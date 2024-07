Ariel Rodríguez Palacios le respondió a Furia después de que ella le dijo “idiota” y amenazó con sacarle el programa

Ariel Rodríguez Palacios le respondió a Furia (Video: Telefe)

Después de que Juliana Furia Scaglione amenazara a Ariel Rodríguez Palacios con quitarle la conducción de su programa en Telefe, el cocinero le contestó en vivo. Todo se desató luego de que la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) se despachó con el conductor del matutino durante un diálogo que mantuvo con Gastón Trezeguet en el show de streaming Se Picó (República Z). “(Ariel) sos un idiota. Tené cuidado porque si yo quiero, te saco el programa, flaco. Vos te quedás sin tu programa de cocina. No me falten el respeto”, dijo Scaglione esta semana.

Haciéndose eco de este comentario, Rodríguez Palacios decidió abordar el tema y contestarle a la “hermanita” desde su programa. Fue Lío Pecoraro quien le preguntó al cocinero sobre el resto de los participantes del reality en un tono de chiste interno que tienen entre ellos: “¿Tenés a todos representados?”. Ahí, Ariel aprovechó para tirarle una indirecta a Juliana por sus críticas: “Alguna no, estoy cerrando y con algunos tendré algún problemita, pero...”.

“Hay una frase que no hay que olvidar, Ari querido, todo pasa...”, le dijo Pecoraro como queriendo consolarlo, pero pinchándolo a la vez. “Está todo bien, no pasa nada, estamos jugando, ¿o no?”, dijo el cocinero. “Gran Hermano es un juego”, definió Lío. “Estoy totalmente de acuerdo”, terminó respondiendo, tal vez queriéndole bajar el tono a la disputa.

En el mismo pase, Georgina Barbarossa le pidió al cocinero que organice un almuerzo para todos los participantes del reality de Telefe. “Del primero al último Gran Hermano van a estar invitados”, le dijo él. “Casi todo el equipo va a estar invitado, digo por si alguno justo viajó. Gastón, ¿vos te ibas al interior?”, dijo después Rodríguez Palacios apuntando contra Trezeguet, ya que, según él, no habría hecho nada para calmar a Furia. “No seas malo, Ariel, estoy empezando en la conducción”, se defendió el conductor de Se Picó.

“Está todo bien y no pasa nada, está todo de diez”, le respondió Ariel en tono conciliador. “No sé cuándo atajar, cuándo responder, cuándo no”, se defendió Trezeguet respecto a lo ocurrido. “Para atajar por suerte está el Dibu”, bromeó el cocinero en referencia a la increíble performance de Emiliano Martínez en la definición por penales de la noche anterior de la Selección Argentina frente a la de Ecuador por los cuartos de final de la Copa América.

“A Gastón le digo cero preocupación, siempre jorobamos acá, nos llevamos bien, nos conocemos a través del pase. Lo digo en serio”, remarcó Rodríguez Palacios como para dejar en claro que no hay disputa posible con Trezeguet. “Igual vamos a seguir jorobando, Gastón, eso sí”, cerró el momento.

Juliana Furia Scaglione, la participante más polémica de la edición Gran Hermano 2023

Según se había contado en LAM (América), Rodríguez Palacios no estaba contento con tener que hablar de Gran Hermano en su programa y le había pedido a Telefe canal que no la inviten a Furia a su ciclo, debido a que no le habían gustado actitudes de ella con una de sus productoras. Este roce se dio cuando, de invitada a Ariel en su Salsa, la exparticipante del reality debió cruzarse en el pase con Mauro Dalessio, su rival en el juego y quien estaba presente en A la Barbarossa.

“Te invitan a un programa y después te hacen un doblete con otro. Yo con Georgina no tengo ningún problema, por eso charlamos más allá de lo que haya dicho. Pero exponen a Mauro cuando yo tengo derecho de hablar con él a solas... Y ese momento no llegó. Lo ponen para contestarme. Me sentí invadida. Yo fui de fiel, fue una engaña pichanga”, había dicho Juliana en diálogo con Trezeguet, quien viene evitando el cruce con Mauro desde que quedó eliminada de la casa.