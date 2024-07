La última cena en Gran Hermano con la presencia de Santiago del Moro: el anuncio sorpresa a los finalistas

Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano (Telefe)

Tras más de 200 días de aislamiento, y a pocas horas de la gran final, este miércoles Santiago del Moro volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano (Telefe). El conductor tuvo una cena íntima con los tres finalistas –Emmanuel, Bautista y Nicolás–, abrió la valija secreta e hizo un anuncio sorpresa que impactó a los jugadores.

La noche comenzó a pura emoción para los últimos participantes del reality, quienes tuvieron que despedir a sus excompañeros. Previamente, el grupo celebró en círculo, saltando por el pasillo de la casa. Uno por uno, Lisandro, Lucía, Carla, Martín Ku, Isabel y Furia abandonaron el lugar entre aplausos y muestras de apoyo hacia los finalistas.

Una de las más demostrativas fue Juliana, que dedicó palabras de cariño para cada uno de sus excompañeros. La doble de riesgo se dirigió al joven de Ramos Mejía y le dijo: “Te amo, rompela toda. Sos un pendejo que vale oro, Nicolás. Transmití al mundo lo que vale un pibe de 21 años. Jugaste recontra bien, no le debes nada a nadie”.

Santiago del Moro abrió la valija secreta de Gran Hermano (Telefe)

Luego, al ver al uruguayo, Juliano afirmó: “Con vos compartí un montón de cosas re zarpadas, tu juego solamente lo sabés vos. Te amo, disfrutá todo esto”. Por último, al ver al peluquero, la joven expresó: “A vos te recontra amo, gracias por ayudarme siempre. Emmanuel brillá”. Sin embargo, el silencio no duró mucho en la casa, ya que minutos después hizo su aparición Santiago del Moro. Con campera de cuero y anteojos negros, el conductor atravesó la pasarela y se encontró con los participantes. Tras abrazar a cada uno, del Moro tomó la valija secreta, la cual permaneció en la casa desde el comienzo de la edición, y se dirigió a la arena del lugar. Una vez que ingresaron, una cena especial los esperaba. Las paredes de la habitación estaban decoradas con fotos de diferentes momentos de los jugadores en el certamen.

“¿Quieren ver lo que pasó en estos meses? Fueron casi siete meses, afuera pasaron muchas cosas, acá dentro también. Pero una parte chiquita que pasó fue esto. GH en los medios”, expresó el conductor ante los hermanitos antes de mostrarle un resumen con las repercusiones del reality.

Al ver el tape, los jugadores quedaron impactados y sorprendidos. “Fue mucho tiempo, son muchos meses, muchas vivencias. Una vida acá, pero una vida que continúa afuera. ¿Se imaginaban llegar tan lejos? Ustedes son los tres mejores jugadores”, comentó el conductor antes de destacar las habilidades de cada hermanito en el juego.

La reacción de los finalistas al ver las repercusiones de su entrada a Gran Hermano (Telefe)

En ese sentido, cada participante confesó cómo se imaginan fuera de la casa y cómo les gustaría que fuera su futuro. El primero en hablar fue Emmanuel, quien expresó su deseo de dedicarse a la actuación, el canto, el baile y cualquier disciplina relacionada al arte. Le siguió Nicolás, que comentó que también quería actuar y modelar, pero también dar charlas motivacionales para ayudar a la gente. Por último, Bautista reveló: “Mi pasión es la música, siempre me quise dedicar a eso, hice un esfuerzo tremendo para eso. Espero poder vivir de eso, el arte me gusta mucho, vivir la vida con las cosas que me hacen felices”.

Así las cosas, del Moro se dispuso a revelar el contenido de la valija secreta: “Vine acá a abrir esta valija, se dejó en febrero. Acá hay novedades, sorpresas”. Al abrirla, el conductor sacó un champagne y cuatro sobres dorados. El primero anunció la convocatoria para el casting de Gran Hermano 2025, y dejó abierta la puerta al público para enviar su presentación. Luego, el conductor mostró los siguientes sobres, los cuales revelaban los premios que cada jugador alcanzaría según su puesto en la final. El tercer puesto: un año de cerveza, una moto, cinco millones de pesos. Segundo puesto: un año de cerveza, una moto, diez millones de pesos. Para el primer puesto: un año de cerveza, una moto, una casa, 50 millones de pesos y el monto del premio invertido (más de 21 millones de pesos extra).