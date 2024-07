Los movimientos sexys de La China Suárez con el cantante L-Gante

El challenge de la China Suárez y LGante

Tras varios días de especulaciones y adelantos, finalmente salió el pasado martes por la noche “Llora como un arrepentido”, el tema interpretado en conjunto por Eugenia “La China” Suárez y L-Gante, además de figuras de la talla de Gino Mella y Jairo Vera. La canción, que mezcla géneros y estilos, rápidamente capturó la atención de los usuarios por su contenido audiovisual y la interpretación lírica, que se percibe cargada de mensajes indirectos.

Este nuevo lanzamiento de La China confirma su capacidad para reinventarse y colaborar con diferentes artistas, explorando nuevas facetas musicales. Las repercusiones iniciales se condicen con lo que realmente ocurrió, con una amplia repercusión no sólo en las plataformas de reproducción de música, sino también en las redes sociales, donde nuevos desafíos también fueron propuestos para los fanáticos de ambos.

La China Suárez se refirió a la colaboración con L-Gante

El videoclip de la canción se grabó en un estacionamiento, donde autos de lujo y motos futuristas se desplazan frente a la cámara. Pero además, la estrategia de promoción del tema incluyó la implementación de retos de baile en redes sociales, donde ambos intérpretes compartieron videos con sus seguidores mostrando los pasos para bailarlo, incentivando a que cada persona le añada su propio estilo.

“Si nos cruzamos, tira miradita, me quiere en su cama cuando está solita, se pone maldita si me solicita y la ropa se quita. Quiero tenerte toda desnuda...”, reza parte del texto de la canción cuya coreografía es acompañada por ambos intérpretes junto con la bailarina Simona Viani. De inmediato, el video sumó casi 100.000 likes en la cuenta de la China, cuyo perfil en redes sociales cuenta con más de 6.5 millones de seguidores.

La China Suárez instó a sus seguidores de Instagram a que continúen escuchando el nuevo tema

Además, en pocas horas superó los 1400 comentarios, con expresiones como “Imposible dejar de mirar a la China, opaca a cualquiera” o “Segui así hermosa, haciendo todo lo que quieras, no le debes nada a nadie. No te llegan ni a los talones”.

Respecto del tema presentado, la China destacó que “a mí me gusta que la mujer se sienta identificada con las canciones”, además de explicar que “no soy una persona que se quede en la zona de confort, sino que siempre busco nuevos desafíos. Y ya que Elián, Gino y Jairo me hayan dicho que sí, para mí era un desafío, así que estoy muy contenta de que se haya dado”.

Llora como un arrepentido - La China y L-Gante

Sin embargo, allí no quedaría todo, ya que en las últimas horas la actriz y cantante habilitó una opción para que sus seguidores le dejen preguntas en su cuenta de Instagram, para después contestar las que ella considere. Así, por caso, una de los pocos cuestionamientos a los que ella llevó un poco de luz refieren a cómo fue la relación con Elián Valenzuela durante este proceso. Sobre este punto, ella reveló: “Súper educado, buena onda y auténtico. Un placer trabajar con él”.

“Cantá conmigo si a vos también te mintieron”, dice la protagonista del single. Esta frase también la usaron para promocionar la canción antes de sacarla y fue una de las que más se replicó en las plataformas digitales, ya que los usuarios se preguntaron para quién iba dedicada.

“Tu papel lamentable ahora a mí me divierte”, continúa la canción donde la China, que suele ser muy autorreferencial en sus canciones, habla de un desamor y qué actitud tomó ella luego de que su ex regrese a su vida. Con respecto a la parte de L-Gante, el joven que rima sus estrofas, dice en el tema: “Quiero tenerte toda desnuda, pero el orgullo a ninguno nos ayuda. Si está caliente me gusta que suba. Somos como alambre de púas. El que se enamora pierde”.