La emoción de Julieta Poggio luego de que Marcos Ginocchio le cumpliera una promesa que le había hecho

A una semana de estrenar su show, Zoom, Acércate Más, Julieta Poggio vive uno de los momentos más destacados de su carrera. Tras su paso por Gran Hermano (Telefe), y tras instalarse como una de las nuevas figuras del medio, la joven logró protagonizar un innovador espectáculo. En ese marco, la exparticipante del reality quiso contar con sus amigos más cercanos en primera fila, sin embargo, entre todos ellos, Marcos Ginocchio no había podido asistir. Así las cosas, fiel a su estilo y como hombre de palabra, el salteño cumplió la promesa que le había hecho a la joven y asistió a la sala SinPiso de GEBA.

Todo comenzó cuando, a principios de mes, Poggio hizo una transmisión en vivo en su Instagram donde invitó al ganador de Gran Hermano 2022, con quien tuvo un intenso romance, a ver su show. En ese momento, el salteño tuvo que declinar la propuesta porque estaba preparándose para rendir los últimos exámenes que tenía pendiente en la carrera de abogacía. Aún así, Ginocchio prometió que apenas estuviera en Buenos Aires iría a verla.

Días después, en una mezcla de emociones, y ante el panorama de una noche distinta, Poggio vivió un momento único ya que, además de la visita de Marcos, Nacho Castañares asistió a su espectáculo. “Hermoso show, te amo Julieta”, escribió el influencer al compartir un fragmento del show protagonizado por la artista. De igual forma se manifestó el norteño en sus stories: “Increíble show”.

Para cerrar la noche, los jóvenes se reunieron detrás de escena y celebraron con una foto entre los tres. “Gracias por venir. Los amo, Nacho y Marcos”, escribió Poggio en la foto que subió a su Instagram, feliz de contar con el apoyo de sus amigos y excompañeros de Gran Hermano.

A comienzos de mayo, la influencer sorprendió al revelar su relación secreta con Marcos Ginocchio. Si bien los rumores en torno a su romance nunca habían desaparecido, los jóvenes nunca habían hablado al respecto. Después de varios meses saliendo en privado, la influencer confesó que tuvo algo con el salteño tras la salida de ambos de Gran Hermano 2022, y a pesar de que la cosa no funcionó, en varias notas reveló detalles inéditos del vínculo.

“Para mí ya está todo súper superado, ya se cerró esa historia. Con Marcos hablamos siempre y hay buena onda. Todo se dio como se tuvo que dar, pero no quiero hablar más del tema. Fue algo a lo que le di mucha vuelta, mucho tiempo, y para mí ya está cerrado”, comenzó diciendo Julieta en una nota que le dio a LAM (Ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV).

Julieta Poggio confirmó que estaba enamorada de Marcos Ginocchio y él de ella no (Video: LAM)

Por su parte, Julieta sumó: “Cada uno es como es. Yo respeto como es él y él respeta como soy yo, así que ya está”, expresó la influencer luego de que el cronista le consultara por los manejos que tuvieron ambos en la relación y cómo reaccionaban cuando se les preguntaba algo del tema públicamente.

En ese sentido, el notero de LAM Alejandro Castelo, fue por más y le consultó a la actriz y bailarina: “¿Vos creés que Marcos estaba enamorado de vos?”, a lo que la cantante respondió sin vueltas: “No, no, no, me parece mucho. La verdad es que fue una historia muy fuerte para los dos. Fue algo re loco que nos pasó a los dos. Salir de la casa, ver un país, todo lo que se había armado alrededor nuestro, y fue algo súper especial y único. La verdad, tengo los mejores recuerdos”, señaló.

En ese sentido, cuando le preguntaron si ella sí se había enamorado de Ginocchio: “Sí, sí, pero ya está. Es que yo no puedo mentir, te juro. Lo puedo decir ahora que ya lo sané y lo superé, pero sí, bueno, me costó mucho. Todo se dio como se tuvo que dar, de verdad. Ya está. Tengo los mejores recuerdos y prefiero dejarlo ahí y ya no tocar más el tema. Fue más que nada un crecimiento personal el momento que pasé, como valorarme a mí”, concluyó Poggio.