El conmovedor posteo de Eial Moldavsky sobre la despedida de Ángel Di María que se volvió viral: “No me quiero despedir yo de ser chico”

"Hay algo mío que sigue igual cada vez que veo a Messi y a Di María titulares", escribió Eial Moldavsky en un posteo que se viralizó (Instagram/ Eiomoldavsky)

Unas horas antes de que la Argentina dispute la final de la Copa América 2024 frente a Colombia, Eial Moldavsky a través de sus redes compartió sus sensaciones, que es la de muchos, sobre la despedida de Ángel di María de la Selección. Su posteo, donde también se refiere a la épica de Lionel Messi, no tardó en viralizarse y recibió miles de comentarios y likes.

El filósofo e influencer se refirió al paso del tiempo, propio y de sus héroes. “El problema es que los finales son una mierd... Y encima este tiene algo peor: se termina cuando recién estamos llegando. Una vida esperamos a ser felices juntos, si sabíamos que se podía. Si no tenía sentido que no. Y ahora, que estamos donde siempre quisimos, nos tenemos que despedir”, puso en Instagram.

“De todas las cosas que me hacen sentir que ya no soy joven, los apellidos del deporte me hace mierd... No me jode el monotributo, pagar la luz, sufrir con las cuotas. Me jode no conocer a ningún titular de los equipos que miro. Me jode Federer en la tribuna. Xavi de técnico. Me jode mi adolescencia despidiéndose de la competencia. No quiero que se vayan porque no me quiero despedir yo de ser chico. Aunque la final con Alemania haya sido hace 10 años. Aunque hayan pasado 15 de cuando se la picaron a Nigeria”, escribió el hijo de Roberto Moldavsky.

Las emotivas palabras de Eial Moldavsky sobre la despedida de Ángel di María de la Selección (Instagram/ Eiomoldavsky)

“Yo sé que las cosas nacen para morir pero ser feliz es lo más parecido a tocar lo que tiene de eterno esta vida. Y yo sé que no se puede pedir más que esto. Del carbón al gol contra Francia no hay más. No tengo pedidos. Pero esperamos toda una vida encontrarnos acá, acá donde estamos ahora”, escribió.

“Y aunque yo dejé de ser chico hace rato, aunque ahora me duelan cosas que antes no me dolían, aunque recuperarme de una salida me lleve una semana entera, hay algo mío que sigue igual cada vez que veo a Messi y a Di María titulares. Eso, eso solo, quiero que siga para siempre”, concluyó, en un emotivo posteo que recibió reacciones de Luli Fernández, Noe Antonelli y Thelma Fardin, entre otros.

El emotivo mensaje de Ángel di María antes de la final de la Copa América que marca su despedida de la Selección

Fideo realizó su último entrenamiento con sus compañeros en Miami previo al choque en el Hard Rock Stadium frente al seleccionado de Néstor Lorenzo y compartió algunas imágenes significativas tras la práctica que comandó Lionel Scaloni.

“1 día”, fue el primer comentario que hizo Di María en una de sus historias en la red social Instagram con una foto sonriendo en la práctica del sábado. La frase, acompañada con un corazón y la bandera de Argentina, hace alusión a la cuenta regresiva para que vista por última vez la camiseta celeste y blanca.

El posteo de Ángel di María antes de su despedida de la Selección (Instagram/ Angeldimariajm)

No fue la única imagen que subió el extremo surgido de Rosario Central, ya que también le dedicó un lugar a su amigo y compañero, Lionel Messi, con quien compartió gran parte de su vida en la Selección desde la etapa de juveniles.

“La vida me dio más de lo que alguna vez pude pedir”, escribió Fideo con un corazón y la foto junto al capitán argentino, caminando por uno de los pasillos linderos a las canchas del predio de entrenamiento.

Por último, Di María cerró su tanda de imágenes nostálgicas con otra instantánea de la práctica en la que se lo ve con los guantes de arquero dándole la mano a Rodrigo De Paul tras uno de los ejercicios. “Esto terminó como empezó, amigo: ganando el partido”, escribió haciendo referencia al partido informal que jugaron en el entrenamiento.