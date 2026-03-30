El episodio médico sin precedentes que obligó a la NASA a evacuar de urgencia a un astronauta de la Estación Espacial Internacional

Una rápida activación de protocolos de emergencia y la consulta con médicos en Tierra permitieron descartar infarto o asfixia en el astronauta - NASA

La primera evacuación médica de un astronauta de la Estación Espacial Internacional (ISS) ocurrió el 15 de enero de 2026, cuando Mike Fincke, miembro de la NASA y participante de la misión Crew-11, fue trasladado a la Tierra tras experimentar un evento neurológico a bordo, según informaron el diario británico Daily Mail y el canal estadounidense CBS News. El incidente comenzó el 7 de enero, cuando Fincke perdió repentinamente la capacidad de hablar durante una cena previa a una caminata espacial.

De acuerdo con el portal especializado Space.com, el astronauta no presentó dolor y recuperó el habla tras unos 20 minutos. En ese momento, la tripulación activó los protocolos de emergencia y solicitó asistencia médica al control en Tierra. Según el medio científico Phys.org, los médicos descartaron infarto o asfixia, aunque la causa precisa del episodio permanece sin determinar.

La NASA decidió adelantar el regreso de la misión Crew-11 —integrada por Fincke, Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov— ante la imposibilidad de realizar estudios avanzados en la ISS. Según CBS News, la evacuación se realizó en una cápsula SpaceX Dragon, que aterrizó en California. Los cuatro astronautas fueron trasladados de inmediato a un hospital para recibir evaluación médica.

La agencia espacial estadounidense confirmó que Fincke experimentó una pérdida transitoria del habla y fue sometido a controles médicos exhaustivos tras su llegada a la Tierra. Según estimaciones de la NASA, incidentes médicos graves con potencial impacto en tripulaciones prolongadas podrían ocurrir aproximadamente cada tres años, aunque hasta ahora nunca se había requerido una evacuación anticipada de la ISS. “La decisión médica fue prudente dado que no contábamos con recursos diagnósticos avanzados en el entorno espacial”, declaró Fincke a Daily Mail.

Desafíos médicos en la microgravedad y riesgos para futuras misiones

El incidente, ocurrido el 7 de enero de 2026, involucró la pérdida transitoria del habla de Fincke durante una cena previa a una caminata espacial - NASA

La ISS, gestionada por la NASA junto con Roscosmos de Rusia, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA), ha mantenido presencia humana ininterrumpida desde el año 2000. Hasta este suceso, la estación no había registrado una emergencia médica que implicara evacuar a una tripulación antes del final de su misión. El regreso de la Crew-11 se produjo aproximadamente un mes antes de lo previsto.

Especialistas citados por Space.com y Phys.org indicaron que este incidente reaviva el debate sobre los riesgos para la salud de los astronautas en misiones prolongadas y la necesidad de protocolos médicos sólidos. Además, enfatizaron la importancia de reforzar el entrenamiento para la gestión de emergencias médicas críticas en condiciones de microgravedad, donde la atención especializada y los diagnósticos avanzados solo pueden realizarse en la Tierra.

Evaluación de protocolos y perspectivas para la atención médica en espacio

Mike Fincke, astronauta de la NASA, protagonizó la primera evacuación médica desde la Estación Espacial Internacional tras un evento neurológico - REUTERS

Según CBS News, tanto Fincke como el resto de la tripulación permanecen bajo observación médica mientras la NASA revisa los protocolos de emergencia y analiza posibles mejoras en la atención médica para futuras misiones de larga duración. Voceros de la agencia afirmaron que el suceso servirá de base para actualizar procedimientos y fortalecer la preparación de los equipos ante situaciones imprevistas que puedan poner en riesgo la integridad física de los astronautas.

Antecedentes de incidentes médicos en vuelos espaciales

Aunque la ISS no había registrado una evacuación anticipada por motivos médicos, existen antecedentes de urgencias de salud a bordo en otras misiones. El portal alemán de estadísticas Statista reporta que desde el inicio de la era espacial se han registrado más de 60 incidentes médicos relevantes en vuelos tripulados, como infecciones, lesiones y episodios cardiovasculares. En la mayoría de los casos, la tripulación logró gestionar la situación sin modificar su regreso a la Tierra, lo que resalta la singularidad del caso de Fincke y su posible impacto en los protocolos internacionales de seguridad espacial.