Buenos Aires, 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Francisco Loureiro/
FOTO ARCHIVO: Una persona cuenta billetes de pesos argentinos en una tienda, en Buenos Aires, 11 de diciembre de 2025. REUTERS/Francisco Loureiro/

El empleo asalariado formal en la Argentina profundizó su deterioro durante 2025, acumulando ocho meses consecutivos de caída hasta diciembre y llevando el salario mínimo real a niveles inferiores a los registrados en 2001. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el poder adquisitivo del salario mínimo real cayó casi 38%. Los datos pertenecen a un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Según los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a diciembre de 2025 se identificaron unos 10.016.000 asalariados formales registrados en la seguridad social, abarcando tanto al sector privado como al público y el trabajo en casas particulares. El reporte ubicó la cifra de trabajadores formales en diciembre de 2025 en valores similares a los de junio de 2022, lejos del crecimiento esperado para un período de recuperación económica.

El documento del IIEP precisó que para diciembre de 2025 se acreditó una merma de 109.000 puestos de trabajo respecto al mismo mes de 2024, lo que equivale a una baja del 1,1% para el empleo asalariado formal total. En la comparación con noviembre de 2023, la pérdida asciende a 289.000 empleos (-2,8%). Geográficamente, la reducción afectó a 14 provincias, con San Luis (-0,9%), Chaco y Catamarca (-0,7% en ambos casos) a la cabeza del descenso proporcional.

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Las provincias de Buenos Aires y Córdoba fueron responsables del 57% y del 18% de la variación negativa del empleo privado formal, muy por encima de su peso en la estructura sectorial (31,5% y 8,4% respectivamente). El fenómeno no fue generalizado: seis jurisdicciones, entre ellas Corrientes (+0,8%), Neuquén y Formosa (+0,5% cada una), lograron incrementos modestos en el empleo.

La caída del salario mínimo

El salario mínimo, vital y móvil experimentó sucesivos recortes en su poder adquisitivo durante siete meses consecutivos previos a febrero de 2026, coronando ese mes una baja adicional del 2%, tal como refiere el documento. La brecha se agudizó especialmente en septiembre y octubre de 2025, cuando el salario mínimo quedó estancado en $322.200 frente a variaciones aceleradas en los precios.

De acuerdo al relevamiento del IIEP, en diciembre de 2023 comenzó una etapa de caída abrupta del salario real, con una contracción inicial del 15% debido a la aceleración inflacionaria y otro desplome del 17% en enero de 2024. “En todos estos meses los incrementos del salario mínimo nominal resultaron inferiores a la variación de precios”, subrayó el informe de IEEP, a cargo de los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

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La secuencia de caídas solo encontró alivio en algunos meses en que el aumento nominal del mínimo igualó o superó la inflación, pero fue insuficiente para revertir la tendencia. El efecto acumulado de la crisis de precios y el deterioro de los ingresos llevó al salario mínimo real de febrero de 2026 a situarse en un nivel más bajo que el alcanzado antes del colapso de la convertibilidad, hace 25 años. A ello se añade una erosión del 65% en comparación con el valor máximo de septiembre de 2011, lo que convierte al ingreso mínimo de febrero de 2026 en apenas un tercio de ese récord.

El informe del IIEP reveló que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el poder adquisitivo del salario mínimo acumuló una caída de casi 38% y que la pérdida para 2025 fue de 9%. El descenso generalizado del empleo formal, la dispersión territorial de la merma laboral y el deterioro histórico del salario mínimo resumen el escenario del mercado laboral argentino.

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