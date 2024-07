El emotivo posteo de Ángel Di María antes de su “último baile” con la selección argentina: la frase que le dedicó a Messi

Angel Di María subió a sus redes sociales fotos de su último entrenamiento con la Selección (@angeldimariajm)

El domingo 14 de julio de 2024 no será un día más para Ángel Di María. Fideo se despedirá de la selección argentina en la final de la Copa América ante Colombia y el rosarino comenzó a palpitar su “último baile” con la Albiceleste en las redes sociales con una serie de emotivos posteos.

El jugador de 36 años realizó su último entrenamiento con sus compañeros en Miami previo al choque en el Hard Rock Stadium frente al seleccionado de Néstor Lorenzo y compartió algunas imágenes significativas tras la práctica que comandó Lionel Scaloni.

“1 día”, fue el primer comentario que hizo Di María en una de sus historias en la red social Instagram con una foto sonriendo en la práctica del sábado. La frase, acompañada con un corazón y la bandera de Argentina, hace alusión a la cuenta regresiva para que vista por última vez la camiseta celeste y blanca.

No fue la única imagen que subió el extremo surgido de Rosario Central, ya que también le dedicó un lugar a su amigo y compañero, Lionel Messi, con quien compartió gran parte de su vida en la Selección desde la etapa de juveniles.

“La vida me dio más de lo que alguna vez pude pedir”, escribió Fideo con un corazón y la foto junto al capitán argentino, caminando por uno de los pasillos linderos a las canchas del predio de entrenamiento.

Por último, Di María cerró su tanda de imágenes nostálgicas con otra instantánea de la práctica en la que se lo ve con los guantes de arquero dándole la mano a Rodrigo De Paul tras uno de los ejercicios. “Esto terminó como empezó, amigo: ganando el partido”, escribió haciendo referencia al partido informal que jugaron en el entrenamiento.

Por otra parte, acerca de la presencia de Di María en la alineación titular frente a Colombia en la final, Scaloni hizo una referencia ante una consulta en la conferencia de prensa y resaltó: “Siempre hemos decidido el equipo que sale en relación al partido. Con Ecuador pudo ser su último partido y no entró. Con errores o no, consideramos que no tenía que jugar. Al final salió bien y pudo jugar la semi y por qué no pensar que puede jugar la final. Aunque sabemos que será su último partido, siempre será el equipo por delante. Si tiene que jugar, será porque tiene que jugar, si decidimos que no, es porque pensamos el equipo por otro lado. Eso como DT es básico, pensar siempre en el partido porque hay muchos condicionantes, esperemos que vaya todo bien y que Ángel se pueda retirar dela mejor forma”.

En tanto, Messi reveló en una entrevista qué habló con Di María en las horas previas a su despedida de la Albiceleste: “¿Su retiro de la Selección? No lo hablamos, pero de pasada siempre se lo tiramos que si sale todo bien y Dios quiere, dentro de poco tenemos partidos de Eliminatorias (para que siga jugando). Escuché lo que dijo Fide el otro día y lo tiene muy decidido, no hay nada que lo mueva, por eso tampoco lo hablamos mucho y tratamos de que esté bien, que disfrute lo que le queda”.

“Tuvimos la gran suerte de que se despida en una final y es un escenario espectacular para que sea su último partido. Quién te dice metiendo otro gol en una final como hizo en las últimas que jugó. Sería extraordinario”, cerró La Pulga.